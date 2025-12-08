Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi
Petr ProkopecStuttgartská automobilka má hvězdu ve svém logu, ke hvězdám ale v poslední době opravdu nemíří. Nové GLB vypadá jako další přešlap, a to je třeba dodat, že ke všemu přichází pořád s tou samou kontroverzní technikou.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Stuttgartská automobilka má hvězdu ve svém logu, ke hvězdám ale v poslední době opravdu nemíří. Nové GLB vypadá jako další přešlap, a to je třeba dodat, že ke všemu přichází pořád s tou samou kontroverzní technikou.
V září letošního roku se Mercedes-Benz pochlubil novou generací SUV GLC. Ta kontroverzně dostala nejen elektrický pohon, ale také „prasečí rypáček“, tedy nepříliš atraktivní čelní masku. Ta má evokovat vzhled klasických modelů značky, svým pojetím se ale k moderně nehodí a snaha ji zkrášlit asi milionem LED působí mimořádně pouťovým dojmem. Interiér pro změnu působí lacině a je téměř kompletně postaven kolem digitálních displejů.
Jsme tedy opravdu zvědavi, jak si nové GLC povede v showroomech, neboť o přízeň zákazníků bude bojovat s BMW iX3 a X3. A jakkoli ani to není vyložená kráska, setkává se s nesrovnatelně vřelejším přijetím. Šéfdesignér Mercedesu Gorden Wagener ale zjevně dospěl k názoru, že „prasečí rypáček“ je pastva pro oči, a proto jej nadělil dalšímu modelu.
Do jisté míry ho mají i nové generace typů CLA a CLA Shooting Brake. Všechny zmíněné vozy jsou postaveny na platformě MMA, které se nyní dočkala také druhá generace SUV GLB. Třícípá hvězda se tak nejspíše připravuje na soutěž o nejméně přitažlivý firemní model. Vítěze si tipnout neodhadneme, i když je pravda, že nové GLB má k takovému výsledku velmi slušně nakročeno. Více než jeho čelní partie totiž dráždí ty zadní.
Názor na design je pochopitelně věcí čistě individuální, ovšem zatím jediná chvála na německé SUV přichází jen z řad automobilky. Veřejnost ale ve zdrženlivějších případech jen vrtí hlavou, v těch vyhrocenějších pak volá „ach moje oči“. Což jsou ostatně slova, která dovedou nejlépe popsat interiér, který znovu kráčí ve šlépějích nového CLA - objednat si interiér nového auta na Temu bez dalších požadavků, dostanete přibližně tohle. Tedy plochou palubní desku, do které byly naroubovány 10,25palcový digitální štít, 14palcová centrální obrazovka a stejně velký displej před spolujezdcem. A dál skoro nic.
Tedy někdy ani to ne, neboť podobně jako u dalších modelů stojících na platformě MMA Mercedes v základu počítá pouze se dvěma obrazovkami, které doplňuje plastový panel před spolujezdcem posázený logy třícípé hvězdy. V té chvíli vůz působí ještě laciněji, což může být při jeho cenách problém. Automobilka totiž zatím posílá do prodeje jen plně elektrické verze, kdy GLB 250+ s technologií EQ startuje na 1 355 200 Kč, zatímco GLB 350 4Matic EQ vychází na 1 433 850 Kč.
Obě verze dostaly baterie o kapacitě 85 kWh, s nimiž je v prvním případě spojen vzadu uložený elektromotor o výkonu 272 koní. S ním lze zrychlit na stovku za 7,4 sekundy, zatímco dojezd činí 631 km. Silnější provedení pak nabízí 354 kobyl, s nimiž se sprint zkracuje na 5,5 sekundy. Na jedno nabití je pak teoreticky možné zvládnout 614 km, realita bude docela jinde - 85 kWh je ekvivalent jen o něco víc než 20litrové nádrže na naftu v dieselovém autě. Dobíjení také není žádný rychlík - v extrému lze dobít 36 kWh za 10 minut, to ale vyžaduje tu správnou nabíječku, tu správnou míru vybití, tu správnou míru nenabití, tu správnou teplotu atp. A ani tak to není zázrak, průměrný dobíjecí výkon 216 kW dnes málokoho dojme, vedle tankování rozhodně ne.
