Mercedes neuhne, pořád špičkově prodávanou třídu A zařízne už příští rok bez jakéhokoli nástupce
Petr ProkopecNěmci se tváří, že své směřování mění, reálně ale dál kráčí stejnou cestou. Třída A je jedním z jejich nejlépe prodávaných aut vůbec, do elektrických plánů ale nezapadá. A tak opravdu nadobro skončí už příští rok.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Mercedes neuhne, pořád špičkově prodávanou třídu A zařízne už příští rok bez jakéhokoli nástupce
včera | Petr Prokopec
Němci se tváří, že své směřování mění, reálně ale dál kráčí stejnou cestou. Třída A je jedním z jejich nejlépe prodávaných aut vůbec, do elektrických plánů ale nezapadá. A tak opravdu nadobro skončí už příští rok.
Poslední dobou prakticky ze všech stran zaznívá nářek automobilek stýskajících si nad klesajícími prodeji. Jednou z nich je Mercedes-Benz, který si za první letošní pololetí připsal celosvětově jen 900 tisíc prodejů. Oproti stejnému období loňského roku si tak třícípá hvězda pohoršila o 6 procent, což jen zvětšilo propast mezi ní a BMW. To od ledna do června prodalo 1 070 814 nových aut, tedy pro změnu o 2,3 procenta víc než za první půlrok roku 2024.
Za tímto vývojem stojí nesmyslná sázka Mercedesu na elektromobily. Elektrické modely v jeho podání se staly naprostým prodejním fiaskem, do června se zasadily jen o 75 700 registrací. To představuje dokonce 19procentní meziroční propad, což by u třícípé hvězdy mělo vést k razantnímu přehodnocení dosavadní strategie. A automobilka se tváří, že se to stalo, ale to jsou slova, činy svědčí o něčem úplně jiném.
Mercedes totiž pro Car Sales objasnil, co skutečně čeká třídu A, tedy druhý nejprodávanější model značky na starém kontinentu. Z nedávných informací vyplývalo, že by tento hatchback měl zůstat v nabídce až do roku 2028. Dávalo by to smysl, neboť stávající zájem je skutečně nemalý a dalece překonává prodeje všech elektromobilů značky, které na svět přišly mnohem později. Jak jsme ale naznačili výše, Mercedes se logicky nechová, maximálně se tak tváří.
Technický ředitel německé automobilky Markus Schäfer totiž potvrdil, že výroba skončí před koncem příštího roku stůj co stůj. A žádného nástupce automobilka nechystá, místo toho se nadále počítá s tím, že základní vstupenkou do klubu třícípé hvězdy bude nešťastné nové CLA ve své elektrické a hybridní verzi, stejně jako spřízněné malé SUV GLA, které dorazí příští rok a bude využívat stejnou platformu i stejné pohonné jednotky.
Zkraje léta sice světem kolovaly zprávy, že zájem o nové CLA překonal veškerá očekávání, pravdy na nich ale bude asi tolik jako na zpožděném konci třídy A. I kdyby to tak ale skutečně bylo, nepůjde pouze o první vlnu zájmu, která velmi rychle opadne a nadále bude ticho po pěšině? A Tak to bývá. A co více, povedou tyto prodeje k zisku?
Odpověď na obojí dříve než za pár měsíců nedostaneme, i když tušíme, že ji nejspíše budeme muset hledat pohřbenou velmi hluboko v tiskových zprávách. V tomto ohledu je ostatně Mercedes skutečným expertem, dohledat totiž třeba hmotnost jeho elektrifikovaných novinek je pomalu nemožné. Stejně jako raději nepublikuje prodeje jednotlivých modelů AMG, neboť i v tomto ohledu by si aktuálně akorát utrhnul ostudu.
Třída A nakonec skutečně skončí příští rok, navíc bez nástupce. Vlastně nás to ale nepřekvapuje, zdravý rozum je ve Stuttgartu už nějakou chvíli nedostatkovým zbožím. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Car Sales
Bleskovky
- Rusové nezaváhali a poprask okolo setkání Trumpa s Putinem a jeho daru využili ke stvoření limitované edice motorek
před hodinou
- Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši
včera
- Nejméně jeden člověk používá zdánlivě absurdní terénní sporťák Lamborghini k tomu, k čemu byl stvořen
17.9.2025
Nejnovější články
- Nová Škoda Superb oblékla policejní uniformu, k mání je takto i v pancéřovaném provedení
před 46 minutami
- Rusové nezaváhali a poprask okolo setkání Trumpa s Putinem a jeho daru využili ke stvoření limitované edice motorek
před hodinou
- VW Touareg se nakonec vrátí, na povahu nástupce se ale radši ani neptejte, to nechcete slyšet
před 2 hodinami
- Číňané ukázali víc z vlastní napodobeniny Bugatti. Rolls-Roycy a Bentley chtějí obšlehnou též
před 4 hodinami
- „Nikdy neodstoupím, nikdy!” Jeden z nejvyšších šéfů BMW říká, že se spalovacími motory nikdy neskončí
před 5 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva