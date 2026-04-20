Mercedes odvolává, co odvolal. Pokus stát se značkou pro vyvolené totálně selhal, teď mu budete znovu dobří

včera | Petr Prokopec
Byla to další neuvěřitelně naivní strategie, která byla odsouzena k nezdaru od prvního momentu svého oznámení. Němcům ale trvalo čtyři roky a jeden nabitý čumák s třícípou hvězdou, než přišli na to, že se bez levnějších modelů nemohou obejít.
Na přelomu let 2021 a 2022 přišel Mercedes se strategií pro budoucnost, nad kterou jsme kouleli očima. „Budeme vědomě udržovat nabídku pod úrovní poptávky a současně budeme posouvat naši nabídku k vyšším, luxusnějším třídám,” říkal tehdy Harald Wilhelm, finanční ředitel Automobilky, která se namlsala postcovidovým převisem poptávky nad nabídkou a doufala, že takový stav udrží při životě navěky.
Možná by to i mohlo fungovat, kdyby firma dál nabízela vysoce žádoucí zboží, byť i tehdy bychom se vsadili, že jí nakonec tržní realita dožene a zákazníkům svou vůli diktovat nebude. Ona ale téměř současně přišla s hromadou odmítaných nesmyslů, které zákazníci nechtěli kupovat ani za cenu enormních slev. Naopak vzhledem k obecně rostoucím cenám začali jevit stále větší zájem právě o nižší modely jako třída A, která se měla z nabídky pakovat. Z plánů třícípé hvězdy rázem nezbylo nic, další ránu jim přidala americká cla a odklon části čínské klientely od zahraniční produkce.
Mercedes proto nyní otáčí a doslova odvolává, co odvolal. Značka už nechce nabízet pouze luxus pro vyšší patra trhu, naopak by se ráda vrátila k velkým objemům. Ideálně pak na úroveň roku 2019, kdy prodala 2,3 milionu aut. Tohoto cíle má být dosaženo do pěti let, přičemž zároveň by se o 10 procent měla zvednout zisková marže. Což je víc než ambiciózní úkol, který se podle nás naplnit nepovede. Tedy pokud třícípá hvězda bude stále razit elektrický nevkus.
Jak přitom zmiňují kolegové z Autoblogu, klíčem k úspěchu má být nová generace třídy A, která by měla dorazit v roce 2028. To je opravdu dramatický obrat, neboť základní model se evidentně nedočká zaříznutí, místo toho bude povýšen na stěžejní pilíř. Z předchozích náznaků ovšem vyplynulo, že Němci by u tohoto modelu měli vsadit na techniku stávajícího CLA. V prvé řadě tedy budou tlačit elektrický pohon a jako nouzové řešení nabídnou hybridní pohon z produkce čínského Geely.
Mercedes tak působí jako člověk, který usednul do propíchnutého nafukovacího člunu, ve kterém chtěl zdolat oceán. Jenže již po pár metrech začal nabírat vodu a nyní rozhazuje rukama na všechny strany a chytá se každého záchranného stébla. Je to až trochu trapné.
Přitom vlastně stačí jediné - pokud Němci chtějí registrace jako v roce 2019, musí nabízet smysluplná auta šitá na míru své klientele, jako tomu ještě v roce 2019 bylo. To není zase tak dávno, aby si ještě aspoň pár lidí ve firmě nepamatovalo, jak se tehdy věci měly, nebo ano?
Stávající třída A už měla skončit, aby nakonec byl její životní cyklus prodloužen. Až do roku 2028 se tak bude kvůli snížení nákladů vyrábět v Maďarsku, z tamních linek pak bude sjíždět i její nástupce. Ten však má být postaven znovu na problematických základech. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Autoblog
