Tento případ „krásně” ukazuje, jak obrovskou osinou v zadnici se elektrické modely pro automobilky stávají. Při prodejích, jakých Mercedes dosáhl s třídou EQB, musel na každém prodaném kusu prodělat majlant. V USA prodej zastavil, to málo dodaných vozů ho ale teď dál táhne ke dnu.

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes může být rád, že jeho elektromobily jsou propadák, autům po sérii požárů a marných oprav musí měnit baterie

Foto: Mercedes-Benz

Tento případ „krásně” ukazuje, jak obrovskou osinou v zadnici se elektrické modely pro automobilky stávají. Při prodejích, jakých Mercedes dosáhl s třídou EQB, musel na každém prodaném kusu prodělat majlant. V USA prodej zastavil, to málo dodaných vozů ho ale teď dál táhne ke dnu.

Na premiéru Mercedesu EQB došlo v roce 2021, kdy se elektrické sedmimístné SUV začalo také vyrábět. Zpočátku po něm mohli sáhnout jen Evropané a Číňané, než dostali příležitost také Američané. Ti se ale do tohoto vozu nezamilovali ani v nejmenším, ostatně předloni poslali jeho prodeje dolů o 36 procent oproti předchozímu roku. A protože loni šel zájem ke dnu ještě víc, Mercedes rozhodl, že EQB v Americe skončí. A nejsme si jisti, zda bude v americké nabídce nahrazen novým modelem stejné koncepce postaveným na platformě MMA, takový záměr zavání sebevražednými sklony.

Po EQB totiž zůstává v ústech velmi hořká pachuť všem, kteří s ním přišli do styku. Skrze agenturu NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích totiž Mercedes momentálně přišel se svolávací akcí, která se týká 11 895 exemplářů tohoto modelu vyrobených od 13. prosince 2021 do 9. května 2024. Problémem jsou baterie dodané čínskou společností Farasis Energy, jejichž pakety nejsou dostatečně robustní.

U baterií tak nyní vlivem extérních faktorů může dojít ke zkratu, který by vedl k dnes již nechvalně známé „termální události”, tedy k - normální mluvou - požáru. Mercedes proto u zmíněných skoro 12 tisíc aut bude muset vyměnit baterie, což jistě nebude levná záležitost - kdyby jeden nový bateriový paket stál půl milionu, což snadno může být optimistický odhad, bavíme se o šesti miliardách korun. A účet to nemusí být konečný, evropská produkci oproti té zámořské neliší, ve všech případech docházelo na montáž v maďarském Kecskemétu, pokaždé pak baterie dodávali Číňané. A tady se EQB prodalo o dost víc.

V Americe navíc automobilka problémy s bateriemi řešila už dvakrát, přičemž třeba loňská akce zahrnovala 7 531 aut. U nich ovšem Mercedes neměnil pakety, místo toho se pokusil problémy s bateriemi vyřešit pomocí nového softwaru. Jenže následně došlo na požár hned dvou takto „opravených“ aut. Mercedes tak riziko požáru zcela nezažehnal a v mezičase mu nejspíše došlo, že problémy vzniklé při výrobě není jiné možné řešení než náhrada celých paketů.

Vůbec nás to ovšem nepřekvapuje, neboť již v roce 2024 publikoval magazín Financieel Dagblad výsledky vlastního šetření, které pro výrobce baterií nebyly ani zdaleka skvělou vizitkou. Ukázalo se totiž, že až 30 procent vyrobených paketů končí v koši, v některých továrnách pak jde dokonce až o 90 procent produkce. Důvod je přitom pokaždé stejný a je spojen s přesunem k masovosti výroby. Tedy s krokem, který je spojen s ponižováním ceny. Farasis měl kontrakt u Mercedesu získat díky levnějším paketům, než jaké nabízela konkurence.

Problém Mercedesu je navíc umocněn skutečností, že automobilka nemá náhradní pakety v takovém počtu vůbec k dispozici. Prozatím tedy majitelům radí, aby svá auta parkovali venku a co nejdále od budov, zároveň je pak nesmí nabíjet na více než 80 procent kapacity. Už vidíme, jak si pro podobné auto jdou k Mercedesu znovu...


Mercedes může být rád, že jeho elektromobily jsou propadák, autům po sérii požárů a marných oprav musí měnit baterie - 1 - Mercedes EQB propadak 2024 oficialni 01Mercedes může být rád, že jeho elektromobily jsou propadák, autům po sérii požárů a marných oprav musí měnit baterie - 2 - Mercedes EQB propadak 2024 oficialni 02Mercedes může být rád, že jeho elektromobily jsou propadák, autům po sérii požárů a marných oprav musí měnit baterie - 3 - Mercedes EQB propadak 2024 oficialni 03
Mercedes EQB se v zámoří stal propadákem, za což je teď značka nejspíš vděčná. I tak jí ale bude svolávací akce měnící baterky ve skoro 12 tisících autech stát miliardy. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: NHTSA

Petr Prokopec

