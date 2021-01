Mercedes musel zastavit výrobu v jednom z hlavních závodů, má stejný problém, jako Škoda před hodinou | Petr Prokopec

Kdo doufal, že se rok 2021 ponese ve znamení návratu fungování věcí do normálu, ten se evidentně mýlil. Stejně jako Škodě, VW, Nissanu nebo Hondě i Mercedesu chybí polovodiče.

Koronavirus uvrhl svět do chaosu, který většina lidí nikdy nezažila. Jakkoliv ještě před rokem většina lidí o nějaké epidemii pořádně ani nevěděla a zbytek si ji spojoval pouze s Čínou, záhy se rozšířila do celého světa. A zatímco ještě na jaře se zdálo, že by mohla mít krátký průběh, nyní je jasné, že bude značně ovlivňovat také letošek. A pochopitelně i roky příští, neboť stále není jisté, že vakcína bude oním vytouženým řešením, který nás vrátí do časů relativní pohody.

Z pohledu automobilek ale v tuto chvíli ani nemá smysl hledět do vzdálené budoucnosti, trápí je i přítomnost. Už několik značek včetně české Škody musí navzdory pozitivním očekáváním spojeným s příchodem nového roku omezovat výrobu. Problém přitom není poptávka, ale nedostatek dílů. Potýká se s ním i mateřský Volkswagen, Nissan nebo Honda a k řadě nešťastlivců se teď přidal i Mercedes.

Dle informací německého listu Automobilwoche musela automobilka zcela zastavit výrobu v jednom ze svých hlavních závodů v Rastattu. Problémem je opět nedostatek komponentů, opět polovodičů, kterých si automobilky dříve neobjednaly dost a jejich dodavatelé se v mezičase přeorientovali na jiné odběratele z řad výrobců domácí elektroniky. V případě třícípé hvězdy se slabým místem ukázala být spolupráce s nizozemskou firmou NXP, tu ale nelze z ničeho vinit - dodala to, co si u ní Němci objednali, na víc ale teď nemá kapacity.

I Němci tak nejspíše reagovali na stav v některých částech roku, kdy prodeje zamířily opravdu drasticky dolů a nebylo jisté, kolik aut se bude prodávat za půl roku nebo za rok. Ne snad, že by jich najednou bylo tolik, je jich ale zjevně více, než automobilky předpokládaly.

Zastavením linek v Rastattu je dotčena hlavně třída A, vliv na chystaný elektrický model stejného segmentu je zatím nejasný. Mercedes prý dělá vše proto, aby produkce plně elektrického modelu EQA nebyla ohrožena, to jej ale v tuto chvíli až tak trápit nemusí. Mercedes EQA zatím ani nebyl představen, takže na něj stěží může někdo netrpělivě čekat. V případě třídy A je situace pochopitelně jiná - je to jeden z bestsellerů značky prodávaný po stovkách tisíc kusů ročně.

Výroba Mercedesu třídy A od pátku stojí, automobilka nemá dostatek polovodičů. V současném světě plném zmatků to vlastně není až tak překvapivé. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Automobilwoche

Petr Prokopec