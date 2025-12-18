Mercedes předělal svůj drsný náklaďák na luxusní stroj, pod který by se mohl podepsat i Maybach
Mercedes předělal svůj drsný náklaďák na luxusní stroj, pod který by se mohl podepsat i Maybach
včera | Petr Prokopec
Maybach to není, ale řekněte, nemohl by jím klidně být? V tuto chvíli je to pořád Mercedes, který ale napodobuje cestu ikonického G-Wagenu. Jen ortodoxní SUV mění za drsný nákladní Unimog.
Mercedes má se spojením luxusu a robustnosti letité zkušenosti. Třícípá hvězda totiž už v roce 1979 přišla s dnes legendární třídou G, která byla původně určena jen pro armádní využití. Jenže postupně začala sloužit i civilnímu publiku, které požadovalo stále více komfortu a posléze i výkonu. A protože u toho rozevřelo dokořán peněženku, Mercedes mu taková přání začal plnit. Dnes tak není problém, aby třída G překonávala ten nejdrsnější terén, pod kapotou disponovala stovkami koní, a přitom vás uvnitř hýčkala pohodlnými sedadly potaženými jemnou kůží.
Co se Němci naučili u G-Wagenu, nově použili u dalšího vozu, který původně neměl v popisu práce nabízet jakýkoli podstatný komfort. Řeč je o Unimogu, který začal speciální nákladní terénní vozy produkovat v roce 1948. Tři léta na to byl zájem o ně natolik veliký, že se o výrobu musel začít starat právě Mercedes. Ten se nakonec stal i vlastníkem celé značky, a odstartoval expanzi, díky které hlavně v 80. a 90. letech minulého století Unimog působil snad v každém segmentu s nákladními vozy.
V současné době značka nabízí už jen dvě linie, i s těmi ovšem pokrývá široké spektrum. Model U 4023 je přitom modelem určeným do opravdu drsného terénu. A právě na jeho základech vznikl nový speciál, který spíše než k náklaďáku má blíže k oné třídě G. Dovnitř se totiž nastěhovala ergonomická sedadla, která jsou potažena prémiovou kůží protkanou ozdobnými švy. Z kůže jsou pak i koberečky, v zabahněných gumákách tedy asi majitelé do kabiny rozhodně nepolezou.
Mimo to je vnitřek vozu přeplněn obrazovkami, které nezobrazují jen jednotlivé ikonky palubního menu, ale také obraz z kamer, které nahradily zpětná zrcátka. To pochopitelně prospělo venkovnímu vzhledu, který se dále dočkal zdrsnění s pomocí litých kol, světelných ramp či matně šedého laku. Dále dorazily portálové nápravy, stejně jako uzamykatelné diferenciály na obou nápravách. Samozřejmostí je také pohon všech kol, nedostačující trakcí by tedy novinka trpět neměla.
Zásadní změna ovšem na první pohled viditelná není, došlo k ní totiž pod kapotou. Standardně je totiž řada U 4023 osazována čtyřválcovým motorem. V případě speciální verze ovšem byla nahrazena šestiválcovým 7,7litrovým turbodieselem OM 936, který produkuje 300 koní výkonu a 1 200 Nm točivého momentu. Rázem zde tak máme druhý nejsilnější Unimog v historii, výše je už pouze provedení 535 s 354 kobylami. To je však také o poznání těžší stroj.
Speciální U 4023 vzniknul na počet 80. výročí divize Mercedes-Benz Special Trucks a klidně by mohl nést i logo Maybachu. Přesto nejde jen o showcar pro parádu. Příští rok bude totiž otestován nejmenovaným zákazníkem v reálném prostředí a při pořádném zápřahu. Automobilka přitom uvádí, že se jí povedlo dosáhnout nového standardu v případě komfortu a techniky. Nebylo by tak překvapením, kdyby šlo jen o první vlaštovku, kterou bude následovat celé hejno. Maybach?
Nový show car Unimogu představuje vyšší úroveň komfortu a off-roadových vlastností, než jaké má na kontě třída G. Tohle vážně volá po sériové výrobě. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
