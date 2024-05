Mercedes potvrdil, že elektrický experiment se nezdařil, modely EQ končí. Spalovací platformy mají budoucnost dnes | Petr Miler

Mizerné přijetí, mizerné prodeje, mizerné zůstatkové hodnoty... Našli bychom jen málo toho, co v případě modelů EQ vyšlo Mercedesu podle plánu. Není tedy nakonec divu, že se mu jeho elektrický experiment nezdařil, tedy alespoň pro tuto chvíli.

Ať už v životě děláte cokoli, není zase takový problém, když něco pokazíte, to se prostě stává. Problém je, když to přes způsobené problémy odmítáte změnit a z vlastních chyb se poučit. V tomto směru tedy můžeme být pro jednou smířliví k Mercedesu, který v posledních letech zejména kvůli svému elektrickému dogmatismu nadělal spoustu chyb a zpřetrhal tím řadu dekády budovaných vazeb. Zdá se ale, že nemá problém to změnit dřív, než to způsobí ještě víc neplechy.

Z přešlapů Mercedesu v posledních letech můžeme vypíchnout zejména dva, které spolu úzce souvisí - sázku na mohutný downsizing bez ohledu na zaměření modelu a sázku na elektrický pohon jako na jedinou, navíc velmi blízkou budoucnost. Obojí totálně ignorovalo preference zákazníků, a tak se ani jedno nesetkalo s velkým pochopením. Čtyřválcová hybridní AMG nechápe ani domácí tisk a elektrické modely přestali tolerovat i dealeři značky. Automobilka přesto dlouho trvala na tom, že jinou cestu nezná, nakonec ale relativně rychle kapitulovala.

Plán prodávat od roku 2030 jen elektromobily je mrtvý, oficiálně už byly změněny i vývojové plány na dřívější roky a aspoň některé novinky AMG mají dostat znovu osmiválce místo čtyřválců. Ani to ale nebude vše, dosavadní řada elektrických modelů EQ, kterou automobilka budovala už od roku 2016, to má spočítané. Poprvé se o tom Mercedes zmínil v únoru, teď je to definitivní.

Pro kolegy z Auto Expressu to potvrdil produktový manažer Mercedesu Tobi Mantele, který uvedl, že dosavadní modely EQ nebudou nahrazeny novými, jakmile dojdou konce svého životního cyklu. To je nakonec špatná zpráva hlavně pro současné zákazníky, neboť už tak extrémní ztráty hodnoty těchto vozů udělá takový krok jen většími.

Automobilka tím pochopitelně neskončí s elektromobily jako takovými, bude ale spíš nabízet elektrické verze typů stávajících řad, což je zásadní změna strategie a úplné odpískání dosavadního experimentu. Třícípá hvězda současně potvrdila, že se do budoucna nevzdává spalovacích motorů, jak původně plánovala. „Nezahazujeme další příležitosti s našimi nejmodernějšími spalovacími platformami,” dodal poněkud diplomaticky Mantele, což jde pro změnu ruku v ruce s údajným zastavením vývoje nové elektrické platformy pro velké modely a už oficiálním potvrzením příchodu znovu spalovacího nástupce současné třídy S.

Jsou to dobré zprávy, snad se stuttgartské automobilky bude i dál držet zdravý rozum. Bude to dobře nejen pro její zákazníky, ale i pro ni samotnou.

Kontroverzní Mercedes EQS je tím posledním v řadě, ten ani jeho sourozenci se nedočkají nástupců, celá elektrická řada končí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Auto Express

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.