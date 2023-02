Mercedes poprvé ukázal novou třídu E, chlubí se primárně prvky, které naprosto míjí tradiční klientelu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Při pohledu na to, jakým způsobem třícípá hvězda prezentuje svou klíčovou novinku, se člověk musí přinejmenším s pozvednutým obočím podrbat na hlavě. Chápeme, že se snaží oslovovat stále mladší zákazníky, tady ale poněkud přestřelila.

Mercedes byl dlouhodobě vnímán jako velmi luxusní značka. Zároveň s ní byl ovšem spojen značný konzervatismus a s ním i poněkud starší klientela. To se Němci pokusili změnit, načež již v roce 2010 vytvořili tzv. Generation Benz. Za tímto označením se skrývá online komunita zhruba 200 až 250 lidí ve věku od 20 do 39 let, který poskytují marketingovému týmu automobilky cenné rady o nákupních zvycích a preferencích svých vrstevníků. Mercedes si z toho snažil vzít poučení a skutečně dokázal oslovit i mladší zákazníky.

Dané úsilí neslo ovoce hlavně v případě modelu CLA, jehož uvedení na trh bylo jedním z nejúspěšnějších v historii značky. Automobilce se přitom u tohoto stylového sedanu skutečně povedlo snížit průměrný věk zákazníků, a to na 46 let. Pokud nicméně v potaz vezmeme Mercedes jako takový, pak typickým klientem je 57letý muž, který skutečně nemá hluboko do kapsy. Ještě vyšší průměr se pak váže k třídám E a S.

Ve světle těchto skutečností opravdu nevíme, co si myslet právě o nové třídě E, která ještě letos zamíří do prodeje. Automobilka totiž aktuálně odhalila její interiér, stejně jako ozřejmila, s čím může klientela uvnitř počítat. Pokud byste nicméně čekali, že tisková zpráva bude zmiňovat v prvé řadě třeba masážní sedadla s vylepšeným mechanismem, jste poněkud mimo. Němci totiž kladou důraz na aplikace jako TikTok či Angry Birds.

Když se zadíváme na statistická data spojená s první zmíněnou službou, nevidíme v nich jedinou spojitost s Mercedesem. Ze 60 procent totiž uživatelskou základnu tvoří ženy, přičemž věk hned 80 procent lidí se pohybuje mezi 16 a 34 lety. Ze 60 procent pak jde dokonce o průměrné stáří 16 až 24 let. V případě Angry Birds pak sice ještě v roce 2010 aplikace oslovovala povětšinou pětatřicátníky a starší, aktuálně však největší podíl uživatelů (34,6 %) připadá na 18- až 24leté.

Opravdu tedy nechápeme, co vedlo značku k rozhodnutí napěchovat novinku prvky - a postavit kolem nich celou prezentaci -, které naprostou většinu klientů absolutně nezajímají. Uspokojivé je na celé věci pouze to, že paket MBUX Entertainment Plus, kam dané aplikace spadají, stejně jako třeba zabudovaná selfie kamera, která je snad ještě větším nesmyslem, bude k mání za příplatek. Zákazníci se pro něj přitom budou moci rozhodnout i dlouho poté, co si pořídí samotný vůz, neboť značka plánuje jejich opakované „dojení“ s pomocí pravidelných plateb.

Z toho důvodu Mercedes vyvinul nový vlastní operační systém, který nemá sloužit jen multimédiím, ale bude využit také při modernizaci softwaru či v rámci autonomního řízení. Automobilka přitom ve velkém spolupracovala s Googlem, po aktivování autopilotu úrovně SAE3 si tak budete moci pustit i Youtube. Zas a znovu je třeba se ptát, zda to klientela ocení. V případě této služby totiž dvě třetiny všech uživatelů spadají do věkové skupiny 25 až 44 let.

Ve zbytku nicméně již kabina odpovídá tomu, po čem typický zákazník značky touží. K mání tedy bude kožené čalounění či dřevěné dekory s otevřenými póry. Nová třída E nabídne také ambientní podsvícení a audio systém Burmester se 17 reproduktory. Obojí je navíc propojeno, načež digitální palubka může reagovat na odlišný zvuk v případě hudby i filmů. Během rychlých sekvencí se tak může proměnit v diskotéku, zatímco při pomalejších vás klidně i ukolíbá.

Závěrem můžeme zmínit ještě funkci Just Talk, kterou aktivujete hlasové ovládání, aniž by bylo nutné zmiňovat název značky jako dosud. Třídě E tedy jednoduše řeknete, aby třeba snížila teplotu klimatizace či naopak navýšila úroveň hlasitosti audio systému, umělá inteligence zařídí zbytek. Více si řekneme nejpozději během několika málo týdnů při kompletní premiéře novinky, jenž bude v evropských showroomech již v létě, zatímco do těch amerických dorazí na podzim.

V případě interiéru nové třídy E se Němci nechali inspirovat hlavně svými nedávnými elektrickými kreacemi. U nich je přitom možné cílit na mladší klientelu, která již není tak spojena se spalovacím ústrojím. V případě tohoto vozu ale může jít o zásadní chybu. Foto: Mercedes-Benz

