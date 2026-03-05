Mercedes postavil limitovanou várku dvanáctiválcových aut a zákazníci budou muset točit kolem štěstí, aby jedno dostali
včera | Petr Prokopec
Není už na tomhle zjevné, že zájem o motory V12 přetrvává a je to Mercedes, který jejich dodávky uměle dusí? Tohle auto ukázal loni s tím, že ho postaví jen 30 kusů, i na velké trhy tak zbývá klidně jen 5 aut. A když je zájemců víc, o kupci rozhodne los. Jsme normální?
Mercedes loni v září představil třídu S ve verzi Maybach S680 V12 Edition. Ta vzdává hold prvnímu sériové vyráběnému dvanáctiválcovému vozu světa, Maybachu Zeppelin. Ten byl k mání na počátku 30. let minulého století, přičemž pod kapotu dostal sedmilitrový a osmilitrový agregát. První zmíněná jednotka nabízela 150 koní, u druhé byl výkon zvýšen až na 203 kobyl. S nimi pak limuzína byla schopna jet rychlostí 170 km/h, před skoro 100 lety to bylo něco.
Novodobé provedení se pochopitelně pohybuje v jiné lize. I když u něj vlastně došlo na downsizing, neboť dvanáctiválcové ústrojí je „pouze“ šestilitrové, doplněno je dvojicí turbodmychadel a moderními technologiemi. Na všechna čtyři kola tak posílá skrze devítistupňový automat 612 koní výkonu a 900 Nm točivého momentu. Pokud tedy majitelé zašlápnou plynový pedál až do měkčeného koberečku, mohou se stovkou počítat za 4,5 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla elektronicky omezena na 250 km/h.
Mercedes loni oznámil, že k dispozici bude pouze 50 kusů tohoto auta pro celý svět, které navíc zamíří jen na vybrané trhy. Nyní se dozvídáme o alokaci pro Japonsko, která je navzdory lidnatosti této země i významu Mercedesu v ní velmi skromná. Japoncům ta bylo přiděleno jen 5 exemplářů, tedy 10 procent z celé produkce. Cena pak startuje na 53,99 milionech yenů, což dnes odpovídá asi 7,23 milionům Kč.
Málo to samozřejmě není, i tak má ovšem verze S680 V12 Edition zlákat víc než pětici zájemců. Mercedes kvůli tomu výrobu pochopitelně už nenavýší a přetlak svérázně vyřeší s pomocí loterie, ve které se rozhodne, kdo bude mít štěstí a kdo nikoli. Možná by nebylo od věci vyrábět víc dvanáctiválců, zájem o ně zjevně je navzdory vysoké ceně. Za tu zákazníci mohou krom auta očekávat také stříbrné sklenky na šampaňské či dárkový box na klíčky.
Můžeme pak už jen připomenout, že jakkoli limitovaná edice klade důraz hlavně na motorový prostor, pohonné ústrojí nedoznalo žádných specifických úprav. To už nelze říci o dvoubarevném laku karoserie, kdy spodní část je vyvedena v odstínu Obsidian Black, zatímco tu horní zdobí zelené Manufaktur Olive. Mercedes prý aplikací tohoto laku tráví 10 dnů, zatímco u běžného Maybachu potřebuje poloviční čas. Delší dobu pak zaměstnanci značky věnují také lakování kol do stejné olivově zelené.
Vedle toho se edice pyšní ještě logem Maybachu a odkazem na motor V12, které jsou vyvedeny z 24karátového zlata. Uvnitř je pak možné počítat s kůží Nappa v odstínech Manufaktur Saddle Brown a Black. Jak dlouhý čas Mercedes s čalouněním strávil, nebylo upřesněno, ovšem jen na ruční obšití volantu mělo padnout několik hodin. „Výhra” v loterii tak bude tentokrát opravdu zajímavá...
Dvanáctiválcový odkaz na původní Maybach Zeppelin vznikne jen v 50 kusech. I na trh jako Japonsko připadne jen desetina produkce, proto o kupcích bude muset rozhodnout los. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
