Mercedes nepochopil nic. U další novinky láká na zvuk motoru, který nemá, otáčky, které netočí a řazení, které neřadí
Neumíme si představit zázrak, který by z tohoto vozu udělal cokoli jiného než totální prodejní fiasko. Mercedes zjevně ztratil soudnost, kupci aut za miliony rozhodně nejsou připraveni nadšeně platit tolik za ryzí faleš.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Co mají společného steak a květák? Nic, tedy kromě toho, že v obou případech jde o jídlo. Zkuste zeleninu nabídnout někomu, kdo z jakéhokoli důvodu preferuje šťavnaté hovězí, a bude na vás koukat jak na blázna. Pokud byste pak maso naservírovali vegetariánovi, bude reakce ještě intenzivnější. A ke změně názoru nikoho nepřiměje ani snaha maskovat jedno za druhé. Pokud květák v trojobalu osmažíte na hovězím tuku, maso se z něj stále nestane. Milovníka steaků s ním tedy neoslovíte, zároveň ho však začne odmítat i vegetarián.
V podstatě stejné je to se spalovacími a elektrickými auty. Každý má své pozitivní i negativní aspekty, které budou různí lidé vnímat různě podle toho, co od auta čekají, jak a kde ho budou používat, kolik si mohou dovolit investovat peněz do jeho provozu apod. A pokud někdo racionálně i emotivně dojde k tomu, že se mu to či ono líbí, to či ono mu vyhovuje, to či ono může a nemůže používat, těžko jeho vnímání změní, když zaměníte vnější projev v principu pořád stejné věci za tu druhou.
Elektrická auta tedy část klientely jistě oslovit dokážou, někteří si ale dělají iluze, že s nimi půjde oslovit úplně všechny. Je to z podstaty velmi tupé smýšlení, které by uprostřed libovolné myslící skupiny lidí mělo být dopředu popřeno pouhou úvahou, z elektrických aut se ale stalo takové dogma, že si některé firmy řekly, že to prostě dokážou. A prezentovat se to rozhodly dokonce na typech aut, pro která se elektrický pohon nehodí už vůbec. Prostě „Wir schaffen das!” Zas jednou.
Mezi takové patří Mercedes-Benz, který ještě nedávno počítal s tím, že v roce 2030 nebude prodávat nic jiného než elektromobily, v Evropě rozhodně. Třícípá hvězda se tedy s odkazem na onu gastrobranži rozhodla, že Evropané přijdou o steaky a budou se krmit už jen květákem na sto a jeden způsob. Něco takového nemohlo vyjít, Němci proto své ambiciózní plány odvolali, kormidlem ale tak úplně neotočili.
Klientele se tak rozhodli nabídnout cestovně sportovní model divize AMG s ryze elektrickým pohonem. Je to utopie už na papíře, jestli si s elektrickým pohonem a limity jeho současných baterek něco opravdu nerozumí, pak je to velké, těžké a výkonné auto s cestovními ambicemi. Nástupce Mercedesu-AMG GT 4-Door Coupe, který vychází z konceptu GT XX, ale přesně takové ambice má, přesto bude elektrický.
O pohon zmíněného konceptu se staralo 1 360 kobyl, přičemž je otázkou, jak tomu bude u sériového provedení. Dá se však předpokládat, že tisícikoňovou metu Mercedes s pomocí trojice jednotek společnosti YASA velmi snadno překoná. V případě baterií pak značka jistě počítá s paketem disponujícím alespoň 100 kWh. Pro nadšence do elektromobility by to molo být dost, jenže kolik takových je? Všechna dosavadní auta podobného ražení (Porsche Taycan, Audi E-tron GT, výše posazené verze Mercedesů EQE a EQS apod.) se dříve nebo později stala prodejními propadáky. Proto se Mercedes rozhodl osmažit svůj květák v hovězím tuku a doufá v úspěch u zájemců o spalovací vozy.
Na auto tak láká s pomocí videa níže, na kterém jasně slyšíme zvuk osmiválce. Ten z nově publikovaného videa zní i lákavě, jenže je falešný až na půdu, auto žádný takový motor nemá. Na záběrech vidíme také pohyb ručičky po otáčkoměru, který ale také s realitou nemá nic společného, tyhle otáčky elektrický pohon vozu zaručeně netočí. A vidíme také pádla pod volantem sloužící řazení, které ale bude leda fiktivní, auto nebude mít víc jak dvoustupňovou převodovku.
Znovu se tak ukazuje, že u Mercedesu stále nepochopili nic. Zkouší náročné klientele naservírovat kompletně falešný produkt, zkouší jí prodat digitálky v hávu rolexek a doufají, že to klapne Už se ani nepokouší posouvat tato auta dál jako to, čím skutečně jsou. Tedy jako elektromobily. Už s nimi jen hrají hru na něco, čím nejsou a nebudou.
Lidé, kteří elektromobily nechtějí, mají obvykle velmi racionální důvody, proč tak činí, od omezené použitelnosti až po rychlý pokles hodnoty. S těmito faktory celý tento cirkus neudělá vůbec nic. Naopak lidé, kteří elektromobily chtějí, oceňují jejich přednosti. A s těmi tu Mercedes ani nepracuje, veškeré úsilí vrhl směrem k předstírání něčeho, co neexistuje. Tohle je jen recept jak neohromit vůbec nikoho.
Ve finále tak lze video ocenit snad jen kvůli herci Gabrielovi Machtovi (známý Harvey Specter ze seriálu Kravaťáci), který vypadá, že se za Polárním kruhem při řádění na zasněžené trati skutečně bavil. Na druhou stranu ale vzpomeňme, že kvůli elektrické třídě G automobilka pro změnu angažovala další hollywoodskou hvězdu Bradleyho Coopera. Ovšem ani ten nedokázal zabránit jejímu prodejnímu fiasku. Elektrické SUV si přitom na nic nehrálo, nezabodovalo ani jako ryzí květák. Jeho sourozenci tedy hovězí tuk stěží pomůže.
Níže přiložené video s Gabrielem Machtem je vlastně povedené, jeho středobod je ale kompletně falešný. Je to elektromobil hrající si na spalovací sportovní cesťák, co se jen může pokazit? Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
Bleskovky
- Tohle by neklaplo už ani v Rusku. Ohlášená nová funkce inzertního webu s auty je jako z jiného světa
5.4.2026
- Stovka robotických taxíků selhala a zůstala stát i uprostřed dálnice s lidmi zamčenými uvnitř, výsledkem jsou scény jako z katastrofických filmů
4.4.2026
- BMW začalo odhalovat spalovací verzi nové řady 3, takto ržá před kamerou její šestiválec
2.4.2026
Nejnovější články
- Hromadné problémy s bateriemi elektromobilů jsou stále častější, servisní akce přerůstají výrobcům přes hlavu. Rozmanitost potíží fascinuje
před 2 hodinami
- BMW říká, že ví, jak udrží manuály v nabídce i po roce 2030. Prima, dál ale tančí kolem něčeho, o čem vůbec nemá debatovat
před 4 hodinami
- Typické: Žena si koupila zdánlivě levnou osmiletou Teslu se 177 tisíci km, o 3 dny později zjistila, že to byla chyba za 340 tisíc Kč
před 5 hodinami
- Nejabsurdnější motor koncernu VW po 10 letech trápení končí, snad to není naposledy, kdy Němci uznali chybu
před 7 hodinami
- Legendární sporťák je zpátky jako blesk z minulosti. Motor V8 a manuál spojuje s hmotností Škody 105. A může na silnice
před 8 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva