Mercedes oficiálně odhalil nové GLA a je to asi maximum, v co teď jde od Němců doufat
Petr ProkopecThe best or nothing? Nedělejte si iluze, to tu zase nevyšlo. Všechno špatné z Mercedesů poslední doby je tu zas, akorát v umírněnější podobě. Kombinace toho spolu s očekávání vyvolanými předchozími přešlapy pak z GLA třetí generace dělá docela snesitelné auto.
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Mercedes oficiálně odhalil nové GLA a je to asi maximum, v co teď jde od Němců doufat
před 4 hodinami | Petr Prokopec
The best or nothing? Nedělejte si iluze, to tu zase nevyšlo. Všechno špatné z Mercedesů poslední doby je tu zas, akorát v umírněnější podobě. Kombinace toho spolu s očekávání vyvolanými předchozími přešlapy pak z GLA třetí generace dělá docela snesitelné auto.
První generace Mercedesu GLA přišla na trh v roce 2013 jakožto nejmenší SUV značky. Ve své podstatě šlo o hatchback třídy A, který se dočkal zvýšeného podvozku i celkové stavby. Na délku měřil 4 417 milimetrů, takže dokázal v krajnostech smysluplně obsloužit jak menší rodiny, tak drahé polovičky kupců jiných modelů značky. GLA se tak prakticky ihned stalo jedním z firemních bestsellerů, přičemž objednávky chodily ve velkém ze všech tří klíčových trhů, tedy z Evropy, USA i Číny. Také proto Němci v roce 2019 přišli s druhou generací, kterou lze popsat jako trochu jinak obroušený diamant.
Od té doby ale uteklo z moře času, během kterého se ve Stuttgartu změnilo mnohé. Němci se rozhodli přejít jen na elektrický pohon, s nímž navíc začali spojovat stále kontroverznější designové nápady Gordona Wagenera. Na novinky značky tak lidé začali pohlížet se stále menším nadšením, což vyvrcholilo odhalením nového AMG GT, o kterém už i vedení firmy ví, že nemělo vzniknout. Byli jsme proto zvědavi, jak se Mercedes postaví k třetí generaci GLA, neboť pokud by Němci zpackali i tento model, zakrátko by vážně pomalu neměli co prodávat.
Už po včerejším úniku prvních fotek ale bylo jasné, že úpadek Mercedesu se alespoň pro tuto chvíli zastavil. Zázraky se nedějí, máme tu pořád nevzhledné a technicky kontroverzní větší GLC přeprané na čtyřicet, už pár úprav jako zmenšení čelní masky a přepracování zádi ale pomohlo. Ve srovnání s druhou generací jde pořád o krok špatným směrem, ovšem na rozdíl od posledních novinek značky v tomto případě dokážete ve výsledku najít i trochu zalíbení. Možná jen Mercedes klesl tak hluboko, že se momentálně může už jen odrazit ode dna, ale to nakonec není podstatné.
Co je podstatné? Rozměry. Oproti předchůdci tu máme nárůst o 155 milimetrů do délky a o 61 mm v případě rozvoru, pročet nové GLA měří 4 565 mm od nárazníku k nárazníku a 2 790 mm mezi nápravami. Je to tedy už dost velké auto, jen výška šla dolů, což s ohledem na existenci elektrické verze nepřekvapí. Vůz tak vypadá dravěji, přitom ovšem třeba na zadních sedadlech nabízí o 24 mm více místa pro hlavu. Do zavazadelníku pak naskládáte 410 litrů, tedy o sedmdesát víc.
Rozdíly oproti Mercedesu CLA tím víceméně končí, ve zbytku totiž GLA sází na totéž, co jeho příbuzný. Jasně patrné je to hlavně v interiéru, kde se mrzení vrací v plné polní. Uvnitř tedy může trůnit hned až trojice obrazovek a jinak prakticky nic, tahle světelná show prakticky nahrazuje klasickou palubku. Na 14palcovém displeji před spolujezdcem si přitom cestující mohou vybírat z více než 40 aplikací, mezi které patří i přímý přístup na Youtube či Disney+.
Automobilka chce nepřekvapivě tlačit hlavně elektrickou variantu, v prvé fázi tedy nebude možné spalovací provedení disponující jedna-pětkou z produkce Horse Powertrain vůbec objednávat. Místo toho můžete volit mezi verzemi GLA 200, GLA 250+ a GLA 350 4Matic, kdy první dvě zmíněné počítají pouze se vzadu usazeným elektromotorem. Poslední provedení pak dostalo do vínku jednotky dvě, jež produkují 354 koní. Stovku tak zvládnete za 5,4 s, zatímco maximum činí 210 km/h.
Mercedes pro toto provedení zvolil baterie o kapacitě 85 kWh, s nimiž je k dispozici také GLA 250+. Zatímco však v jeho případě lze počítat s dojezdem až 657 km, u čtyřkolky se jedná o 643 km. Základ nabídky pak disponuje paketem s pouhými 58 kWh, které slibují až 447 kilometrů. Realita bude úplně jiná, zvlášť pokud vyrazíte třeba na dálnici.
České ceny zatím zveřejněny nebyly, ovšem protože v Evropě hodlá spustit objednávky ještě tento týden, předpokládáme, že se k novému GLA za pár hodin vrátíme. Aktuálně tak už jen dodáme, že pro příští rok chystá automobilka rozšíření nabídky nejen o spalovací verze, ale také o další elektrickou variantu, která dostane baterie o kapacitě 71 kWh. Něco takového nám přijde trochu zbytečné, ovšem až čas ukáže, zda se mýlíme my nebo Mercedes.
Nové GLA bude podobně jako jeho další nové Mercedesy z poslední dobry k mání zpočátku jen v elektrické verzi, až později přibude ta spalovací. Vypadá to jako jedna velká snesitelná z nouze ctnost, víc nic. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
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