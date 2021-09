Mercedes píše ortel svému tradičnímu symbolu, neslučuje se s jeho budoucností před 6 hodinami | Petr Prokopec

Jsou značky, které si bez určitého typu aut nedovedeme představit, však co by bylo třeba Porsche bez sportovních kupé s motorem vzadu? Podobně je to s Mercedesem a jeho sedany, právě ty to ale podle šéfdesignéra mají spočítané.

Historie Mercedesu sice odstartovala motorizovanou tříkolkou, postupem času se nicméně pro německou automobilku staly typickými luxusní sedany. Jasně patrné je to na skladbě nabídky, třeba v 70. a 80. letech minulého století byl kromě tříprostorových vozů k mání pouze roadster SL a off-roadová třída G. Dnes je situace nicméně již poněkud jiná, prioritou se stala spíše SUV, tradičních sedanů ale v nabídce dál existuje bezpočet. Právě s těmi ale značka hodlá skončit, jak naznačil její šéfdesignér Gorden Wagener.

Za tímto krokem nestojí nezájem publika. Ostatně pokud by tomu tak bylo, Mercedes by rozhodně nepřiváděl na svět třídu A Sedan. Zvláště pak, když se stejným technickým základem již automobilka prodávala v podstatě též sedan třídy CLA. Místo toho lze prstem ukázat na snahy o elektrifikaci naprosto všeho. Dle Wagenera si totiž elektrický pohon s tříprostorovou karoserií netyká - je podle něj oříškem, který není možné rozlousknout ani s pomocí síly, ani s pomocí důvtipu.

„S baterií vysokou 15 centimetrů tříprostorový sedan jednoduše nevypadá dobře, vypadá na h****,“ řekl od plic Wagener v rozhovoru pro Top Gear. „Musíte přijít s něčím, co jeho výšku vizuálně rozkouskuje. Právě proto jsme u modelů EQ přišli s odvážným designem, tato auta vypadají protaženě a stylově. Elektrifikace tedy mění proporce aut,“ uvedl dále šéfdesignér Mercedesu.

S jeho lze do jisté míry souhlasit - pokud autu dáte 15centimetrové chůdy, dobře vlastně ani vypadat nemůže, proto také většina současných elektromobilů vypadá trochu jako MPV. VW ID.3, který by jinak měl být kompaktním hatchbackem, to ukazuje dobře, podobně jako nová interpretace Renaultu Mégane. Otázkou ovšem je, zda zrovna třícípá hvězda tento problém vyřešila se ctí.

Vkus je pochopitelně objektivní záležitostí a můžete si myslet něco jiného, zrovna elektrické alternativy tříd E a S, modely EQE a EQS, bůhvíjak vábně nepůsobí. Při pohledu zepředu problém není, jakmile se ale na vůz podíváte z profilu nebo alespoň tak, abyste bok viděli zepředu, máte na očích něco, co opět vypadá trochu jako MPV, nikoli elegantní sedan. Výška je u takového auta pro zlost a nemáme pocit, že by výsledek vypadal zásadně lépe než zvýšený sedan. Ve srovnání s třídou S nemá EQS vizuálně co říci, takový je alespoň náš názor.

Wagener přitom poukazuje na to, že čelní partie jsou stěžejní a řada výrobců, zvláště pak těch zcela nových, dělá zásadní chybu v tom, že je dělá anonymními. V tomto ohledu odkazuje na mezilidské vztahy, v jejichž rámci bychom sice neměli dát na vzhled, ovšem realita je trochu jiná. Pohledná tvář totiž přitahuje daleko více, a stejné je to dle designového šéfa v případě aut. Díky tomu mnohé novinky „vypadají daleko více jako superpočítače na kolech“.

I v tomto ohledu je nicméně třeba, aby si Mercedes zametl před vlastním prahem. Stačí totiž, aby z modelu EQE zmizela třícípá hvězda, a rázem jej mnoho lidí nebude spojovat s německou automobilkou. Už vůbec se pak nebavíme o možnosti rozeznat EQE od EQS. Wagener ale naštěstí dodává, že výzvy miluje. Doufejme, že k těm budoucím se postaví trochu jinak.

Nové EQE má podle šéfdesignéra Mercedesu vypadal lépe než zvýšený sedan, kterým by jinak kvůli bateriím muselo být. My ale nemáme ten pocit, celý design se navíc zdá být poněkud anonymním. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Top Gear

Petr Prokopec