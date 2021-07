Mercedes našel cestu, jak navzdory snahám EU udržet v prodeji velké spalovací motory před 3 hodinami | Petr Prokopec

Z prohlášení třícípé hvězdy se může zdát, že bude jen držet ústa a krok a brzy vám neprodá nic jiného než elektrická auta. Ale nebude to tak, hodlá prodávat i motory V8 a V12 s pomocí výjimek Evropské unie.

V posledních měsících a letech jsme se opakovaně zmiňovali o finančních nesnázích Mercedesu, pro firmu dekády nepoznanou věc. Německé automobilce totiž vypadlo několik dieselových kostlivců ze skříně a řešení souvisejících problémů ji stálo nemalé peníze. Navíc měla a má potíže s splněním evropských limitů spotřeby resp. emisí CO2, což hrozí dalšími tučnými pokutami. Automobilka tak - jako skoro všechny ostatní - začala přitápět pod kotlem elektrické mobility, až se zdálo, že jiná než elektrická a hybridní auta od ní brzy nekoupíme.

Jen touto cestou ale Němci kráčet nehodlají, ostatně by se jim to nemuselo vyplatit. Proto se třícípá hvězda rozhodla využít mezer v pravidlech - realita se tím nezmění, data na papíře ale budou v pořádku, a to Bruselu už tradičně stačí. Mercedes-Benz totiž hodlá vytvořit jakýsi stát ve státě. Neboli separovat všechna vysokoemisní auta, která se ovšem prodávají v malém množství, pod jednu střechu. Ta pak bude tvářit jako nezávislá firma, načež bude moci využít bruselských výjimek resp. specifického určování emisních cílů.

EU totiž v rámci boje proti klimatickým změnám počítá hned se třemi možnostmi, díky nimž se někteří výrobci nemusí třást strachem. Pokud totiž vyrobí méně než tisíc aut ročně, nemusí plnit žádný emisní limit, pokud tak neučiní dobrovolně. Zrovna do této kategorie ovšem Mercedes-Benz nemíří, neboť jím zvažovaná nová skupina má spárovat vozy AMG s vozy Maybachu a třídou G. Mimo tak nejspíše bude i druhá možnost, jenž počítá s méně než 10 tisíci auty ročně a navržením vlastního limitu.

Ideálem pro třícípou hvězdu je tak až třetí varianta, která je limitována maximálně 300 tisíci vozy ročně. V tomto případě jsou přitom emisní cíle již trochu přísnější, ovšem v porovnání s masovými výrobci stále benevolentní. Taková automobilka totiž musí dosáhnout mezi lety 2020 a 2024 snížení emisí CO2 o 45 procent, ovšem oproti roku 2007, což nebývá velký problém. Stejně jako nebude nijak náročné dosáhnout v dalším období 2025-2028 další redukce o 15 %, a to proti letošním hodnotám.

Mercedes se pochopitelně o emisích v souvislosti s tímto krokem nikterak nezmiňuje. Místo toho jen ústy nejmenovaného mluvčího uvádí, že všem zmíněným divizím „bude ponechána nezávislost a silná identita“. Kromě toho „je bude možné dále rozšířit a přiostřit“. Něco takového by přitom v rámci automobilky jako celku nebylo možné, pokud by třícípá hvězda výrazně nenavýšila prodeje elektrifikovaných aut. Něco takového je ale sázka na velmi nejistý výsledek.

Automobilka přitom uvádí, že bližší podrobnosti se dozvíme již v září na autosalonu v Mnichově. Je pak možné, že nový „stát ve státě“ bude v té době již plně funkční, aby mohlo na separace emisí dojít ještě letos. Koneckonců je třeba si uvědomit, že zatímco loni museli výrobci splnit emisní cíle s 95 procenty svých flotil, v letošním roce tak musí učinit se všemi vozy, které v Evropě prodají. A AMG, Maybach ani třída G zatím na vlně elektrifikace nejedou.

Mercedes se naposledy pochlubil novými verzemi Maybachu, jenž užívají osmiválec či dvanáctiválec. Tedy z bruselského pohledu nadmíru škodlivé jednotky, pokud jste automobilka s velkou produkcí. Pokud ale prodáváte méně než 300 tisíc vozů ročně, již to s tou škodlivostí není tak horké. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Automobilwoche

Petr Prokopec