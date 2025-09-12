Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor

Kolik nesmyslných tvrzení o tom, že tohle technické řešení je skvělé a zákazníci ho budou milovat, jsme si za ty roky museli vyslechnout. Nakonec se ukázalo to, co tvrdíme od prvního dne - je to nesmysl, který na trhu tvrdě padne na ústa. A stihne ho smutný konec.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor

/

Foto: Mercedes-Benz

Kolik nesmyslných tvrzení o tom, že tohle technické řešení je skvělé a zákazníci ho budou milovat, jsme si za ty roky museli vyslechnout. Nakonec se ukázalo to, co tvrdíme od prvního dne - je to nesmysl, který na trhu tvrdě padne na ústa. A stihne ho smutný konec.

Zakrátko uběhnout přesně tři roky od chvíle, kdy Mercedes-Benz poprvé ukázal novou generaci modelu C63 AMG. Ta nabídla vyšší výkon než její předchůdce, přesto soudní novináři začali bučet a klientela v panice utíkat z showroomů. Třícípá hvězda totiž dotáhla do konce svůj absurdní plán nahradit osmiválcový motor vozu čtyřválcovým hybridem. V důsledku toho hmotnost vozu vzrostla o takřka půl tuny, nebyl ani tak přesvědčivý dynamicky, přišel o spoustu charakteru, a přesto si za něj značka začala účtovat o poznání víc.

Tento pohon pak Němci začali pěchovat i pod kapotu dalších modelů AMG, kritika pršící na jejich adresu tím ale jen sílila. Mercedes ji ovšem zcela popíral a soustavně tvrdil, kterak novináři a zákazníci naprosto nic nechápou a jak je nová generace ve všech možných ohledech nadřazena jak svým předchůdcům, tak i soupeřům. Na tragických výsledcích tohoto modelu to ale nic nezměnilo. A protože firemní pokladnu plní modely AMG s díky vysoké marži dosyta, Němci konečně začali chápat, že udělali chybu.

Tu nyní konečně hodlají napravit, jak kolegům z Auto Expressu potvrdil prodejní a marketingový šéf značky Mathias Geiser. „Tam, kde nyní používáme čtyřválce, budete mít do budoucna možnost jít šestiválcovou cestou. Možná půjde o hybridní pohon, možná ale bude čistě spalovací. Jakmile budeme mít jasno, dáme o tom vědět,“ uvedl. To nicméně znamená jediné Mercedes po třech letech sice uznal, že střílel mimo terč, ovšem aktuálně teprve vymýšlí, jaký luk a šípy použije při svém dalším pokusu.

Je navíc otázkou, proč se značka nevrátí k motoru V8. Jakkoli tvrdila, že něco takového je nemožné, neboť čtyřlitrová jednotka se pod kapotu stávajícího C63 nevejde, jedna rakouská firma dokázala, že to jde. Pokud přitom něco takového zvládne společnost s mnohem menším finančním a technickým zázemím, pak je nad slunce jasné, že totéž by dokázal i Mercedes, pokud by chtěl. Jenže tak moc Němci evidentně nezmoudřeli, jakkoli i za tu špetku rozumu jsme vlastně vděčni.

C63 by tedy v budoucnu mělo být daleko vyrovnanějším soupeřem pro BMW M3 a Audi RS5, neboť oba tyto modely používají taktéž šestiválec. Bude to ale stačit? Tím si nejsme jisti. Třícípá hvězda totiž potřebuje znovu přesvědčit zákazníky, že je tu hlavně pro ně. V takové chvíli ale nestačí, aby jen dorovnala konkurenci, musí ji předehnat. A nikoli jen na papíře, ale v reálném světě.

Kolegové dodávají, že aby se pod kapotu C63 vešel šestiválcový hybrid, muselo oproti předchozí osmiválcové generaci dojít na prodloužení přídě o zhruba 60 milimetrů. Mercedes tedy čeká velké množství práce, popř. bude muset skutečně použít jednotku bez hybridní asistence. A pokud by sáhnul po osmiválci, musel by překopat zadní partie, neboť by bylo třeba rozšířit rozchod kol kvůli diferenciálu. To by sebou přineslo i úpravu karoserie, neboť by se musely nafouknout blatníky a upravit dveře.

Stávající generace třídy C s označením W206 přitom debutovala v roce 2021, tedy rok před verzí AMG. Polovinu životního cyklu tak má za sebou, a jakkoli facelift ještě nedorazil, instalaci šestiválce pod kapotu tedy značka do jeho příchodu nejspíš nestihne. V důsledku toho tak Němci dost možná svou chybu napraví až s příchodem nástupce. To ale znamená, že budou třeba ještě tři čtyři roky přicházet o klientelu. Ale kdo chce kam...


Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor - 1 - Mercedes-AMG C63S E Performance 2022 prvni sada 15Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor - 2 - Mercedes-AMG C63S E Performance 2022 prvni sada 16Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor - 3 - Mercedes-AMG C63S E Performance 2022 prvni sada 20Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor - 4 - Mercedes-AMG C63S E Performance 2022 prvni sada 21Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor - 5 - Mercedes-AMG C63S E Performance 2022 prvni sada 23Mercedes po třech letech popírání reality konečně uznal, že čtyřválcový C63 AMG je propadák, autu vymění motor - 6 - Mercedes-AMG C63S E Performance 2022 prvni sada 26
Že je čtyřválcové C63 AMG nesmyslem a fatální chybou, říkáme od začátku. A nebyli jsme v tom sami, proti třícípé hvězdě hlavně její zákazníci. Ta je dlouho ignorovala, než zjistila, že jít proti trhu je sebevražedné rozhodnutí. Nyní chystá nápravu, z nejrychlejších ale opravdu není. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše