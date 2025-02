Mercedes musí po letech sebepoškozování propustit 20 tisíc lidí, aby přežil. Programu úspor říkají zaměstnanci „seznam hrůzy” včera | Petr Miler

Nejde totiž zdaleka jen o zbavování se zaměstnanců. I ti, kteří zůstanou, pocítí úspory na vlastní kůži. A nakonec je pocítí i zákazníci, neboť škrty se dotknou také provedení samotných aut. Je to senzační výsledek roky trvající dřiny, ale tvrdá práce se zjevně vyplatila.

Marně přemýšlíme, co Mercedes v poslední době udělal správně. A není to tak, že jsme přehnaně kritičtí či nemístně pesimističtí, prostě a nic nevidíme - jeho downsizing je fiasko, jeho hybridizace je fiasko, jeho elektromobily jsou fiasko. Samozřejmě má ještě spoustu klasicky střižených aut, těch ale ubývá, a tak nepřekvapí, že i jeho celkové prodejní výsledky jsou fiasko. Automobilka se sice čas od času zatváří, že ví, kde je problém, že prý něco změní, co ale dosud reálně udělala?

Bylo toho příliš málo a příliš pozdě, pokud to bylo vůbec něco. Od nejlevnějších modelů po ty nejdražší vymýšlí jeden nesmysl za druhým. A když si přečtete, jak po všech problémech smýšlí šéf sportovní divize, jednoznačně ztrácíte naději na lepší zítřky. Není divu, že německá automobilka je dnes přirovnávána k Boeingu. Kdysi pýcha německého průmyslu a špička svého oboru se nyní potácí ode zdi ke zdi na cestě k průměrnosti.

Třícípá hvězda by potřebovala lepší produkt, brát více ohledů na zákazníky, lépe uspokojovat jejich touhy. Ale protože přesně to teď nedokáže, zbývá jí jediné - šetřit. Pochopitelně tomu neříká program „Nasekali jsme zbytečné chyby a teď si to vyžereme”, protože to by znělo depresivně. Říká si „Next Level Performance”, tedy „Výkon další úrovně”, ale podstata je stejná. Udělat cokoli aby onou „další úrovní” nebyl skon.

O tom, co se chystá, informuje Automobilwoche, a zejména pro zaměstnance Mercedesu to není hezké čtení. Pro chystaná opatření si zažili ještě jiný termín, „seznam hrůzy”, protože přesně tím pro lidi pracující pro automobilku bude, ať to pro ně dopadne jakkoli.

Mercedes v prvé řadě ví - anebo je o tom aspoň přesvědčen -, že už nebude potřebovat své dosavadní výrobní kapacity, neboť zjevně očekává další stagnaci či pokles prodejů. Musí tedy omezit zejména drahou německou produkci, a tak se zbaví plných 20 tisíc lidí jen ve své domovině. Můžeme tomu dávat hezčí jména, můžeme říkat, že to nebude propouštění, protože už vzhledem k tomu, jak složité a drahé je se v Německu zbavit zaměstnance, budou prim hrát faktory jako neobsazování pozic uvolněných odchodem do důchodu, využití přirozené fluktuace zaměstnance k témuž, neprodloužení pracovních smluv na dobu určitou apod. Ale ve výsledku to znamená pořád to samé - 20 tisíc pracovních míst, která dnes existují, už existovat nebudou.

Takto chce Mercedes už letos ušetřit na nákladech 2,5 miliardy Eur, protože se ale do roku 2027 musí jednat o 5 miliard ročně, přijdou další opatření. I zaměstnanci, kteří zůstanou, se tak budou nedobrovolně podílet na vytváření skvělého nového Mercedesu, který ignoruje technickou i ekonomickou realitu, to ale až poté, co „odignoruje” přání svých zákazníků. Každý se holt musí na této skvělé strategii podílet, a tak půjdou dolů zejména štědré výroční bonusy, které zaměstnanci dostávali jako podíl na zisku firmy. Osekány budou rovněž odměny pro dlouholeté zaměstnance a další ad hoc platby tímto směrem.

Umenšeny budou muset být také další drahé benefity pro zaměstnance. Např. počet extra volných dnů okolo Vánoc bude snížen a schéma, které zaměstnancům umožňovalo zvolit si víc peněz nebo víc dní volna, bude zrušeno. A byť Německo je první na ráně, kladivo úspor dopadne i jinde - např. továrna v americkém Tuscaloose dostane štědrý prostor, jak snížit náklady na svůj provoz o čtvrtinu. Tušíme, že ani tam z toho vyplývající opatření zaměstnance neminou.

Další úspory jsou plánovány v rovině výroby, a tak lze očekávat, že už teď viditelné následky dřívějších škrtů, např. zhoršující se kvalita interiérů, dál trpí. Protože prostě nelze vždy dělat stejné věci levněji tak, aby se nepoznalo, že jsou levnější.

Mercedes se tedy dál točí v sestupné spirále a my se můžeme jen ptát, proč vlastně. Kvůli od počátku tupému cíli přejít do roku 2030 jen na elektrická auta, který by přinesl naprosto nulový přínos komukoli a čemukoli? Tento nesmysl byl sice už zrušen, svou daň si ale vybírá dál.

Je to klasický případ evropského sebepoškozování, které má - jak už to u sebepoškozování bývá - striktně negativní dopady. K nezbytnému úplnému obratu se ale ani Mercedes stejně nemá, na to si zřejmě na smrt bude muset sáhnout ještě intenzivněji. Nakročeno k tomu má slušně.

Továrna Mercedesu v Sindelfingenu trpí špatnými rozhodnutími vedení už od loňska, výroba klesla na polovinu. Další fabriky automobilky se brzy přidají, od válu půjde v rámci úsporných opatření 20 tisíc zaměstnanců. Foto: Mercedes-Benz

