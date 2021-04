Mercedes oznámil 18 500 svých zaměstnanců, že pro ně nemá dost práce před 2 hodinami | Petr Miler

Za každým dňom urobme pár prekvapení... zpívá v jedné ze svých písní skupina No Name. Na současný automobilový a zřejmě nejen automobilový svět lze ji lze navléci skoro dokonale.

Člověk jako živočišný druh na této planetě nepřežívá miliony let náhodu. Naší obrovskou silou je schopnost mimořádné přizpůsobivosti a ač fráze „člověk si zvykne na všechno” se obvykle používá v trochu jiném kontextu, i v tomto platí bezezbytku. To, že jiné druhy přichází a odchází a člověk žije dál, je dáno v prvé řadě právě tímto.

Nemáme tedy nejmenších pochyb o tom, že jsme schopni se přizpůsobit i koronavirové pandemii a jejím následkům, jakkoli to je nepříjemné a bolavé. Problém je jen v tom, že někdy člověk ani neví, čemu a jak se vlastně má přizpůsobovat. Být měsíc doma? To bychom asi všichni zvládli. Ale rok nevědět, co bude za pár dnů? To je někdy zvládnutelné velmi obtížně.

Koronavirus způsobil krom mnoha lidských tragédií ve světě i chaos, který málokdo z dnes žijících bude pamatovat, pokud vůbec někdo. Pořád se něco mění a to, čemu jste se přizpůsobili včera, je už zítra k ničemu. Je to jako vstát a dostat ránu, vstát a dostat ránu, vstát a dostat ránu. Kolikrát to kdo zvládne? To bude velmi individuální, vůbec se ale nedivíme tomu, že někdo po třetí čtvrté ráně ztrácí síly a odhodlání.

Automobilový průmysl naštěstí není žijící entita, rány ale dostává pořád další. Nejdříve přišel koronavirus jako takový, pak omezení přijatá proti jeho šíření a pak milion sekundárních dopadů. Tím dnes nejviditelnějším je nedostatek čipů potřebných pro výrobu některých aut a jejich součástí a je snad až tragikomické, co všechno způsobuje.

Na to, že na nějaký čas zavřel či nadále spoustu továren, už jsme si skoro zvykli, ale ono ani to nestačí. Automobilky se tak dále přizpůsobují a třeba Peugeot nově raději vrátil jednomu z klíčových modelů analogovou techniku, aby ho vůbec dál mohl vyrábět. Problém se ale dotýká všech, nevyjímaje Mercedes, který už po zastavení výroby sáhl dříve. Teď přešel k jiné strategii.

Automobilka oznámila 18 500 svých zaměstnanců v Brémách a Rastattu, že pro ně jednoduše nemá dost práce, protože nová auta bez čipů nelze vyrábět. Doma je ale nechat nechce, a tak budou docházet do práce na blíže neupřesněnou zkrácenou pracovní dobu a plnit „zvláštní úkoly”. Co to může být? Mimořádné čištění toalet? Můžeme si jen domýšlet.

Důvod, proč automobilka sáhla po tomto neobvyklém opatření, je ten, že absolutně neví, co bude dál. Nemůže si tak dovolit poslat lidi na 14 dnů domů, protože by to mohlo být moc, normálně pracovat ale také nemohou, protože nemají na čem. Budou se tak v práci v podstatě udržovat v provozní teplotě a čekat, až se situace zlepší. Nejprve bude toto omezení platit týden, pak se uvidí.

„Momentálně je tu celosvětový nedostatek polovodičových komponentů,” řekl mluvčí automobilky. „Musíme tak improvizovat. Situace je velmi nestálá, a tak není možné dělat žádné předpovědi z hlediska možného dopadu,” dodal.

Zaměstnanci Mercedesu tak budou chodit do práce a čekat, až přijdou čipy - v podstatě doslova. Když přijdou, pustí se do výroby aut, když ne, zašijí si overaly a boty nebo něco takového. Inu „za každým dňom urobme pár prekvapení”. A možná i před ním.

Továrna Mercedesu v Rastattu nevyrábí nic, nejsou čipy. Zaměstnanci do ní ale chodí všichni - čekají, až přijdou a do té doby plní „zvláštní úkoly” po zlomek běžné pracovní doby. Foto: Mercedes-Benz

