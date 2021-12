Mercedes naivně poskytl fanouškům Tesly další důvod, aby „svou“ značku vynášeli až do nebes před 5 hodinami | Petr Prokopec

Třícípá hvězda jistě věřila, že si tímto krokem vyslouží uznání a u některých se to jistě stalo. V souboji s Teslou tím ale nezískala náskok, přesně naopak - její vlastní „autopilot” je možná formálně dál, většinu uživatelů to ale zajímat nebude a fanoušky Tesly teprve ne.

Mezi automobilkami probíhají nové závody „ve zbrojení“. Zatímco dříve šlo hlavně o výkony a dynamiku, aktuálně tu máme elektromobilitu a autonomní řízení. My si posvítíme na druhou zmíněnou oblast, neboť Mercedes oznámil, že jako vůbec první výrobce na světě získal požehnání úřadů, a tak může začít prodávat třídu S s autopilotem úrovně SAE3. Němci tím překonali zejména Teslu, která byla považována za technologického lídra, dosud ale stále nabízí jen asistenční systémy úrovně SAE2.

Je nicméně třeba dodat, že jakkoliv fanoušci Mercedesu začínají nadšeně tleskat, jejich jásot přehlušuje bučení z tábora „teslistů”. Pokud se totiž na vše zadíváme ze zákaznického úhlu pohledu, pak vlastně Němci nic světoborného nedokázali. Jejich technologie má sice požehnání německých autorit pro provoz na 13 191 kilometrech německých dálnic, ve výsledku ji ale tento statut jen omezuje. Systém je totiž funkční pouze v rychlostech do 60 km/h.

Co přesně to znamená? V podstatě jen tolik, že systém autonomního řízení bude možné využít pouze v kolonách, které vznikají hlavně před dálničními sjezdy u velkých měst. Ve všech ostatních ohledech mají lidé smůlu. Navíc i na úrovni SAE3 musí počítat s tím, že musí okamžitě převzít kontrolu nad vozem, pokud vyvstane nečekaná situace. A kromě toho mají nadále odpovědnost za veškeré incidenty, neboť ta přechází na výrobce až od úrovně SAE4. I přes vyšší klasifikaci tak Mercedes vlastně zaostává za Teslou, která je sice na papíře horší, zákazník ale příliš nelimituje v tom, co mohou s Autopilotem dělat. A protože odpovědnost stejně nepřejímá, je v podstatě jen na lidech, jak se systémem zachází - klidně mohou dosáhnou i většího uživatelského komfortu.

Tím samozřejmě nechceme Němcům upřít úspěch a přehlížet pokrok, kterého dosáhli. Zvláště když autonomní řízení zvané Drive Pilot prochází testy i v dalších zemích včetně Číny a Spojených států. V blízké budoucnosti jej tedy budou moci využít i lidé v dalších částech světa, kteří budou moci sundat ruce z volantu a věnovat se třeba sledování filmů, videokonferencím či třeba přípravě firemní prezentace. Při jízdě s autopilotem totiž budou odblokovány veškeré funkce, které až dosud byly po rozjetí vozu nepřístupné.

Nicméně jak jsme zmínili výše, vše je třeba brát ze zákaznického úhlu pohledu. Zatímco tedy v případě Tesly můžete pomalu na své příjezdové cestě zadat cíl a následně již nic neřešit, u mnohem dražšího Mercedesu s vyšší klasifikací něco takového nejde. Dost by nás proto i zajímala cena systému, která jistě nebude malá - zveřejněna však zatím nebyla. Tesla nabízí Autopilot standardně i u nejlevnějšího Modelu 3, za FSD (Full Self-Driving, tzv. plné autonomní řízení) pak lidé připlácí 10 000 USD (cca 225 000 Kč).

Neznamená to pochopitelně, že bychom autonomní technologie Tesly náhle začali brát na milost. Již kvůli svým zavádějícím názvům jsou nebezpečné a neumí toho zdaleka tolik, kolik si lidé bez zkušeností s nimi myslí. Navíc americká automobilka spoléhá jen na kamery, zatímco Mercedes používá rovněž radary s dlouhým dosahem i LiDAR. A co více, dokonce přišel i s detektorem vlhkosti, který monitoruje povrch vozovky, aby vůz dokázal zavčas reagovat na kluzký povrch. Jeho systém je tak stoprocentně účinnější i bezpečnější.

Vnímání publika ovšem nic z toho nezmění. Tesla i kvůli tomu, že na jakékoliv ověřovací procesy kašle, má zkrátka v očích zákazníků náskok. A ten je vlastně nyní jen umocněn omezeními, s nimiž se řešení Mercedesu spojeno. Můžeme tak sice třícípé hvězdě zatleskat, že udělala značný krok kupředu, ovšem z pohledu zákazníků takových systémů to mnoho neřeší. Reálně navíc Drive Pilot stále není k dispozici, v prodeji bude až od příštího roku.

Třídu S bude možné od příštího roku osadit autonomním řízením Drive Pilot úrovně SAE3. Systém však bude fungovat jen na dálnicích, a jen do rychlosti 60 km/h. Ve srovnání s technologií Tesly je tak vlastně nabízí míň, i když bude zcela jistě schopnější i bezpečnější. Foto: Mercedes-Benz

