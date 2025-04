Mercedes musel zdražit svá auta v Evropě až o 740 tisíc Kč, a to na ně jen praskla dávno známá lež včera | Petr Miler

Nespletli jsme si měnu, řád, počet aut ani kontinent, skutečně se bavíme o tři čtvrtě milionu korun okamžitého zdražení jediného auta v některých zemích Evropské unie. A řeč není o něčem jako AMG-One, ale o relativně obyčejných modelech. Automobilka nemá na výběr.

Nejskloňovanějším slovem posledních dnů bude zřejmě „clo”, které má tu moc skokově zdražit cokoli, co si kupujete. Postarat se o to ovšem může, ale také nemusí - pokud jde o auta, výrobci si mohou pohrát s tím, kde a jak své vozy vyrábí, a clům se více či méně vyhnout. V Evropě se cly momentálně nebojujeme, přesto v některých zemích dochází na podobně prudká a skoková zdražení některých aut též. A někdy jde o sumy tak tučné, že se člověk musí ptát, jestli si takové auto ještě vůbec někdo koupí.

Situaci sleduji už nějaký ten den v mém druhém domově v Nizozemsku, kde jsou nová auta zatěžována vysokým registračními daněmi určovanými podle papírových emisí CO2 toho kterého auta - čím větší jsou, tím víc platíte. Samotná daň se nezměnila, tzv. BPM si stát účtuje účtuje pořád stejnou, u některých aut se ale dramaticky změnila vykazovaná míra emisí CO2. Daň tak letí brutálním způsobem nahoru. A protože je povinně součástí pořizovacích cen aut, letí ty nahoru spolu s ní.

Poslední oběť je skutečně šťavnatá, jde o Mercedes-AMG GLC 63, který je poháněn stejně nesmyslným hybridním pohonem postaveným okolo dvoulitrového čtyřválce jako neúspěšný typ C63 AMG. Auto tento technický nesmysl dostalo hlavně proto, aby mělo nízké papírové emise CO2, neboť elektřina naládovaná do plug-in hybridů byla (a vlastně pořád je) považována za zdroj nulových emisí CO2 a charakter měření spotřeby paliva (a tedy i emisí CO2) nahrával „elektrické části”. To se ale letos změnilo, čímž jen oficiálně praskla roky známá lež. Dobíjecí hybridy prostě nejezdí za litr nebo dva paliva na 100 km ani jejich ekvivalent, prostě ne, je to čirý výmysl.

Dopady na koncové ceny těchto aut jsou drastické, bez přehánění. Mercedes právě oznámil, že model AMG GLC 63 SE Performance zdražuje o - odložte si pivo - 29 452 Eur, tedy asi 740 tisíc Kč. To samé platí o verzi „kupé”, podobně brutální změny se pak týkají plug-in hybridních verzí AMG GT, čtyřdveřového kupé AMG GT, třídy C, třídy SL a třídy S. Třeba ono GLC 63 AMG tak nyní stojí nejméně 183 064 Eur, tedy asi 4,6 milionu Kč. Kdo si za takové peníze koupí... čtyřválcové kompaktní SUV?

Nizozemsko navíc není jedinou zemí, kde podobné kladivo na ceny aut dopadá, ve Francii i jinde mají podobné mechanismy, a tak úpravy ceníku budou nezbytné i tam. Je to vlastně smutné, ale upřímně... Neplatí i tady pověstné „kdo chce kam”? Takhle dopadnete, když neděláte auta v souladu s technickou logikou, ale šijete je na míru norem - to pak jsou efektivní jen do chvíle, než někdo změní ony normy. A také když je nešijete na míru zákazníkům, to vás vystavuje stejnému riziku. Však kdyby výsledkem bylo epes rares auto, které musíte mít, třeba jediný osmiválec svého druhu, možná si ty tři čtvrtě milionu připlatíte, ale za tohle?

Trochu to připomíná churchillovské dilema mezi ostudou a válkou - Mercedes si mohl vybrat mezi ostudou anebo válkou s úřady. Vybral si ostudu a válku s úřady má stejně, protože úřady změnily normy a nějaká stuttgartská firmička na auta je nezajímá. Třeba se z toho Němci poučí...

Mercedes GLC 63 AMG stojí teď v Nizozemsku od 740 tisíc víc a je tak drahý, až to bolí. Co se změnilo? Nic, jen norma, podle které se měří udávaná spotřeba paliva, a tedy i emise CO2, od nichž se odvíjí nizozemské daně. A nejen nizozemské, podobných posunů bude v Evropě víc. Foto: Mercedes-Benz

