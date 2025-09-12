Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor
Petr ProkopecKolik nesmyslných tvrzení o tom, že tohle technické řešení je skvělé a zákazníci ho budou milovat, jsme si za ty roky museli vyslechnout. Nakonec se ukázalo to, co tvrdíme od prvního dne - je to nesmysl, který na trhu tvrdě padne na ústa. A stihne ho smutný konec.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Kolik nesmyslných tvrzení o tom, že tohle technické řešení je skvělé a zákazníci ho budou milovat, jsme si za ty roky museli vyslechnout. Nakonec se ukázalo to, co tvrdíme od prvního dne - je to nesmysl, který na trhu tvrdě padne na ústa. A stihne ho smutný konec.
Zakrátko uběhnout přesně tři roky od chvíle, kdy Mercedes-Benz poprvé ukázal novou generaci modelu C63 AMG. Ta nabídla vyšší výkon než její předchůdce, přesto soudní novináři začali bučet a klientela v panice utíkat z showroomů. Třícípá hvězda totiž dotáhla do konce svůj absurdní plán nahradit osmiválcový motor vozu čtyřválcovým hybridem. V důsledku toho hmotnost vozu vzrostla o takřka půl tuny, nebyl ani tak přesvědčivý dynamicky, přišel o spoustu charakteru, a přesto si za něj značka začala účtovat o poznání víc.
Tento pohon pak Němci začali pěchovat i pod kapotu dalších modelů AMG, kritika pršící na jejich adresu tím ale jen sílila. Mercedes ji ovšem zcela popíral a soustavně tvrdil, kterak novináři a zákazníci naprosto nic nechápou a jak je nová generace ve všech možných ohledech nadřazena jak svým předchůdcům, tak i soupeřům. Na tragických výsledcích tohoto modelu to ale nic nezměnilo. A protože firemní pokladnu plní modely AMG s díky vysoké marži dosyta, Němci konečně začali chápat, že udělali chybu.
Tu nyní konečně hodlají napravit, jak kolegům z Auto Expressu potvrdil prodejní a marketingový šéf značky Mathias Geiser. „Tam, kde nyní používáme čtyřválce, budete mít do budoucna možnost jít šestiválcovou cestou. Možná půjde o hybridní pohon, možná ale bude čistě spalovací. Jakmile budeme mít jasno, dáme o tom vědět,“ uvedl. To nicméně znamená jediné Mercedes po třech letech sice uznal, že střílel mimo terč, ovšem aktuálně teprve vymýšlí, jaký luk a šípy použije při svém dalším pokusu.
Je navíc otázkou, proč se značka nevrátí k motoru V8. Jakkoli tvrdila, že něco takového je nemožné, neboť čtyřlitrová jednotka se pod kapotu stávajícího C63 nevejde, jedna rakouská firma dokázala, že to jde. Pokud přitom něco takového zvládne společnost s mnohem menším finančním a technickým zázemím, pak je nad slunce jasné, že totéž by dokázal i Mercedes, pokud by chtěl. Jenže tak moc Němci evidentně nezmoudřeli, jakkoli i za tu špetku rozumu jsme vlastně vděčni.
C63 by tedy v budoucnu mělo být daleko vyrovnanějším soupeřem pro BMW M3 a Audi RS5, neboť oba tyto modely používají taktéž šestiválec. Bude to ale stačit? Tím si nejsme jisti. Třícípá hvězda totiž potřebuje znovu přesvědčit zákazníky, že je tu hlavně pro ně. V takové chvíli ale nestačí, aby jen dorovnala konkurenci, musí ji předehnat. A nikoli jen na papíře, ale v reálném světě.
Kolegové dodávají, že aby se pod kapotu C63 vešel šestiválcový hybrid, muselo oproti předchozí osmiválcové generaci dojít na prodloužení přídě o zhruba 60 milimetrů. Mercedes tedy čeká velké množství práce, popř. bude muset skutečně použít jednotku bez hybridní asistence. A pokud by sáhnul po osmiválci, musel by překopat zadní partie, neboť by bylo třeba rozšířit rozchod kol kvůli diferenciálu. To by sebou přineslo i úpravu karoserie, neboť by se musely nafouknout blatníky a upravit dveře.
Stávající generace třídy C s označením W206 přitom debutovala v roce 2021, tedy rok před verzí AMG. Polovinu životního cyklu tak má za sebou, a jakkoli facelift ještě nedorazil, instalaci šestiválce pod kapotu tedy značka do jeho příchodu nejspíš nestihne. V důsledku toho tak Němci dost možná svou chybu napraví až s příchodem nástupce. To ale znamená, že budou třeba ještě tři čtyři roky přicházet o klientelu. Ale kdo chce kam...
Že je čtyřválcové C63 AMG nesmyslem a fatální chybou, říkáme od začátku. A nebyli jsme v tom sami, proti třícípé hvězdě hlavně její zákazníci. Ta je dlouho ignorovala, než zjistila, že jít proti trhu je sebevražedné rozhodnutí. Nyní chystá nápravu, z nejrychlejších ale opravdu není. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto Express
Bleskovky
- Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci
před 2 hodinami
- BMW začalo s poslední novinkou potichu používat nové logo, nevšiml si toho skoro nikdo
před 9 hodinami
- Příplatkové karbonové stěrače na Porsche 911 jsou výsměch v době, kdy auto s faceliftem nabralo 82 kilo jako nic
včera
Nové na MotoForum.cz
- Filip Salač přímo do Q2 15:30
- Honda Fest 2025: z Frymburku až do Mariazell 13:15
- V Misanu začal nejrychleji Morbidelli 11:53
- Barry Sheene by dnes slavil 75. narozeniny včera 18:00
- Prokletí, nebo požehnání? Odchod Ducati z MotoE včera 14:35
Nejnovější články
- Jaguar a Land Rover už 10 dnů nevyrobily ani jedno auto, s prodeji to není o moc lepší
před hodinou
- Možná bude stačit málo, aby se z designově katastrofálních nových Mercedesů stali krasavci
před 2 hodinami
- Ford už v krizi chystá náhradu za zaříznutý Focus. Zkuste se nesmát. Anebo nebrečet
před 3 hodinami
- Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor
před 5 hodinami
- „Prvním pravidlem byznysu je dělat to, co chce zákazník,” říká šéf Škody. Takže nabídne víc nechtěných elektromobilů, to dá rozum
před 6 hodinami
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 09.12. 16:01 - řidičBOB
- Policejní kontroly a měření 09.12. 15:48 - řidičBOB
- Audi multitronic - cvrlikání 09.12. 05:16 - AndreGlenn
- Tranzit 2.0 TDCi - potkany motor po vymene rovodu 09.12. 05:11 - JohnnyBryan
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 09.11. 11:38 - řidičBOB
- Dříve M135i, nyní ///M2 09.10. 18:19 - Vrooom
- BMW Divize 09.09. 14:47 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 09.08. 20:47 - řidičBOB