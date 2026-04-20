Mercedes odvolává, co odvolal. Pokus stát se značkou pro vyvolené totálně selhal, teď mu budete znovu dobří

Byla to další neuvěřitelně naivní strategie, která byla odsouzena k nezdaru od prvního momentu svého oznámení. Němcům ale trvalo čtyři roky a jeden nabitý čumák s třícípou hvězdou, než přišli na to, že se bez levnějších modelů nemohou obejít.

Mercedes odvolává, co odvolal. Pokus stát se značkou pro vyvolené totálně selhal, teď mu budete znovu dobří

včera | Petr Prokopec

Mercedes odvolává, co odvolal. Pokus stát se značkou pro vyvolené totálně selhal, teď mu budete znovu dobří

/

Foto: Mercedes-Benz

Byla to další neuvěřitelně naivní strategie, která byla odsouzena k nezdaru od prvního momentu svého oznámení. Němcům ale trvalo čtyři roky a jeden nabitý čumák s třícípou hvězdou, než přišli na to, že se bez levnějších modelů nemohou obejít.

Na přelomu let 2021 a 2022 přišel Mercedes se strategií pro budoucnost, nad kterou jsme kouleli očima. „Budeme vědomě udržovat nabídku pod úrovní poptávky a současně budeme posouvat naši nabídku k vyšším, luxusnějším třídám,” říkal tehdy Harald Wilhelm, finanční ředitel Automobilky, která se namlsala postcovidovým převisem poptávky nad nabídkou a doufala, že takový stav udrží při životě navěky.

Možná by to i mohlo fungovat, kdyby firma dál nabízela vysoce žádoucí zboží, byť i tehdy bychom se vsadili, že jí nakonec tržní realita dožene a zákazníkům svou vůli diktovat nebude. Ona ale téměř současně přišla s hromadou odmítaných nesmyslů, které zákazníci nechtěli kupovat ani za cenu enormních slev. Naopak vzhledem k obecně rostoucím cenám začali jevit stále větší zájem právě o nižší modely jako třída A, která se měla z nabídky pakovat. Z plánů třícípé hvězdy rázem nezbylo nic, další ránu jim přidala americká cla a odklon části čínské klientely od zahraniční produkce.

Mercedes proto nyní otáčí a doslova odvolává, co odvolal. Značka už nechce nabízet pouze luxus pro vyšší patra trhu, naopak by se ráda vrátila k velkým objemům. Ideálně pak na úroveň roku 2019, kdy prodala 2,3 milionu aut. Tohoto cíle má být dosaženo do pěti let, přičemž zároveň by se o 10 procent měla zvednout zisková marže. Což je víc než ambiciózní úkol, který se podle nás naplnit nepovede. Tedy pokud třícípá hvězda bude stále razit elektrický nevkus.

Jak přitom zmiňují kolegové z Autoblogu, klíčem k úspěchu má být nová generace třídy A, která by měla dorazit v roce 2028. To je opravdu dramatický obrat, neboť základní model se evidentně nedočká zaříznutí, místo toho bude povýšen na stěžejní pilíř. Z předchozích náznaků ovšem vyplynulo, že Němci by u tohoto modelu měli vsadit na techniku stávajícího CLA. V prvé řadě tedy budou tlačit elektrický pohon a jako nouzové řešení nabídnou hybridní pohon z produkce čínského Geely.

Mercedes tak působí jako člověk, který usednul do propíchnutého nafukovacího člunu, ve kterém chtěl zdolat oceán. Jenže již po pár metrech začal nabírat vodu a nyní rozhazuje rukama na všechny strany a chytá se každého záchranného stébla. Je to až trochu trapné.

Přitom vlastně stačí jediné - pokud Němci chtějí registrace jako v roce 2019, musí nabízet smysluplná auta šitá na míru své klientele, jako tomu ještě v roce 2019 bylo. To není zase tak dávno, aby si ještě aspoň pár lidí ve firmě nepamatovalo, jak se tehdy věci měly, nebo ano?


Mercedes-Benz A-Class 2021 bez cipu 01, Mercedes-Benz A-Class 2021 bez cipu 02, Mercedes-Benz A-Class 2021 bez cipu 03
Stávající třída A už měla skončit, aby nakonec byl její životní cyklus prodloužen. Až do roku 2028 se tak bude kvůli snížení nákladů vyrábět v Maďarsku, z tamních linek pak bude sjíždět i její nástupce. Ten však má být postaven znovu na problematických základech. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autoblog

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

