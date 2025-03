Mercedes potvrdil, že svůj druhý nejprodávanější model zařízne bez nástupce, pro jeho prodeje to bude další těžká rána před 5 hodinami | Petr Miler

Kolik prodaných aut určitého modelu je dost na to, aby pro výrobce zůstal relevantní? Ani desetina veškerého odbytu na kontinentu, ze kterého Mercedes pochází, zjevně nemusí stačit. Tento podíl přitom odpovídá pozici druhého nejžádanějšího typu v nabídce, to už je vážné.

Jednou z nejtristnějších premiér poslední doby bylo odhalení nového Mercedesu CLA, ke kterému třícípá hvězda přistoupila minulý týden. Uvedli jsme jej slovy: „Sbohem, třícípá hvězdo,” neboť jej považujeme za jednu z teček za érou, kdy auta stuttgartské značky vyvolávala všeobecnou úctu.

Auta Mercedesu jste nemuseli milovat, bylo ale nutné je respektovat pro vše, čím jsou. Nad novým CLA jde pouze spílat v souvislosti se vším, čím není. Je naprosto absurdní, aby značka tohoto kalibru přišla v tak konkurenční kompaktní třídě s minimálně 2,1tunovým (!) autem podivného designu, ze kterého víc než co jiného čiší láce, s jakou bylo vyvinuto a nyní má být prodáváno. Je opravdu těžké najít na tomto voze něco pozitivního - vizuálně, technicky i kvalitativně je daleko za tím, co bychom od Mercedesu přirozeně čekali jako naprosté minimum.

Všemu nasazuje korunu fakt, že jde primárně o elektrický vůz, který by jen v této podobě byl velmi obtížně prodejní jakkoli většímu množství klientů. Automobilka jej tedy na poslední chvíli doplnila i hybridním pohonem, který je ale tristní sám o sobě - je postavený jen a pouze kolem 1,5litrového motoru čínského Geely, mimo něj tento vůz nenabídne nic. Pokud navíc bude stát o statisíce víc než dosavadní CLA, což má, opravdu si budeme jen drbat hlavu nad tím, co chtěli Němci touto premiérou říci. Působí to skutečně jako pokus o poslední sbohem.

Možná si nyní říkáte, že kolem CLA nabídka značky v našich reáliích tak úplně nestojí. Ale není to pravda - 346 loni prodaných vozů v Česku není málo, v Evropě prodaných 51 560 aut je ještě víc. Možná by se s tím přece jen dalo žít, kdyby vedle CLA existovala nějaká schůdnější alternativa v podobě dostupnějšího Mercedesu stejné třídy. I proto jsme doufali, že si Němci ještě rozmyslí mnohokrát avizované ukončení života třídy A, tedy kompaktního hatchbacku (a dříve také sedanu, ten už to zabalil), neboť bez něj budou najednou v - pro ně - tak významném segmentu téměř bez konkurenceschopného modelu. Ale nestane se to.

Technologický ředitel Mecedesu Markus Schäfer (to je jiný Schäfer než „ten Schäfer”) po odhalení nového CLA potvrdil, že žádná nová třída A nebude. Jak dlouho zůstane v nabídce její stávající provedení, neupřesnil, dlouhý život bychom mu ale nevěštili. Pokud navíc nebude nová třída A, nebude ani třída B, zmizet z nabídky mají také elektrická provedení EQA a EQB, jakkoli ta budou postupně začleněna do nových generací tříd GLA a GLB.

Kdyby nové CLA byla nějaká pecka, dá se to i chápat, co s Áčkem. Ale tak to není a Mercedes v podstatě odpravuje tři modely současný - CLA se nám jeví být jako neprodejné a třídy A i B skončí. Důvod: „Potřebujeme modely, které fungují po celém světě, včetně Číny a USA,” říká k věci Schäfer a dodává: „Snížení komplexity nabídky je pro nás klíčovým úkolem. Z tohoto důvodu bylo v tomto segmentu nutné omezit řadu kompaktních modelů ze sedmi na čtyři,” dodává.

Možná si nyní říkáte, že když už jste se tedy spletli s představami o prodejích CLA, tak Áčko už bude nízko, proto s ním Mercedes končí. Ale to je znovu omyl - loni jen v Evropě prodal dle statistik Data Force 75 533 hatchbacků třídy A, takže šlo o jeho druhý nejprodávanější model po GLC. Všechna další SUV, všechny protežované elektromobily, cokoli jiného včetně oddělané (méně, ale přesto) třídy C (jen 57 099 aut za celý rok v Evropě! Kdysi to byl bestseller) se prodává podstatně hůř a Mercedes přijde s tímto rozhodnutím?

Zas jednou nám to hlava nebere. Vzhledem k tomu, že značka tu loni prodala 713 885 nových vozů, se tím připraví o asi 13 procent prodejů jen koncem tříd A a B (dohromady přes 90 tisíc aut). A pokud nové CLA osloví polovinu dosavadní klientely, což po nějakém úvodním boomu může být i optimistické očekávání, ztratí 120 tisíc ročních prodejů jako nic. To se pak divte, že někdo propouští. A zavírá fabriky. A přichází o obraty, zisky, volné cash flow... Je to sebedestrukce v přímém přenosu a pro co vlastně? Pro to hloupé elektrické CLA, které stejně nemá šanci šířeji zabodovat?

Kolik let tohle říkáme? A kolikrát jsme se mýlili? Ani nevíte, jak rádi bychom se pletli... Jenže bohužel, očekávání postupné devastace automobilového průmyslu v Evropě se pozvolna naplňují, automobilky mají následky svých rozhodnutí přímo před očima a na pomyslném voliči rychlosti vlastní zkázy přesto volí vyšší stupeň. Mercedes se zjevně ani nepokouší být výjimkou.

Mercedes třídy A jako sedan už skončil a hatchback jej bude následovat, i když je to jeho druhý nejprodávanější model Evropě. V této třídě bude automobilka dál nabízet jen CLA, které se nám zdá být při vší své marnosti skoro neprodejné. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Carscoops

Petr Miler

