Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi

Stuttgartská automobilka má hvězdu ve svém logu, ke hvězdám ale v poslední době opravdu nemíří. Nové GLB vypadá jako další přešlap, a to je třeba dodat, že ke všemu přichází pořád s tou samou kontroverzní technikou.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi

/

Foto: Mercedes-Benz

Stuttgartská automobilka má hvězdu ve svém logu, ke hvězdám ale v poslední době opravdu nemíří. Nové GLB vypadá jako další přešlap, a to je třeba dodat, že ke všemu přichází pořád s tou samou kontroverzní technikou.

V září letošního roku se Mercedes-Benz pochlubil novou generací SUV GLC. Ta kontroverzně dostala nejen elektrický pohon, ale také „prasečí rypáček“, tedy nepříliš atraktivní čelní masku. Ta má evokovat vzhled klasických modelů značky, svým pojetím se ale k moderně nehodí a snaha ji zkrášlit asi milionem LED působí mimořádně pouťovým dojmem. Interiér pro změnu působí lacině a je téměř kompletně postaven kolem digitálních displejů.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak si nové GLC povede v showroomech, neboť o přízeň zákazníků bude bojovat s BMW iX3 a X3. A jakkoli ani to není vyložená kráska, setkává se s nesrovnatelně vřelejším přijetím. Šéfdesignér Mercedesu Gorden Wagener ale zjevně dospěl k názoru, že „prasečí rypáček“ je pastva pro oči, a proto jej nadělil dalšímu modelu.

Do jisté míry ho mají i nové generace typů CLA a CLA Shooting Brake. Všechny zmíněné vozy jsou postaveny na platformě MMA, které se nyní dočkala také druhá generace SUV GLB. Třícípá hvězda se tak nejspíše připravuje na soutěž o nejméně přitažlivý firemní model. Vítěze si tipnout neodhadneme, i když je pravda, že nové GLB má k takovému výsledku velmi slušně nakročeno. Více než jeho čelní partie totiž dráždí ty zadní.

Názor na design je pochopitelně věcí čistě individuální, ovšem zatím jediná chvála na německé SUV přichází jen z řad automobilky. Veřejnost ale ve zdrženlivějších případech jen vrtí hlavou, v těch vyhrocenějších pak volá „ach moje oči“. Což jsou ostatně slova, která dovedou nejlépe popsat interiér, který znovu kráčí ve šlépějích nového CLA - objednat si interiér nového auta na Temu bez dalších požadavků, dostanete přibližně tohle. Tedy plochou palubní desku, do které byly naroubovány 10,25palcový digitální štít, 14palcová centrální obrazovka a stejně velký displej před spolujezdcem. A dál skoro nic.

Tedy někdy ani to ne, neboť podobně jako u dalších modelů stojících na platformě MMA Mercedes v základu počítá pouze se dvěma obrazovkami, které doplňuje plastový panel před spolujezdcem posázený logy třícípé hvězdy. V té chvíli vůz působí ještě laciněji, což může být při jeho cenách problém. Automobilka totiž zatím posílá do prodeje jen plně elektrické verze, kdy GLB 250+ s technologií EQ startuje na 1 355 200 Kč, zatímco GLB 350 4Matic EQ vychází na 1 433 850 Kč.

Obě verze dostaly baterie o kapacitě 85 kWh, s nimiž je v prvním případě spojen vzadu uložený elektromotor o výkonu 272 koní. S ním lze zrychlit na stovku za 7,4 sekundy, zatímco dojezd činí 631 km. Silnější provedení pak nabízí 354 kobyl, s nimiž se sprint zkracuje na 5,5 sekundy. Na jedno nabití je pak teoreticky možné zvládnout 614 km, realita bude docela jinde - 85 kWh je ekvivalent jen o něco víc než 20litrové nádrže na naftu v dieselovém autě. Dobíjení také není žádný rychlík - v extrému lze dobít 36 kWh za 10 minut, to ale vyžaduje tu správnou nabíječku, tu správnou míru vybití, tu správnou míru nenabití, tu správnou teplotu atp. A ani tak to není zázrak, průměrný dobíjecí výkon 216 kW dnes málokoho dojme, vedle tankování rozhodně ne.

Obě zmíněné varianty je už možné objednávat, příští rok pak nabídku rozšíří nejprve základní elektrická verze s paketem o kapacitě ještě menších 58 kWh, než dorazí hybridní provedení. To počítá s 1,5litrovým benzinovým čtyřválcem, který bude 136 nebo 163 koňmi zásobovat pouze přední kola, zatímco při naladění na 190 kobyl již dorazí systém 4Matic. Pokaždé u toho pak bude 27koňový elektromotor a baterie o kapacitě 1,3 kWh, která má umožnit i krátkodobou jízdu čistě na elektřinu.

Hybrid se přitom oproti elektromobilu bude vizuálně lišit trochu jiným ztvárněním kritizované čelní masky, neboť nepůjde o zaslepený panel posázený 94 podsvícenými hvězdami. Místo toho bude výplet průchozí, aby přiváděl vzduch ke spalovacímu motoru. Hvězdy na něm ale chybět taktéž nebudou. Zasazeny pak ostatně byly také do zadního panelu propojujícího obě lampy. Možná proto, že bez těchto detailů by nikdo netipnul, že jde o novinku slavné německé automobilky.

Pokud by vám to bylo málo, je možné dalšími 158 hvězdami posázet panoramatickou střechu. Ta trůní nad prostornější kabinou, než tomu bylo u předchůdce, rozvor totiž narostl na 2 890 milimetrů. Nové GLB tedy bez problémů dokáže hostit nejen dvě, ale rovnou tři řady sedadel, přičemž na tu zadní se mají vejít i dospělí. Novinka se totiž dále zvedla do výšky na 1 690 mm, zatímco její celková délka byla natažena na 4 730 mm.

Z těchto změn neprofitují jen cestující v kabině, ale také v obou zavazadelnících. Ten přední přitom narostl na rekordních 127 litrů, zatímco zadní dokáže dle počtu sedadel pobrat 540 či 470 litrů, respektive 1 715 a 1 605 po sklopení opěrek. Hodnoty to nejsou špatné, ovšem propracovat se k nim musíte skrze nepříliš oslnivý design. A to může být skutečně kámen úrazu, zvlášť když předchozí GLB lze stále koupit, a to výrazně levněji - i s nekonečně univerzálním dieselem (dále nebude k dispozici) stojí od 1 081 740 Kč, i vrcholný 190koňový nafťák s pohonem 4x4 pak přijde na 1 179 750 Kč v základu. Zkoušet navázat na tohle s o statisíce dražším elektromobilem zní jako šílenství, v Česku určitě...


Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 1 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 01Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 2 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 02Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 3 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 03Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 4 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 04Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 5 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 05Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 6 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 06Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 7 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 07Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 8 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 08Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 9 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 09Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 10 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 10Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 11 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 11Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 12 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 12Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 13 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 13Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 14 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 14Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 15 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 15Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 16 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 16Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 17 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 17Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 18 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 18Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 19 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 19Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 20 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 20Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi - 21 - Mercedes-Benz GLB 2025 prvni sada 21
Nové GLB vzhledem zaboduje asi jen stěží. Ve finále mu tak k úspěchu nemusí stačit ani prostorná kabina či zavazadelníky, technika nemá šanci zachránit cokoli. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.