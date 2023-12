Mercedes odmítá odpískat C 63 AMG se čtyřválcem místo V8, i když ho nikdo nechce. Je prý „velmi, velmi progresivní” před 5 hodinami | Petr Miler

Mercedes už dřív naznačil, že bude bazírovat na nabízení pouze této kontroverzní koncepce, i když její přijetí je mezi zákazníky téměř bezvýhradně negativní a smysl nedává z technického ani řidičského hlediska. Teď potvrdil, že cesty zpět opravdu není.

Jako automobiloví nadšenci to neradi připouštíme, ale existuje dost aut, která lze charakterizovat jako spotřební zboží kupované lidmi bez jakéhokoli emocionálního pouta. Ani na vteřinu bychom nesouhlasili s tím, že je v takovém případě jedno, jak auto funguje nebo kolik stojí, jeho technická podstata ale lidi nezajímá. Prostě musí jít o uspokojivý produkt za přijatelnou cenu s rozumnými celkovými náklady vlastnictví, to je celé - jestli ho pohání benzinový, dieselový, hybridní nebo elektrický motor či třeba nohy Freda Flinstona je zákazníkům jedno. Že některá z těchto technických řešení dnes sama o sobě vylučují uspokojivé fungování vozu či přijatelné náklady na jeho vlastnictví dnes nechme stranou.

Že se tedy Mercedes u nové generace třídy C rozhodl čistě a jenom kvůli minimalizaci papírových emisí CO2 pro přechod na ryze čtyřválcové pohony, kupce běžných variant obvykle netrápí. Naprostá většina lidí si stejně pořídí něco jako model C 220d, který je ke všemu v principu stejný jako ten předchozí, takže o nějaké zásadní deterioraci ani nemůže být řeč. U sportovních verzí je to ale jinak.

Sportovní deriváty si nikdo nekupuje proto, že se mu vyplatí nebo že na papíře mají dobrou dynamiku, musí fungovat mnohem komplexněji a odvděčovat se pocity, které v majiteli vyvolávají. Koupě takového auta je zkrátka do značné míry emotivní záležitostí, musíte z něj mít radost a tu ve vás vyvolá třeba to, že s ním na opuštěné okresce nebo na okruhu užijete trochu legrace. S tím některé technické změny nejdou dohromady - elektrické či elektrifikované pohony jsou velmi těžké, nezajišťují konzistentní dynamiku a věci jako zvukový projev jsou více či méně mimo hru. Můžete to považovat za dětinské, automobilky tu ale nejsou od toho, aby říkaly svým zákazníkům, co se jim má líbit, mají plnit jejich přání. A to Mercedes v případě nových verzí AMG stále více nedělá.

Zářným příkladem budiž přechod verze C 63 od AMG z osmiválcového na čtyřválcový hybridní pohon. Je to z podstaty nefunkční koncept, technický nonsens, je to úleva normám a ničemu jinému. Taková cesta plní přání přesně 0 procent zákazníků, toto si nikdo nevyžádal, nikdo neměl důvod to chtít. Důvody jsme zmiňovali mnohokrát, zejména hmotnost, projev a nekonzistentní dodávky výkonu jej činí nekonkurenceschopným vedle jiných koncepcí. Měl jsem osobně v mezičase možnost si autem sjet a je to opravdu zklamání - hmotnost přes 2,1 tuny je na autě znát permanentně a ani s plným výkonem dynamicky neohromuje. Když pak jeho koncepci začnete dostávat do úzkých kvůli docházející elektřině, je projev vozu vyloženě mdlý. Není divu, že se počet nadšených recenzí čehokoli spojeného s tímto pohonem blíží nule, ani německý tisk tuto volbu nechápe a zájem zákazníků je minimální.

Spekulovalo se chvíli o tom, že se Mercedes po tomto přešlapu chytil za nos a auto změní. Nakonec v mezičase odhalené CLE 53 AMG stojící na úplně stejné platformě má pořád aspoň šestiválcový motor a nebyl by problém věc napravit aspoň takto. Však jsme se dopracovali k absurdnímu stavu, kdy verze 53 modelu „C kupé” nabízí víc než verze 63 modelu C sedan nebo kombi (a hádejte proč: Mercedes říká, že CLE pofrčí hlavně v USA, tam není nutné s papírovými emisemi tak čarovat...), automobilka to ale prostě neudělá.

Šéf AMG Michael Schiebe sice v rozhovoru pro Top Gear přiznává, že se zákazníci ptají, proč divize upustila od motoru V8 přešla na tak kontroverzní koncepci, Němce to ale v jejich směřování nikam neposouvá. „Chceme být velmi, velmi progresivní, pokud jde o technologii. A jsme přesvědčeni o koncepci hybridizace, a tak zůstaneme u čtyřválce,” uvedl a dodal, že byť AMG nemůže přesvědčit příznivce motorů V8, aby si koupil čtyřválcový dvoulitr, Schiebe říká, že plug-in hybridní C63 přilákalo kupce, kteří by se jinak o sportovní sedan nezajímali. Chtěli bychom je vidět, aspoň v Evropě nebo USA, dealeři o nich zcela jistě neví.

Zůstáváme přesvědčeni, že volba Mercedesu je „hezky česky” řečeno lose-lose, prostě dvojitá prohra. Automobilka tím nic podstatného nezískala, neboť u tak okrajové verze mohla vzhledem k šíři portfolia třídy C a těžišti prodejů (u nás letos 57 procent čtyřválcové diesely) použít prakticky cokoli. A vzhledem k tomu, že konkurence zůstává aspoň u šestiválců, bude výsledkem prohra nejen technická, ale i prodejní. Ale kdo chce kam...

Nový Mercedes C 63 S jako sedan i kombi dostává jeden palec dolů za druhým od tisku i zákazníků. AMG ale říká, že to je „velmi, velmi progresivní” řešení a bude na něm trvat, i kdyby trakaře padaly. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Top Gear, SDA

Petr Miler

