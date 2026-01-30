Mercedes odhalil svou novou vlajkovou loď. S hvězdami to zase přehnal, pod kapotou ale skrývá pořádnou bombu
Petr ProkopecMáte z posledních novinek Mercedesu pocit, že už musel zapomenout, co to je pořádné „normální” auto? Kupodivu nezapomněl. Jeho přepracovaná třída S nejspíš vzbudí trochu kontroverze poněkud kýčovitou přídí, zejména novým osmiválcem ale dokáže uchlácholit.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Máte z posledních novinek Mercedesu pocit, že už musel zapomenout, co to je pořádné „normální” auto? Kupodivu nezapomněl. Jeho přepracovaná třída S nejspíš vzbudí trochu kontroverze poněkud kýčovitou přídí, zejména novým osmiválcem ale dokáže uchlácholit.
Všeho s mírou, říká se. U Mercedesu toto rčení měli mít už dávno vylepené na každé stěně, ale protože to neudělali, vypadá facelift třídy S tak, jak vypadá. Německá automobilka se totiž rozhodla, že pouze jeden znak Mercedesu na kapotě nestačí. Přistoupila tedy k jeho implementaci všude tam, kde to jen bylo možné. Prioritou pak zjevně byla čelní maska, která oproti té dosavadní doznala zvětšení o 20 procent - to asi proto, že na tu starou by se oněch hvězdiček vešlo o poznání méně.
Krom toho emblém značky najdeme také v předních a zadních světlech, v těchto případech ale již nepůsobí tak rušivě. Ve finále je to tedy hlavně maska chladiče, která vzbuzuje trochu kontroverze, jakkoli k Mercedesu trocha kýčovitosti patří. Platí to ale v podstatě jen při pohledu zblízka - stačí o pár kroků vzdálit a Mercedesu můžete pouze zatleskat, neboť faceliftovaná třída S vypadá elegantně, luxusně i sportovně naráz. Dovedeme si tedy představit, že prodejně bude i nadále válcovat hlavní konkurenty, tedy jak Audi A8, tak BMW řady 7 či třeba Genesis G90.
Kromě již zmíněného se Mercedes své vlajkové lodi podíval na nárazníky, stejně jako je nový i design litých kol. Ta standardně počítají s 19palcovou velikostí, připlatit si ovšem můžete i za jednadvacítky. Paket AMG Line pak může dále umocnit sportovní vzezření limuzíny, což koresponduje s největší bombou této novinky - skrývá se pod kapotou a jde o ohlášený nový osmiválec. To samo o sobě je pozoruhodné, motor navíc z křížené hřídele přesedlal na plochou, což není v luxusním segmentu ani trochu obvyklé.
Jak jsme zmiňovali už dřív, jednotka M177 Evo disponuje čtyřlitrovým objemem, ze kterého s pomocí dvou turbodmychadel míří na všechna čtyři kola 537 koní. Osmiválec je navíc spojen s mild-hybridní technikou, která dává k dobru dalších 23 kobyl. Dle odhadů Mercedesu by toto provedení mělo zvládnout stovku za 3,9 sekundy, což je na více než dvoutunový luxusní vůz působivé. Pokud ale po tomto provedení zatoužíte, připravte si minimálně 3 732 850 Kč.
Nabídka nicméně bude startovat na 3 139 950 Kč, za které dostáváte provedení S 350d. Šestiválcový turbodiesel v tomto případě produkuje 313 koní, zatímco u varianty 450d jich pod pravou nohou máte dokonce 367. znovu je možné počítat s mild-hybridní technikou i pohonem všech kol, stejně jako s automatickou převodovkou. S tou jsou ostatně spojené také šestiválcové benzinové verze S450 a S500, kdy první nabídne 381 a druhá 449 kobyl.
Chybět v nabídce pak nebudou ani plug-in hybridní modely S450e a S580e, které kromě šestiválce a elektromotoru disponují také baterií o kapacitě 21,96 kWh. První provedení přitom počítá se systémovým výkonem 435 koní, 5,7sekundovým sprintem a dojezdem 118 km čistě na elektřinu, zatímco ve druhém případě tu máme 585 kobyl, stovku za 4,4 sekundy a 103 km bezemisního dojezdu. Verze S580e je pak nejdražší v nabídce, vychází na 3 817 550 Kč.
Mercedes všechny varianty osadil standardně řízením zadní nápravy, načež se průměr otáčení zmenšil na 10,8 metru. V základní výbavě nechybí ani vzduchový podvozek Airmatic, který spolupracuje s multimediálním systémem a umožňuje uložit data o povrchu vozovky na centrální úložiště. Jakmile tedy vy či jiný Mercedes s tímto systémem zamíří na stejný úsek silnice, podvozek se již dopředu připraví na veškeré případné nerovnosti.
Přesunout se můžeme do kabiny, kde značka počítá s palubní deskou zvanou Superscreen. Tu tvoří 12,3palcový přístrojový štít, 14,4palcová obrazovka multimédií a 12,3palcový displej před spolujezdcem. Aby toho nebylo málo, mohou se na opěradla předních sedadel nastěhoval další dva 13,1palcové obrazovky, přičemž vůbec poprvé Mercedes nabízí skrze rozhrání MBUX přímý přístup k aplikacím jako Youtube či streamovací službě Disney+.
Nepřekvapí důraz kladený na luxus a pohodlí, načež se o nastavení předních sedadel stará hned 19 elektromotorů a kromě funkcí vyhřívání a chlazení disponují také masážní funkcí. Vyhřívané mohou být rovněž bezpečnostní pásy, zatímco klimatizace dostala filtraci s ionizátorem, pročež vzduch v kabině pročistí každých 90 sekund. Digitálně nastavit lze i výdechy, u kterých je navíc možné počítat s funkcí rychlého odmrazení oken.
Ještě víc si ovšem budou lebedit cestující vzadu, hlavně při dokoupení paketu First Class, který již počítá s centrálním tunelem s úložnými prostory či výklopnými stolky. Standardní sedadla je pak možné nahradit polohovatelnými, u nichž nechybí ani nastavitelná opěrka nohou. Objednávky pak klientela může začít sepisovat od dnešního dne, a to i na pancéřovanou verzi S680 Guard s motorem V12. Na varianty AMG a Maybach ale bude třeba chvíli vyčkat.
Třída S prošla řádným faceliftem, značka měla změnit polovinu veškerých komponentů. Bez plejády hvězd na čelní masce bychom se přitom obešli, stejně jako bez interiéru poněkud lacině plného displejů, u verze S580 se za ní přitom skrývá zcela nový osmiválec s plochou hřídelí. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
