Mercedes oznámil drastické škrty, propustí lidi, dramaticky zredukuje nabídku motorů 7.10.2020 | Petr Prokopec

To není déja-vu, ale další přitvrzení v už nastoleném směřování. Přímo šéf vývoje hovoří o „velmi dramatických” redukcích na poli techniky, manuální převodovky přestane vyrábět úplně.

Během uplynulých měsíců jsme pravidelně informovali o potížích Mercedesu. Na německou automobilku ze skříně vypadla spousta dieselových kostlivců, za jejichž opětovné pohřbení platí miliardy. Současná situace na trhu to firmě též neulehčuje a k tomu masivně investuje do elektrifikace budoucích modelů. Ekonomická bilance mateřského Daimleru je tak nejhorší za poslední dekády a dále se zhoršuje, což si vyžaduje nové a nové škrty.

Německá automobilka tak už několikrát oznámila propouštění zaměstnanců, přičemž počet těch, kteří její řady opustí, postupně zvyšovala. Naposledy byla řeč o 15 tisících výpovědí, nicméně ani taková redukce pracovních stavů evidentně není dostačující. Šéf Mercedesu Ola Källenius tak nově oznámil, že v továrně v Untertürkheimu přijde do roku 2025 o práci dalších 4 000 lidí. A s 1 000 dělníků se asi bude muset rozloučit také továrna v Berlíně. Že to jen stěží bude konečné číslo, ale spíše další z řady takových kroků, po veškerém dosavadním vývoji jistě nelze vyloučit.

Redukovat se nicméně nebudou jen zaměstnanecké stavy, prořídnout má také nabídka. Šéf výzkumu a vývoje Marcus Schaeffer už potvrdil, že Mercedes zcela „eliminuje manuální převodovky”, přistoupí k „podstatné redukci používaných platforem” a „velmi dramaticky zredukuje nabídku spalovacích motorů”. Co zbude z třícípé hvězdy, jak ji známe dnes, je tedy otázkou.

Aby se jen nebořilo, Mercedes se totiž vedle elektromobilů a plug-in hybridů, které mu napomáhají s ponížením emisí, hodlá zaměřit také na modely s vyššími maržemi. To je pochopitelné, neboť pokud se jedna část automobilky bude věnovat obtížně ziskovým produktům, ta druhá musí vše vykompenzovat. Källenius nicméně doufá, že některým modelům se povede pokrýt obě oblasti - jinými slovy tedy mají dorazit i ziskové elektromobily.

První vlaštovkou by se měl stát Mercedes EQS, který se s největší pravděpodobností dočká i varianty s logem Maybachu. V tomto případě by záměry značky skutečně mohly klapnout, jakkoliv u chystaných modelů EQA a EQB již máme pochybnosti. Přeci jen se jedná o segmenty, které jsou již citlivější na cenu než u vlajkové lodi. Vlastně by nás tak vůbec nepřekvapilo, kdyby Mercedes jejich dostupnost omezil pokaždé, když by dosáhl kýžených emisních limitů.

Källenius navzdory zmíněnému dodává, že spalovací nemíří motory do důchodu. Automobilka s nimi počítá i po roce 2030, jakkoliv naznačuje, že v příští dekádě by již elektrické ústrojí mělo hrát prim, zatímco z benzinových a dieselových agregátů se stanou druhé a třetí housle. A to přesto, že již nepůjde o ryze spalovací jednotky, ale spíše o hybridizované, které budou taktéž na elektrický pohon ve větší či menší míře spoléhat.

Mercedes ukázal kamuflované prototypy svých dalších elektrických modelů. Právě kvůli nákladům spojeným s jejich vývojem a výrobou musí zredukovat náklady na jiných frontách, od zaměstnanců až po techniku. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Jalopnik

