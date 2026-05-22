Mercedes pod tlakem odpískal další ryze elektrické auto a dává mu spalovací motor. Snad to nebude zase ta samá čínská jedna-pětka
Petr MilerNebudeme se na Mercedes zlobit, že konečně dělá správnou věc, i když z nás dělal hlupáky po všechny ty roky, kdy jsme po ní volali. Ovšem aby výsledkem nebyla jen další z nouze ctnost, která lidí spíš naštve než nadchne.
včera | Petr Miler
„Úpadek století.” Podobně vyznívajících komentářů na adresu Mercedesu s nespočtem „lajků”, srdíček a dalších projevů souhlasu je dnes plný internet poté, co automobilka představila novou generaci čtyřdvéřového AMG GT. Vizuálně až nepochopitelně neatraktivní auto, které se ztrácí i vedle svého předchůdce (a že to také nebyl žádný fešák...) z minulé dekády, které stojí na ještě méně pochopitelných základech, jež maskuje béčkovým divadlem, je už teď žhavým kandidátem na selhání roku. A popravdě řečeno nás až překvapuje, jak masově a razantně bylo publikem omítnuto, přestože se pochopitelně najdou i tací, jimž imponuje.
Normální automobilce by stačilo jedno takové selhání, aby si vyndala hlavu z míst, které slunce nikdy nepoznalo, Mercedesu jich ale nestačí ani deset. Přes jistou změnu rétoriky tak má pořád v zásobě další a další a další ryze elektrické novinky, na které skoro nikdo není zvědavý. A vybrat si může jen ze dvou problematických cest - prostě je „na sílu” dostat do prodeje a riskovat obrovské fiasko, nebo akceptovat fiasko o něco menší a prostě je předělat. Jak to dopadlo s čtyřdveřovým AMG GT. už víte, model, který bude předmětem tohoto článku, má víc štěstí. Tedy... Je to vlastně štěstí? A má ho vůbec?
Oním modelem je zatím nepojmenovaná menší obdoba třídy G. Vzhledem k tomu, že nezapadne jinam než po bok Géčka, si může říkat jakkoli, označení ale nakonec není podstatné. Že ho automobilka chystá, už chvíli není tajemstvím, špionážní fotografové nachytali jeho prototypy už dříve a letos v březnu si více či méně hotový předobraz auta mohli prohlédnout zástupci dealerů. A právě tehdy se Mercedesu začal hroutit další z jeho plánů.
Jakkoli pošetile to zní, i tohle auto mělo být jen elektrické. Dá to rozum, že? Krabicovité SUV, auto s vysokými energetickými nároky na rychlejší jízdu nebo pohyb v terénu, to je pro elektrický pohon jako dělané. Však co si člověk může víc přát než zapojit si pěkně svůj offroadek v lese uprostřed Šumavy a prostě se kochat, no ne? Mercedes tuhle vizi musel myslet vážně, nakonec si ale nechal domluvit.
Zlomilo ho zděšení právě „dealerské obce” při interní prezentaci, kdy prodejci značky prostě a jednoduše automobilku „propleskli” s tím, že mají-li něco prodat, pak auto musí mít spalovací motor. Kolegům z Auto News to prozradil stále ještě šéf Mercedesu-AMG (už jen jeden měsíc a jeden týden...) Michael Schiebe, který ve své neprozřetelnosti dokonce řekl, že o tom dealeři ani nechtěli vést žádné debaty. A Mercedes je nevedl.
„Jasná zpětná vazba od našich amerických prodejců, na kterou jsme se čas od času také ptali, byla, že potřebují verzi se spalovacím motorem,” řekl Schiebe. „Řekli jsme: ‚Ano, dobře. Pojďme tam dát verzi se spalovacím motorem.‘ Musí mít dostatek výkonu a to se určitě stane,” uvedl a ukázal, že je i výborný vypravěč. Pomineme-li ale tohoto „šíbnutého” pána, je to pochopitelně krok správným směrem, ostatně ani na naslouchání stesků vlastních prodejců si automobilky v posledních letech nepotrpí. Potud aspoň menší pokolona.
Otázka ale je, co bude dál. Je hezké, že Mercedes pochopil, že jen jako elektromobil ani tohle auto neprodá a svůj plán změnil, pokud ale pod kapotou skončí stejný ubožáček jako v „deelektrifikovaném” CLA, moc to řešit nebude. Zrovna v CLA motor 1,5 sice nenadchne, spousta lidí by si ale jiný stejně nekoupila, jakkoli by asi normálně nepreferovali ten čínský. Nicméně menší třída G? To bude pořád dost velké SUV, něco takového prostě potřebuje docela jiný motor, aspoň šestiválec.
Zda ho dostane, ukáže jen čas. A nebude to krátký čas, vůz má dorazit do prodeje až v příštím roce. A něco nám říká, že víc než elektromobil stejně zkraje prodejů nedostaneme. Do té doby může Mercedes přemýšlet, jak v tomto autě použít něco kloudnějšího než čtyřválec 1,5 s hybridní podporou, cesta by se jistě našla...
Narychlo ušitá spalovací verze nového CLA s motorem 1,5 opravdu nenadchne, přesto spoustu lidí neurazí. Pokud by tentýž pohon mělo dostat „bejby Géčko”... No nechceme to vidět. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto News
