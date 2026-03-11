Mercedes po čase něčím zaujal, je to luxusní autobus. Smysl ale bude dávat pro málokoho

Tohle auto vypadá sympaticky na pohled zvenčí i zevnitř a minimálně jednomu účelu bude sloužit dobře, třebaže ne levně. Pro jakýkoli jiný je ale obtížně využitelnou a ještě méně konkurenceschopnou nabídkou.

Mercedes po čase něčím zaujal, je to luxusní autobus. Smysl ale bude dávat pro málokoho

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes po čase něčím zaujal, je to luxusní autobus. Smysl ale bude dávat pro málokoho

Foto: Mercedes-Benz

Tohle auto vypadá sympaticky na pohled zvenčí i zevnitř a minimálně jednomu účelu bude sloužit dobře, třebaže ne levně. Pro jakýkoli jiný je ale obtížně využitelnou a ještě méně konkurenceschopnou nabídkou.

Může elektrický pohon dávat smysl? Přinejmenším uživatelsky jistě ano, jen si zkuste sami sebe představit třeba na místě ředitele hotelu, na jehož výplatní pásce najdeme i pár řidičů. Ti sváží hosty z letišť a nádraží, která povětšinou nejsou vzdálena více než pár desítek kilometrů. Omezený dojezd tedy není problém. Stejně tak vám vrásky nemusí přidělávat ani dobíjení, stačí instalovat pár dobíjecích stojanů. A když pak u nich nebudete dobíjet vlastní flotilu, snadno na ně můžete nalákat další majitele elektromobilů.

Pro klientelu, kterou vyzvedáváte na oněch letištích či nádražích, je pak ideálem MPV, neboť jeho vnitřní prostor je nepřekonatelný. A pokud po pár hodinách sezení v letadle, vlaku či autobuse něco opravdu nechcete, pak se ještě další desítky minut někde krčit. V tomto ohledu tedy Mercedes-Benz může se svou novinkou zabodovat. Jeho VLE je bateriovým ekvivalentem spalovací třídy V, u kterého je možné počítat se třemi řadami sedadel a dostatkem místa pro cestující i jejich zavazadla.

Je tu nicméně pár problémů. Ten hlavní je samozřejmě ekonomický, který nakonec vždy bere bank. Elektromobily jsou provozně nesmírně drahé vozy kvůli jejich enormní ztrátě hodnoty, která míjí leda historicky signifikantní výjimečnosti, ne auta jako typu elektrická dodávka. VLE je navíc s cenou od 2,1 milionu korun dost drahé. Znamená to tedy, že okruh potenciálních zákazníků je úzký kvůli vůbec možnému nasazení (pro jakkoli dlouhé cesty bude VLE osina v zadnici), i z toho mála možných kupců pak velkou část odradí ekonomika provozu.

To bylo Mercedesu zřejmě jasné od začátku, proto se rozhodl, že svou novinkou zkusí okouzlit širší davy. Vyjma základní verze VLE 300 tak má dorazit i provedení VLE 400, které počítá se 415 koňmi, s nimiž stovku zvládne za 6,5 sekundy. Opravdu ale něco takového někdo chce od MPV?

Snaha bodovat na všech frontách logicky musela vést k vyšším vývojovým nákladům, které ovšem jen stěží budou splaceny - opravdu si totiž nejsme jisti, že by novinka dokázala mimo pár subjektů zajišťujících kratší přesuny v místech, kde jsou navíc podobná auta uměle zvýhodněna či jinak vynucována (emisní zóny apod.), oslovit. Je totiž sice hezké, že do vínku dostala baterie o kapacitě 115 kWh, udávaných až 700 km dojezdu je ale spíš vtip než náznak reality. Ekvivalent necelých 30 litrů nafty nemá šanci na takovou porci stačit jinde než ve městě. A jakmile s vozem vyrazíte na dálnici, zjistíte, že i přes nízký součinitel aerodynamického odporu (Cd 0,25) je tu zkrátka velká čelní plocha, která sebou nese nemalou daň.

Rodiny by tedy VLE dokázalo oslovit jen ve chvíli, kdy pro ně každá cesta bude cíl a hledání nabíječky nemalým dobrodružstvím. Pokud se jim přitom povede najít stojan s výkonem přes 300 kW, mohou díky 800voltovému elektrickému okruhu počítat s doplněním asi poloviny kapacity v optimálním rozmezí za 15 minut. Už z uvedených podmínek je zjevné, že se něco takového podaří v úterý a v dubnu, navíc pořád doplníte jen asi ekvivalent 15 litrů nafty. Jak dlouho něco takového trvá u benzinky, 10 sekund? Příští rok ke všemu mají nabídku rozšířit dva dostupnější modely, u nichž je ovšem nižší cena vykoupena menším paketem baterií o kapacitě 80 kWh. Jde navíc o typ LFP, zatímco u většího paketu jde o NMC, to je jen horší a horší nabídka.

Expanze tím ovšem neskončí, vedle aktuálně odhalené standardní verze s délkou 5 309 milimetrů a rozvorem 3 342 mm bude totiž později k dispozici také prodloužené provedení (5 484 a 3 517 mm). Uvnitř pak budou palubní desku tvořit tři propojené displeje, zatímco pro zadní cestující je určen zábavní systém s 31,3palcovou obrazovkou vyklápějící se ze stropu. Doplnit ji pak může audio systém Burmester s 22 reproduktory, stejně jako mnohé rozkládací stolky či konzole s dobíjením mobilů.

V případě sedadel si klientela bude moci vybírat od šesti- po osmimístné verze, přičemž křesla s manuálním ovládáním mají integrovaná čtyři kolečka. Snadno je tak můžete nejen vyjmout, ale ještě přesunout do skladu, pokud potřebujete upřednostnit zavazadelník před sezením. Na přesná data týkající se objemů si ale budeme muset počkat blíže k letnímu zahájení prodeje. Aktuálně tak už jen zmíníme, že VLE standardně užívá vzduchový podvozek Airmatic, stejně jako řiditelnou zadní nápravu. Je to všechno fajn, ale jediný dostupný pohon je pro uplatnění tohoto vozu na trhu velmi limitující.


Nové elektrické VLE by asi mohlo zabodovat u majitelů hotelů či přepravních služeb na krátké vzdálenosti v místech, kde jim někdo sype peníze do kapsy nebo jim cokoli jiného zakazuje. Ovšem tím asi jeho potenciál hasne, to je málo. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

