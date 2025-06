Mercedes nepochopil nic. Osmiválec C63 nevrátí, elektrický sporťák s umělým zvukem motoru V8 vám ale nadělí včera | Petr Prokopec

Mercedes i po všech dosavadních selháních zůstává tou nejvíce zmatenou automobilkou v oboru, pokud jde přechod na elektrický pohon. Nepoučil se z fiaska dosavadních modelů EQ, nepoučil se z fiaska čtyřválcového C63 a ohromit znovu zkouší něčím, co zákazníci opakovaně odmítli.

Není žádným tajemstvím, že Mercedes-Benz před pár lety vsadil vše na elektromobilitu. Kdyby šlo o reakci na touhy jeho zákazníků nebo reálný technologický pokrok, neřekli bychom proti takové strategii jediné křivé slovo. Jenže tak tomu nebylo - zákazníci o taková auta nikdy nestáli a každý průměrný technik automobilky, kterému nevymyli mozek, vám řekne, že s limity současných baterií není možné s elektrickým pohonem v celé komplexitě vyrovnat možnosti toho spalovacího.

Přesto se třícípá hvězda rozhodla, že když existuje politické zadání na přechod na elektromobily do roku 2035, ona to dokáže ještě dřív. Nejprve tedy ze svého výrobního programu vyřadila dvanáctiválce, aby se následně začala podobně macešsky chovat také k osmiválcům. Ty vyjmula i zpod kapot některých modelů AMG, „nejslavněji” modelu C63, který dnes na trhu strádá jako totální propadák.

Znovu - kdyby šlo o reakci na posun smýšlení klientely nebo vymyšlení něčeho lepšího, nebyl by to problém. Zrovna u aut z Affalterbachu je ale pro zákazníky motor často na prvním místě už kvůli svému projevu a auře vůbec. A pokud si někdo myslel, že stabilně silný osmiválec nahradí občas silnějším hybridním čtyřválcem, který auto zatíží stovkami kilo navíc, musel být nekonečně neschopný nebo ještě víc naivní.

Ze strany klientů proto přišla těžká kritika, která logicky vyústila v prachbídné prodeje. Hlavně tu ovšem byla i ztráta jisté kredibility, díky které začal Mercedes prodejně trpět celkově. Šéf německé automobilky Ola Källenius i proto momentálně onen rychlý přechod jen na elektromobilitu definitivně odpískal a potvrdil, že spalovací technika zůstane v nabídce déle.

Vrátil se tedy do Stuttgartu zdravý rozum? Jedna vlaštovka jaro nedělá, načež zatím vyloženě do nebes neskáčeme. Zvláště když se zdá, že Affalterbach je stále ovlivněn jistým elektrickým poblouzněním. AMG totiž C63 osmiválec vrátit nechce, zato chystá nový supersedan, který se hodlá nejen postavit chystaným elektrickým Audi RS6 a BMW M3, nýbrž i Porsche Taycan. Dostat by proto měl hned tři elektromotory, z nichž každý nabídne okolo 480 kobyl. Novinka tedy celkově překoná tisícikoňovou hranici.

Očekávat tak nejspíše můžeme ještě lepší akceleraci, než jakou má na kontě třeba Mercedes-AMG One. Tedy plug-in hybridní hypersport se šestiválcem z Formule 1, který je s časem 6 minut a 29 sekund absolutním produkčním králem na Nürburgringu. Nicméně na stovku se dostane „až“ za 2,9 sekundy. Čistě elektrická novinka oproti tomu bude blíže 2 sekundám. Bude se ale proto prodávat jako housky na krámě? Stále menší zájem o zmiňovaný Taycan, stejně jako o další elektromobily podobného ražení, to opravdu nenaznačuje.

Němci by se měli na takové auto rovnou vykašlat, nepochopili ale nic, a tak zkusí elektrický supersedan zatraktivnit s pomocí korejského receptu. I přes bateriový pohon totiž vůz dostane na palubu osmiválec, tedy na oko. Značka už ukázala prototyp, kterak předvádí zběsilé pálení gum, aby se následně pochlubila jeho zvukem. Kromě burácivého zvuku osmiválce je přitom slyšet i cvakání převodovky.

Výsledek samozřejmě nezní špatně, však komu by zněl špatně osmiválcový sporťák, jenže s realitou nemá tohle trapné divadlo nic společného. Proboha, co si vůbec u Mercedesu myslí? Je to jako kdyby nepochopili vůbec nic a vědomě se rozhodli naštvat všechny, které vůbec naštvat lze. Pokud má někdo rád elektromobily, určitě ho nedojmete falešným projevem spalovacího motoru. A pokud někdo touží po vidlicovém osmiválci, elektromobil si stejně nikdy nekoupí. Komu tohle má učarovat?

Mercedesu jakoby stále unikalo, co jej udělalo ikonickým a proč u něj movitá klientela v minulosti tak ráda nakupovala. Kdyby na zákazníky tolik netlačil a nechával jim možnost svobodné volby, možná by postupně dokázal přesvědčit stále více lidí, že život s plug-in hybridem či elektromobilem nemusí být špatný. Jenže místo toho značka tlačí na pilu a pokouší se zákazníky zlomit - to nikdy nefungovalo. A jsme si téměř stoprocentně jisti, že to i tentokrát skončí fiaskem. Ale udělejte si názor sami s pomocí toho, co Mercedes uvolnil.

