Mercedes má novou univerzální omluvu pro své propadáky. Také otřesný design modelů EQ označuje za „velmi progresivní” včera | Petr Miler

O velkých mistrech čehokoli, kteří ve svých érách neuspěli, se říkává, že předběhli dobu. Tak moc byli dobří, tak moc byli prozíraví, avantgardní, progresivní. Mercedes by se rád zařadil mezi ně, zatím se ale ve stejné pozici vidí jen sám v případech očividných selhání.

Strávil jsem po různých školách spoustu času, kdybych ale měl najít větu, kterou jsem na všech hodinách, přednáškách, cvičeních a při dalším potýkání se s čímkoli slyšel nejčastěji, bude to asi banální „předběhl svou dobu”. Je úplně jedno, jestli se budeme bavit o hudebních skladatelích, spisovatelích, fyzicích, technicích, vynálezcích... Všichni běželi, až předběhli.

Schválně si zkuste prohnat zmíněnou frázi internetovým vyhledávačem, to budete koukat těch „předběhlíků”. Johann Sebastian Bach, Leoš Janáček, Jan Jakub Ryba, Herman Melville, Jules Verne, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Albert Einstein, samozřejmě Nikola Tesla, dokonce Archimédes... Je to nekonečný výčet těch největších jmen lidské historie, ti všichni předběhli. Skoro se chce říci, že až se vás ve škole bude ptát někdo na život kohokoli, o kom se učí, jen s větou „předběhl svou dobu” to uhrajete aspoň na čtyřku. Tedy pokud se dnes ještě nějaké známky dávají a nekončí se u sluníček se smajlíky anebo nepochopitelných čtyřstránkových slovních hodnoceních od magistra Copypasta.

Stalo se z toho prostě klišé, ačkoli v případě některých opravdu avantgardních lidí to do určité míry platí. Různé sekundární využití této fráze pak bývá ještě vadnější. Často je totiž spojováno s aktuálním nezdarem a větami typu, že dotyčný „byl doceněn až po své smrti”, takže to vlastně byla chyba všech kolem. S tím by se dalo souhlasit ještě méně, neboť neschopnost „prodat” možná i dobré nápady soudobému publiku je v prvé řadě selháním jejich autorů. Pravý problém je ale v tom, že podobné fráze si rádi osvojují ti, kteří selhali, aby tím právě svá selhání omluvili. Znovu v žertu jsme s podobně laděnými spolužáky kantorům ve škole, že naše mizerné představení při zkoušce bude doceněno až po naší smrti. Někteří ale taková slova myslí vážně.

Patří mezi ně i lidé z Mercedesu, a to zjevně ve velkém. Když loni šéf AMG označil za „velmi progresivní”, tedy pokrokový, tedy dobu přebíhající nesmyslný čtyřválcový model C63 od AMG]], mohli jsme se jen pousmát. Tohle auto téměř nikdo nechce, automobilka ho ale s touto argumentací přesto odmítala odpískat. Podle všeho ale jen do času, neboť nakonec má úplně to samé řešení zaříznout už s faceliftem a popřít tím vše, co roky dělala a říkala. Nyní stejná slova slyšíme znovu. A znovu ve velmi podobných souvislostech.

Dalším podobným propadákem jsou modely EQ, zejména pak sedany EQE a EQS. Jednak jsou elektrické, což se s limity tohoto pohonu k vozům takového ražení nehodí, jistě jim ale nepomáhá ani tvar vajíčka na kolech, auta vypadají jako motorizované rozbředlé bábovky z aspiku. Jistě to budou aerodynamicky příhodné tvary, ale kdo chce v něčem takto vyhlížejícím jezdit? Je to zoufale nudné, nenápadné, generické.

Také v tomto případě dojde na změnu, Mercedes už nějaký čas slibuje, že příště raději dá podobným základům tvary podobné spalovacím třídám E a S, že by ale řekl něco ve stylu: „Teda to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?” Kdepak, žijeme v době, kdy za selhání politiků mohou voliči a za selhání firem zákazníci, takže problém je zase v tom, že jste nic nepochopili. A pokud by automobilka nějaké zavinění přiznala, pak leda to, že novinku „špatně komunikovala”.

V rozhovoru pro ABC News to víc než naznačil šéfdesignér Mercedesu Gorden Wagener, který konkrétně o modelu EQaSpik řekl, že jeho design je „velmi progresivní”. Auto prý vypadá, jako by bylo z 10 let vzdálené budoucnosti, takže je vlastně skvělé a fakt, že vy ho nekupujete, je dán jen tím, že také nejste dost progresivní, avantgardní a... nepředbíháte dobu.

Automobilka zkrátka zas jednou ignorovala zákazníky a je to vaše chyba, že patříte mezi ně. Nicméně všechno zlé je pro něco dobré - až začnu psát články, které nikoho nebudou zajímat, pro šéfredaktora mám předem důvod. Budou „velmi progresivní”. Zkuste to na šéfa taky, třeba ho to dojme a odpustí vám dříve neodpustitelné...

Pokud jste nevěděli, tak tento design není ošklivý, nepovedený nebo nezajímavý... Je „velmi progresivní”, předběhl holt dobu, oceněn asi bude až po smrti Gordena Wagenera. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: ABC News, Autoforum.cz

