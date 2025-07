Mercedes potichu zastavil dodávky nových elektromobilů do USA. Firmu táhnou ke dnu, zisky klesly o 56 %, dole jsou i prodeje a obrat před hodinou | Petr Miler

Německá automobilka si tak dlouho hrála s ohněm, až poznala, že pálí. Dnes zjevně neví kudy kam a víc než co jiného věří, že mrtvý kůň, na kterém tak dlouho jede, se nakonec aspoň trochu zberchá.

Museli bychom hodně dlouho procházet archiv našich článků, abychom spočítali, kolikrát - a od kdy vůbec - jsme Mercedes varovali před jeho sázkou na jedinou kartu. Chtěl být během pár let výrobcem jen elektrických aut, což se od prvního dne zdálo být nesmírně pošetilé.

Argumentovali jsme technicky, argumentovali jsme ekonomicky, argumentovali jsme ale i docela obyčejně empiricky a lidsky. Výsledkem bylo vždy jen pohrdání a reakce tím arogantnější, čím víc se Mercedes blížil poznání, že cesta, kterou se vydal, úspěšná opravdu nebude. V určitou chvíli aspoň částečně ubral ze svého odhodlání, stalo se tak ale víc na oko než fakticky. A tak nyní jen sčítá ztráty, doslova.

Už v únoru 2024 firma formálně přechod na elektrická auta odpískala, ale co se od té doby změnilo? Pochopitelně víme, že rozhodování v tomto oboru má velkou setrvačnost, spousta věcí se dá ale změnit hned. Mercedes přesto víc mluvil než jednal, pořád věřil tomu, že kůň, na kterého vsadil, nakonec přece jen zvítězil. Strávil tak další rok a půl víceméně jen čekáním a kosmetickými změnami své nabídky, zatímco vedení dál žilo ve virtuální realitě dalece odtržené od té skutečné. A dostává se stále více do prekérní situace, které se bude vzdalovat jen a jen obtížněji.

Pokud se vám slova o jízdě na mrtvém koni zdají otřepaná, Japonci říkají něco podobného trochu jinak: Pokud zjistíte, že jedete ve vlaku mířícím špatným směrem, vystupte, protože čím dál s ním dojedete, tím složitěji se budete vracet zpět. Automobilky ale vesměs jedou dál - možná už ne šinkansenem ale jen pendolinem a dál si odmítají připustit realitu. I když mají před očima stále výmluvnější projevy toho, jak moc chybovaly.

Mercedes aktuálně dostal hned dvě velké rány. Dlouho to nebylo oficiální, Reuters se ale podařilo ověřit, že Mercedes byl kvůli nezájmu donucen kompletně zastavit dodávky nových elektrických modelů do USA, a to navzdory tomu, že je na místě přímo vyrábí. V tomto případě se tedy ani nemůže vymlouvat na cla, je to ryzí projev nezájmu. Dealeři si tak do odvolání musí vystačit se skladovými zásobami, přičemž tyto vozy budou v dohledné době zlevněny o 6 až 14 procent v závislosti na typu.

Problémy ale automobilka s těmito auty nemá jen v Americe, jejich odbyt meziročně výrazně klesl o 24 procent na pouhých 35 tisíc aut. Představují tak jen zlomek z celkového počtu 453 700 prodaných vozů za kvartál, což mimochodem představuje též 9procentní meziroční pokles. Dopady na hospodaření firmy jsou stále fatálnější - zisk německé automobilky v první polovině letošního roku klesl o víc než polovinu, přesně o 55,8 % z 6,1 miliardy Eur na 2,7 mld. Eur. Tržby za šest měsíců klesly o 8,6 %, ze 72,6 miliardy Eur na 66,4 miliardy Eur, provozní zisk klesl o 55 % ze 7,9 miliardy Eur na 3,6 miliardy Eur.

Mercedes to může omlouvat, jak chce, ale má to všechno jeden stejný hlavní důvod - sázku na drahý a nechtěný produkt, který je pro firmu stále ztrátovější, a zanedbávání všeho ostatního, co je pro automobilku stále méně ziskové a zvládá to stále hůře žehlit. Zisková marže je tak už jen na 5,1 % (ještě v Q1 to bylo 6,2 %, historicky dvojciferná čísla) a vůbec bychom se nedivili, kdyby tohle všechno vedlo až do červených čísel.

Jistě nepomohly ani jiné faktory, od cen vstupů po cla, ale to všechno by Mercedes zvládl vyžehlit, kdyby měl v ruce to hlavní - produkt. A to má stále méně. Jak dlouho ještě bude trvat, než pochopí? Podle slov Oly Källenia tam stále není: „Nevěříme, že zájem o elektromobily v USA klesne na nulu. Stále věříme, že střednědobá až dlouhodobá míra akceptace elektromobilů v USA bude postupně růst,” říká. Věř a víra tvá tě uzdraví... K nule asi zájem opravdu neklesne, ale klesá k ní, už dlouho. Na základě čeho si lze myslet, že se situace obrátí? A že případný růst bude dost zajímavý na to, aby se Mercedesu vůbec vyplatilo těmito vozy zabývat?

Tak tenhle krasavec (EQS) už se v USA nedá prodat skoro vůbec a nepomohl mu ani nedávný faceliftem. Přijdou tak další slevy, které horšící se ekonomickou bilanci Mercedesu opravdu nespraví. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Reuters

Petr Miler

