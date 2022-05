Mercedes nechal slavného hudebníka zohyzdit nejvýkonnější model, asi měl zůstat u zpěvu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Že si excentričtí umělci divoce upravují svá auta, jsme už snad i zvykli, automobilky s tím ale obvykle nechtějí mít nic společného. Tady je vše jinak, jedná se o výsledek oficiální spolupráce s Mercedesem.

Automobilky obecně rády přistupují ke spolupráci s celebritami všeho druhu, neboť věří, že se takto mohou dostat i pod kůži lidem, které jinak jejich produkty míjejí. Nejčastěji jde pouze o reklamní záležitosti, někdy vzniknou i speciální edice odkazující na toho či onoho člověka s drobnými specifiky zvenčí nebo uvnitř. Jen zřídka zajdou tyto kooperace podstatně dál, dnes ale bude řeč právě o takovém případě.

Mercedes se totiž loni spojil s Williamem Adamsem, frontmanem skupiny Black Eyed Peas, kterého lidé znají spíše pod jeho uměleckým jménem will.i.am. Ze zpěváka a skladatele udělal ambasadora své divize E Performance, což znamená, že hudební hvězda propaguje plug-in hybridní mobilitu. A Adams si také dobře rozumí s Lewisem Hamiltonem. Mercedes si tedy spolupráci nadmíru pochvaluje a rozhodl se ji posunout na ještě vyšší úroveň.

Otázkou nicméně je, zda si radikálním novým krokem třícípá hvězda nezačala tak trochu podřezávat větev, na které sedí. Společně s Adamsem totiž automobilka u příležitosti první Velké ceny Miami představila zakázkovou specialitu zvanou WILL.I.AMG, která vznikla na základech čtyřdveřového AMG GT. Pokud ovšem dárcovský vůz v nové kreaci nevidíte, rozhodně se kvůli tomu na vás nebudeme dívat s despektem. Nejen kvůli pouze jedné dvojici dveří jej totiž nevidíme ani my.

Adams se kvůli rozsáhlým modifikacím spojil s tuningovou firmou West Coast Customs a společně vytvořili něco, vedle čeho by dost možná obstál i dort pejska a kočičky. Kupé totiž vpředu disponuje maskou, která byla inspirována třídou G, zatímco zbytek karoserie ovlivnil supersport SLS AMG. Litá kola se pak stylem vrací někam do 80. či 90. let minulého století, ostatně stejně jako mnohé hrany karoserie. Výsledkem je pořádný mišmaš doplněný „sebevražednými“ dveřmi.

Will.i.am již nesáhl na pohonné ústrojí, neboť jako správný ambasador uvádí, že „AMG dělá nejlepší motory“, a tak s na nich není třeba nic měnit. Ani on, ani automobilka nicméně již nezmínili, jaký agregát se pod dlouhou kapotou nachází. Jelikož má ale hudebník podporovat modely E Performance, nebylo by vůbec překvapivé, kdyby zadní kola roztáčel čtyřlitrový osmiválec s pomocí elektromotoru, jenž souhrnně produkují 843 koní. S těmi pak není problémem sprint na stovku pod tři sekundy.

Zatímco vůz vznikl jen v jediném kuse, což je z našeho úhlu pohledu vlastně jen dobře, obě participující strany chystají ještě kolekci příslušenství pod hlavičkou Bear Witness. Takto byla pojmenována hlava medvěda, která zdobí čelní partie namísto tradiční třícípé hvězdy. Výtěžek z jejího prodeje pak má jít na charitativní vzdělávací programy pro nejchudší. Tyto aktivity jsou pak stejně jako samotný vůz součástí kampaně The Flip.

„Vyrůstal jsem v ghettu a u hip-hopu. Vždy jsem sledoval legendární hip-hoppery, jak rapují o Mercedesu, pročež bylo vždy mým snem Mercedes vlastnit. Pro spoustu dětí je vlastnictví Mercedesu symbolem pokroku a toho, že se vymanily z trablů. Nyní jsem svého cíle dosáhl, respektive jsem dosáhl ještě něčeho většího, neboť jsem mohl vytvořit svou vlastní vizi modelu AMG,“ uvedla hudební hvězda.

Ta je známa svou vášní pro automobily, ostatně i kvůli tomu si ji svého času pozval Jeremy Clarkson do Top Gearu. My bychom nicméně spíše Adamsovi poradili, aby se více držel svého původního kopyta. Jeho kreace je sice osobitá, ovšem třeba o nadčasové eleganci si může nechat pouze zdát. Ostatně ani jeho módní kolekce nejsou pro každého, ale spíše pro lidi, kteří chtějí vyčnívat z davu stůj co stůj.

Will.i.am ve spolupráci s Mercedesem přepracoval model AMG GT 63 E Performance na tohle. Možná měl raději zůstat u zpěvu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

