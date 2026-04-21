Mercedes odhalil novou třídu C a je to selhání: Peppa Pig zepředu, osmdesátky zezadu, horor uvnitř a k tomu žádný kombík
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Už jsme viděli problematičtější nové Mercedesy, to ano, utěšovat se jen tím ale prostě nejde. U třícípé hvězdy jako by v posledních letech dělali všechno tak, aby odehnali i toho posledního věrného zákazníka. Nová třída C jen s elektrickým pohonem je toho smutným důkazem.
K elektromobilitě se snažíme být otevření, jak jen to jde, je ale opravdu těžké najít zákazníka, pro kterého by elektrické auto dávalo neoddiskutovatelný smysl, pokud tedy důvodem nemá být to, že ho dotyčný prostě chce. Mezi zákazníky Mercedesu se ale i takových našlo dost, a tak bychom se nemuseli divit, kdyby si třícípá hvězda chtěla ukousnout i kus koláče tohoto trhu. Jenže Němci bohužel k elektromobilitě od počátku nepřistupují jako k alternativě pro spalovací pohon, kterou mohou získat pár zákazníků navíc, chtěli co nevidět prodávat jen a pouze elektrická auta bez ohledu na cokoli.
Nejstarší automobilka světa tak pořádným rozběhem skočila po po hlavě do neprobádaných vod. Byl z toho tvrdý náraz, neboť modely jako EQS či EQE nezabodovala prakticky ničím. Mercedes se proto rozhodl, že svůj první útok odmává a raději pošle na bojiště trochu jiný oddíl. Nové elektrické vojsko se totiž dočkalo speciálních maskáčů, díky kterým se chce víc tvářit jako spalovací vozy značky. Z toho důvodu se pak minulostí stalo i označení EQ, ostatně třeba poslední novinka byla pojmenována třída C Electric.
Zrovna tento model ale dokládá, že se Mercedes z předchozího fiaska moc nepoučil. Kromě normálně znějícího názvu tu totiž znovu máme vzhled, k jehož oblibě se musíte nutit. Není to vyloženě ošklivé auto, design je ale extrémně nehomogenní a části auta vypadají, jako by je dělal někdo jiný.
Když se na vůz podíváte z boku, je to znovu příliš vysoká krabice od mýdla ve stylu nechtěných modelů EQ. Pryč jsou elegantní tvary sedanu, pryč je nízká stavba, před sebou máme vodou v řece omletý oblázek ve tvaru fastbacku, který působí naprosto nijace. Skoro se zdá, že tohle auto původně mělo být EQC, když ale Mercedes zjistil, že to není správná cesta, rychle mu začal nadělovat konvenčnější vzhled. Se siluetou ale už nic neuděláte...
S přídí ano, ale je tohle úspěch? Za nás ne. Předek připomíná prasečí rypáček s absurdně obřím logem, kterým Mercedes zprznil už spřízněné GLC. Zadní partie oproti tomu působí jak ze zcela jiného auta, takovéto světelné pseudopruhy byly populární naposledy někdy v 80. letech, kdy jim byla věštěna zářná budoucnost. Tak že by konečně přišla?
Dovnitř se pak nastěhovala moderna z asi 23. století, tedy digitální horor svého druhu. Lacině působící kabinu, která bude stárnout rychleji než parametry chytrých mobilů, Mercedes předisplejoval až k zbláznění. Sám sice v obřích displejích v kabině nespatřuje nic luxusního, ovšem ani tak nedá zákazníkům na výběr cokoli jiného. Místo toho mohou volit mezi řešeními zvanými Superscreen a Hyperscreen, kdy druhé zmíněné počítá s 39,1palcovým rozměrem a vice než tisícovkou individuálně stavitelných LEDkových zón. Třícípá hvězda tak zvolila docela jiný směr než konkurenční BMW i3 sázející na relativně malý „tablet”.
Právě srovnání s bavorskou novinkou by se Mercedes měl bát víc než čert kříže, neboť pro něj dobře nevyznívá. Jakkoli ani elektrická řada 3 není oslnivým vozem prakticky v nićem, vedle elektrické třídy C vyniká. Na kontě má navíc udávaný dojezd 905 km, zatímco C 400 4Matic, jak zní oficiální název zatím jediné odhalené verze, počítá s baterií o kapacitě 94 kWh, s níž je spojeno 762 km - na ekvivalent 24litrové nádrže nafty v dieselovém autě je to hodně, hodně
velký nesmysl ambiciózní číslo. Dobíjení pak lze realizovat při 330 kW, BMW se 400 kW je na tom ale znovu lépe.
Kde ovšem Mercedes má navrch, to je přední zavazadelník, který pobere 101 litrů. Oproti i3 jde o trojnásobnou kapacitu, která má zřejmě kompenzovat skutečnost, že zatímco BMW nabídne svůj vůz i jako kombík, třícípá hvězda s touto variantou nepočítá. Podle designéra Roberta Lesnika ji totiž nikdo nekupuje, čímž naráží hlavně na Čínu a USA. No jo, jenže prodeje elektromobilů dnes drží nad vodou Evropa a právě tady jsou kombíky dál velmi populární. Úvaha Mercedesu se tak znovu zdá být poněkud nedotažená.
Klientela si tedy kromě předního kufru musí vystačit už jen s normálním zavazadelníkem, který pobere 470 litrů. Pokud vám to pak nestačí, můžete za elektrickou třídu C připojit až 1,8tunový přívěs. Nemusíme však asi dodávat, že v té chvíli se dojezd smrskne z reálně nepřesvědčivého na reálně mizerný, počítali bychom tak s 200 km. Co se pak dynamiky týče, dvojice elektromotorů produkujících souhrnných 490 koní zvládá stovku za rovné 4 sekundy, nejvyšší rychlost vozu vážícího 2 460 kilo (!) pak byla omezena na 210 km/h.
Cena zatím oznámena nebyla, nicméně stávající Céčko se spalovacím pohonem lze pořídit od 1 185 800 Kč. To je o čtyři tisíce méně, než dáte za elektrické CLA, které je ovšem v hierarchii značky níže. Dá se tedy předpokládat, že novinka odstartuje někde u 1,5 milionu korun. Za podobné peníze pak bude k mání i BMW i3, načež zájemci o elektromobilitu zjevně budou postaveni před náročnou volbu. Ti ostatní ani ne, tohle nevypadá na prodejní hit ani z rychlíku.
Asi největším negativem nové elektrické třídy C je její vzhled. Vůz působí, jako kdyby ho navrhovala různá designová oddělení a vedení značky nechtělo urazit žádné z nich, pročež od každého použilo trochu. Výsledek je děsivě nehomogenní. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
