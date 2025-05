Mercedes léta cpe do upadající třídy C nedůstojné motory 1,5 a chce za ně velké peníze. Teď s tím končí, ale možná ne u nás včera | Petr Prokopec

Víte, kolik Céček se dnes nabízí s takhle malými motory? A kolik také stojí? Je to vážně nedůstojné a nelze se divit soustavně upadajícímu zájmu o tento model, naopak změně by se člověk divit neměl. Otázkou ale zůstává, kde všude se k ní Mercedes odhodlá.

V posledních letech byl se spalovacími motory úzce spojen tzv. downsizing, tedy zmenšování objemu pohonných jednotek a často i počtu válců. Smutným králem v této oblasti se stal Mercedes-Benz, který u některých modelů AMG „slavně” začal pod přední kapotu pěchovat dvoulitrový čtyřválec místo čtyřlitrového a dříve dokonce 6,2litrového osmiválce. Něco takového bylo pro tradiční klientelu značky již příliš velké sousto, a prodeje proto nepřekvapivě zamířily do kopru. Ne každý si ale ve stínu této velmi tragické etudy všiml, jak moc automobilka zdevastovala nabídku motorů i pro běžnější verze.

Pokud se nyní podíváte do nabídky třídy C, zjistíte, že nejen základní verze C 180, ale dokonce i vyšší C200 a kupodivu i pohonem 4x4 vybavené provedení C 200 4Matic pracuje s motorem o objemu pouze 1,5 litru. To je pro takového auto naprosto nedůstojná technika, přesto je spojená s neskromnou cenovkou - poslední zmiňované provedení stojí 1 311 640 Kč. 1,3 milionu za auto s takovým motorem? Které váží 1,75 tuny? Je opravdu k nevíře, co si Mercedes myslí, že také prodá.

Také to ovšem neprodává. Kdysi jasně nejžádanější model značky poslední roky jen zachází na úbytě a letos si za první čtyři měsíce roku našel v Evropě už pouze 17 751 kupců. To znamená další pokles o 15 procent oproti už tak mizernému loňsku a téměř poloviční prodeje oproti nejžádanějšímu GLC (34 403 aut). Dokonce už i model CLA se prodává skoro stejně, je vidět, že na tuhle nedůstojnou a předraženou šaškárnu tu zákazníci nejsou zvědaví.

Mercedes ale v poslední době prochází jakousi mentální očistou, a tak je možné, že to změní. Jestli se to stane tady, zatím nevíme, zkoušíme to zjistit, v Číně se to ale stane. Z dat čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT) publikovaných tamním Autohomem totiž vyplývá, že Mercedes v Říši středu pošle celou nabídku 1,5litrového přeplňovaného benzinového čtyřválce M254 k ledu a nahradí jej dvoulitrovou jednotkou s tímtéž interním kódem.

Zní to jako dobrá zpráva, ale zrovna v Číně překvapí. Číňanům obvykle na objemu motoru tolik nesejde a menší jednotka byla spojena s nižší daňovou zátěží. Nyní ale Mercedes u tamních základních modelů C200L a C260L nahradí onu jedna-pětku dvoulitrem, tedy motorem spadajícím do vyšší daňové zátěže, která se projeví na jejich zdražení. Za víc peněz ale klientela nedostane kromě půl litru objemu nic navíc, neboť výkon se měnit nebude - na zadní kola bude stále mířit 170 a 204 koní.

Rošáda jen v Číně nám tedy nedává smysl, prodeje Mercedesu by tam stěží podpořila. Možná je tedy součástí celosvětové změny, což by smysl dávalo. Také je ale možné, že jde o dočasný stav a jedna-pětka se zase vrátí, jen jiná. Pro menší CLA totiž Mercedes odebírá jiný motor 1,5 od společnosti Horse Powertrain, za kterou stojí Renault a především čínské Geely. Jeho majitel, miliardář Li Shufu, je přitom jako soukromá osoba největším jednotlivým akcionářem v třícípé hvězdě. Je tak možné i to, že pouze zatahal za nitky a zajistil „Koňovi“ větší odběr motorů, které zamíří i pod kapotu třídy C.

Pravděpodobnější je ale pořád spíš první možnost, neboť motory Horse Powertrain jsou uzpůsobené montáži napříč, zatímco motorový prostor třídy C vyžaduje podélné umístění. Pokud by se Mercedes chytil za nos a rozhodl se zbavit Céčko jedna-pětkového prokletí, bylo by to jistě dobře. Zejména v Evropě nejsou lidé u tak drahých aut zvyklí na to, aby dostali menší motor než do lepších verzí Octavií či Golfů.

Němci přinejmenším u čínské třídy C přistupují k upsizingu základních verzí, které místo jedna-pětky bude pohánět dvoulitr z téže modulární rodiny M254. Jestli to udělají i jinde, nevíme, ale doufáme v to. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: MIIT přes Autohome China

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.