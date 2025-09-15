Mercedes mluví o návratu zdravého rozumu, ve skutečnosti ale chystá „elektrický blitzkrieg”
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Pokud bychom brali vážně to, co dnes říká šéf této značky, museli bychom očekávat masivní návrat Mercedesu ke spalovacím autům. Realita? Pod hlavičkou třícípé hvězdy dorazí během tří let více než 40 novinek. A skoro nic jiného než elektromobily firma neslibuje.
Premiéra nového elektrického Mercedesu GLC má být pro německou automobilku významným milníkem v její historii. Šéf třícípé hvězdy Ola Källenius totiž v Mnichově potvrdil, že SUV odstartovalo největší ofenzivu ve firemní historii. Během následujících tří let se tak máme dočkat víc než 40 zcela nových či zásadně přepracovaných modelů. Souběžně s tím hodlá automobilka do roku 2027 zredukovat své výrobní náklady o 10 procent. Vyvážena tím má být investice ve výši přibližně 50 miliard korun, které Mercedes-Benz nalil do úprav evropských továren.
Celé nám to tak trochu připomíná nerozvážné dítě, které si hrálo s nožem a chtělo se stát nejlepším vrhačem na světě. Jenže místo toho si o blýskavé ostří pořezalo prsty tak moc, až skončilo v nemocnici na kapačkách. Během rekonvalescence pak slibovalo, že už nikdy podobnou blbinu neudělá. Jenže jakmile mu otrnulo, prve do uzdravené ruky ne jeden nůž, ale hned několik ještě ostřejších kousků, než tomu bylo původně. A aby toho nebylo málo, rozhodlo se při jejich vrhání ještě žonglovat. Slovy klasika: Co by se tak asi mohlo pokazit?
V případě Mercedesu toho může být hodně, německá automobilka totiž působí, jako když zkouší hrát vabank. Její současná kondice není velkolepá, za čímž stojí nesmyslná sázka na elektrickou budoucnost, na kterou mělo dojít co nejdříve. Jenže zákazníci do Stuttgartu vzkázali, že za takových okolností s nimi třícípá hvězda nemá počítat. Källenius proto poslední dobou nevynechal jedinou příležitost oznámit, že se do hlav lidí z vedení vrátil zdravý rozum a jak si jen s elektromobily do budoucna nejde vystačit.
Jaká je ovšem realita? To je jasně patrné právě z aktuálně ohlášeného „blitzkriegu“. Jakmile Mercedes v továrně v Rastattu najede na plnou produkční kapacitu elektrického CLA, začne se soustředit na produkci elektrického GLC v Brémách a elektrické třídy C v maďarském Kecskemétu. Ve stejné době pak továrna v Sindelfingeru začne expedovat nové elektrické modely divize AMG, a to včetně produkční verze docela nesmyslného konceptu GT XX. Dál pak Mercedes chystá elektrickou „malou“ třídu G, stejně jako luxusní a znovu elektrické MPV.
Dočkat bychom se pak sice měli i spalovacích novinek, nicméně s těmi automobilka původně opravdu nepočítala. Aktuálně tak vlastně nemá o čem konkrétně mluvit. Pokud s nimi navíc hodlá přijít v tak krátké době, znamená to, že půjde hlavně cestou větších či menších faceliftů. A takových druhořadých aut už dnes máme na trhu dost. To je vážně recept na úspěch jako vyšitý, že?
To je on, stuttgarský šampión. Tedy zcela nové GLC, které za kýčovitou čelní maskou skrývá elektrický pohon. V jeho šlépějích má jít záplava dalších novinek značky. Její budoucnost tedy zrovna lákavě nevypadá. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
