Mercedes okopíruje recept Audi na snížení snížení nákladů a urychlení vývoje nových aut, je to bomba

20.3.2026 | Petr Prokopec

Foto: Mercedes-Benz

Když už máte pocit, že některá z německých automobilek padla na pomyslné dno, od kterého se může jen odrazit, zjistíte, že je schopna prorazit na novou úroveň zoufalství. A jednat způsobem, nad kterým jde zase jen kroutit hlavou. Mercedes do tohoto schématu zapadá perfektně.

Slogan „Vorsprung durch Technik” je spojený s jinou německou automobilkou, na Mercedes ale v podstatě sedí víc než na Audi. Po mnoho dekád se klíčové novinky Mercedesu mohly chlubit různými světovými technickými prvenstvími a posouvaly celý obor vpřed. Třeba vůbec prvním silničním autem s přímým vstřikováním paliva byl legendární 300 SL Gullwing z roku 1954. Třída S generace W116 se pro změnu v roce 1978 stala prvním autem, které dostalo brzdy s ABS, eSko W126 přineslo premiéru airbagu a pásů s předpínači a model 190 přišel v roce v roce 1982 jako první s pětiprvkovým zavěšením zadní nápravy. Třída S generace W140 v roce 1995 přišla jako první se systémem ESP, později Mercedes přišel jako první s chytrými klíči, přednárazovými systémy, technologií sledování bdělosti a další hromadou více či méně významných novinek.

Sama firma nyní s oblibou používá slogan „140 Years of Innovation” protože s tím vším začala v roce 1886. Je to dobrý marketing, ale jak se zrcadlí v současnosti? Kdy naposledy Mercedes přišel s něčím z ranku výše zmíněného i nezmíněného? Nic takového nevidíme. Značka, která po dekády udávala tón, dnes žije hlavně ze své minulosti a propadá se k průměrnosti. Však si stačí uvědomit, co najdete třeba pod kapotou spalovacího CLA, to je skoro ostuda.

Její nejnovější kroky pak tento proces jen urychlí, protože se v dalším směřování vzhlédla v přístupu Audi, jak zjistil Bloomberg. U čtyř kruhů nasadili „China Speed“, tedy už nechtějí udávat tón ničeho, ale dělat nová auta rychle a levně tak, jak je dělají Číňané. Mercedes vlastně zajde ještě dál, neboť přímo po čínské technice sahá a dál víc sahat bude.

Němcům se spolupráce s automobilkou Geely, jejíž zakladatel je mimochodem největším soukromým akcionářem Mercedesu, zjevně zalíbila. A proto přikládají pod kotel. Třícípá hvězda tak má jednat o dodávkách čínských komponentů pro své budoucí modely, což by urychlilo jejich vývoj a snížilo náklady podobně jako u Audi. A nejde o spekulace - mluvčí značky tyto informace nepopřel a uvedl, že Mercedes „pokračuje v hledání cesty, jak vývoj urychlit, zlepšit a zefektivnit, a to v Číně i ve zbytku světa“. Celé platformy Geely by ovšem Němci využívat neměli, místo toho z nich chtějí jen vyzobat klíčové díly a technologie.

Čínská média ovšem v uplynulých měsících uváděla, že Mercedes by u své nové platformy interně označované jako Phoenix měl používat čínskou architekturu GEA jako základ. Němci tedy obrazně řečeno banán zbaví slupky, nahradí ji jiným obale, a poté vše nabídnou o poznání dráž. Tohle je něco, co dlouhodobě nemůže fungovat, i kdyby to nepřineslo nic vyloženě špatného.

Podobně jako u Audi se tak znovu musíme ptát, čeho se Mercedes snaží dosáhnout. Nejsou to náhodou ony dekády skutečných inovací, co bylo důvodem, proč lidé k Němcům chodili utrácet a byli ochotni za jejich auta platit víc než za jiná? Nestalo se právě to základem jejich image, která dává modelům třícípé hvězdy lesk, jenž jiné vozy nemají? Představa, že se Mercedes nejenže vykašle na další inovace, ale dokonce v rámci úspor sáhne po cizí technice používané v autech za zlomkovou cenu, a lidé budou dál ochotni za jeho auta platit miliony, je nekonečně naivní. Chvíli ano, než zjistí, že jejich „Benz” už není co býval. A něco velmi podobného si mohou koupit za zlomek ceny jinde.

Až se tedy Mercedes za pár let bude potýkat s dalšími propady prodejů a zisků a bude marně hledat cestu, jak to zvrátit, může si vzpomenout na rok 2026, kdy tomu dal základ. Parazitovat s vysokými maržemi na vlastní minulosti po nějaký čas jistě jde, ve výsledku to ale povede k rychlé ztrátě renomé, které nebude vůbec tak snadné získat zpět. Tento přístup je opravdu bomba, nemůžeme si pomoct...


Němci chtějí své budoucí modely stavět za pomoci čínské techniky (zde platforma GEA od Geely), aby nabídli nová auta rychleji a za nižších nákladů. Je tohle nové dno? Foto: Geely

Už současné nové modely jako CLA ve spalovacích verzích používají čínské motory, Mercedes žádné nové nemá. Foto: Mercedes-Benz

Nové GLC míří stejným směrem, navíc snad vzalo za svůj vzhled klanící se příštímu čínskému roku prasete (2031). Na nás už je to trochu moc, na vás? Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