Obě zmíněné varianty je už možné objednávat, příští rok pak nabídku rozšíří nejprve základní elektrická verze s paketem o kapacitě ještě menších 58 kWh, než dorazí hybridní provedení. To počítá s 1,5litrovým benzinovým čtyřválcem, který bude 136 nebo 163 koňmi zásobovat pouze přední kola, zatímco při naladění na 190 kobyl již dorazí systém 4Matic. Pokaždé u toho pak bude 27koňový elektromotor a baterie o kapacitě 1,3 kWh, která má umožnit i krátkodobou jízdu čistě na elektřinu.
Hybrid se přitom oproti elektromobilu bude vizuálně lišit trochu jiným ztvárněním kritizované čelní masky, neboť nepůjde o zaslepený panel posázený 94 podsvícenými hvězdami. Místo toho bude výplet průchozí, aby přiváděl vzduch ke spalovacímu motoru. Hvězdy na něm ale chybět taktéž nebudou. Zasazeny pak ostatně byly také do zadního panelu propojujícího obě lampy. Možná proto, že bez těchto detailů by nikdo netipnul, že jde o novinku slavné německé automobilky.
Pokud by vám to bylo málo, je možné dalšími 158 hvězdami posázet panoramatickou střechu. Ta trůní nad prostornější kabinou, než tomu bylo u předchůdce, rozvor totiž narostl na 2 890 milimetrů. Nové GLB tedy bez problémů dokáže hostit nejen dvě, ale rovnou tři řady sedadel, přičemž na tu zadní se mají vejít i dospělí. Novinka se totiž dále zvedla do výšky na 1 690 mm, zatímco její celková délka byla natažena na 4 730 mm.
Z těchto změn neprofitují jen cestující v kabině, ale také v obou zavazadelnících. Ten přední přitom narostl na rekordních 127 litrů, zatímco zadní dokáže dle počtu sedadel pobrat 540 či 470 litrů, respektive 1 715 a 1 605 po sklopení opěrek. Hodnoty to nejsou špatné, ovšem propracovat se k nim musíte skrze nepříliš oslnivý design. A to může být skutečně kámen úrazu, zvlášť když předchozí GLB lze stále koupit, a to výrazně levněji - i s nekonečně univerzálním dieselem (dále nebude k dispozici) stojí od 1 081 740 Kč, i vrcholný 190koňový nafťák s pohonem 4x4 pak přijde na 1 179 750 Kč v základu. Zkoušet navázat na tohle s o statisíce dražším elektromobilem zní jako šílenství, v Česku určitě...
Nové GLB vzhledem zaboduje asi jen stěží. Ve finále mu tak k úspěchu nemusí stačit ani prostorná kabina či zavazadelníky, technika nemá šanci zachránit cokoli. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
Bleskovky
- Číňané hodili na své nové auto vzrostlý strom a zkusili s ním dál jezdit. Podívejte se, jak dopadli
včera
- Unikl celý katalog laků pro nové BMW řady 3, je to pozoruhodná směsice klasických hitů i moderních výstřelků
5.12.2025
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
2.12.2025
Nejnovější články
- Hamiltonův snový projekt supersportu F44 s V12 a manuálem měl být zrušen, neskončí i samotný pilot?
před hodinou
- Už se provalilo, že první elektrický Rolls-Royce je propadák, ne hit. Prodeje i ceny dál padají, slevy jsou do milionů
před 3 hodinami
- Mercedes představil další novinku s „prasečím rypáčkem” a interiérem jako z Temu. A podívejte se, co provedl zádi
před 4 hodinami
- Šéf VW se zavřením továrny na elektromobily nabídl nepotřebným zaměstnancům 700 tisíc za přechod do jiné fabriky, lidé ho vybučeli
před 6 hodinami
- Od zrušení zákazu spalovacích motorů v EU od roku 2035 nečekejte nic kloudného, unikly první informace o tom, co přijde místo něj
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva