Mercedes odhalil neuvěřitelně kýčovité auto pro boháče bez špetky vkusu, připomíná zpackaný tuning | Petr Prokopec

Věřte nebo ne, ale tohle není novinka Dartzu nebo Mansory, je to tovární výtvor od vynálezců automobilu. Jestli pánové Daimler, Benz nebo Maybach tuhle novinku nějakým způsobem vidí, pak se musí obracet v hrobě.

Českou filmovou trilogii „Slunce, seno,...“ sice řada lidí nemusí, hlášky z ní však ale zlidověly. Tu možná nejznámější pronese vesnická drbna Kelišová v závěrečné části, kdy jsou lidé z Hoštic na návštěvě v Itálii. My jsme si na ni vzpomněli při pohledu na nový Maybach, který se má v příštím roce stát produkční realitou. A vůbec bychom se nedivili, kdyby vás i z ní přepadaly dávivé pocity.

Třícípá hvězda představila nový koncept v rámci výstavy The Art of Creating Desire, která se konala na Azurovém pobřeží, a kde nechyběl ani produkční Mercedes-Maybach S680 By Virgil Abloh. Zrovna ten lze v daném kontextu považovat za umírněné a vkusné dílo, neboť v jeho případě vlastně došlo jen na spojení černé a pískové barvy, a to zvenčí i uvnitř. Každý ze 150 zákazníků, který si jej objedná, pak navíc ještě může počítat se zakázkovou ochrannou plachtou, zmenšeným modýlkem a specifickými klíčky.

Je samozřejmě možné, že všechny tři poslední zmíněné prvky budou doprovázet i produkční verzi konceptu Haute Voiture (parafráze vysokého krejčovství, jak patetické...). I kdyby se tak ovšem stalo, na pouťovosti zejména kabiny se nic nezmění. Mercedes se totiž rozhodl spojit bílou kůži Nappa s buklé tkaninou. Kromě toho pak ještě přihodil doplňky vyvedené v modré či béžové, stejně jako dekory ze žlutého či růžového zlata. A aby toho nebylo málo, sáhl také po umělé kožešině, jíž značka použila jak u dveřních kapes, tak v případě koberečků.

Již to samo o sobě dokáže spoustu lidí odradit, byť jsme si jisti, že stejně tak se najde dostatek bohatých zákazníků bez vkusu, kteří po voze sáhnou. Jako bychom ho už viděli v nějakém rapovém klipu, v jednom by stačilo změnit slovíčko: „Apple bottom jeans, car with the fur...” Kromě již zmíněného přitom budou moci počítat také s upraveným palubním menu, jehož grafika má nyní odpovídat procházkám po mole na módních přehlídkách. Zlaté téma je přitom zopakováno v jednotlivých podsekcích, mimo to ovšem klientela může počítat také s ozdobnými květinkami. A pro svůj profil si může vybrat jednu z 12 perfektně oháknutých postav.

Je pak vskutku otázkou, zda součástí balíčku bude rovněž výše zmíněná plachta. S čím lze ovšem počítat, to je zakázková sada tašek a kufrů ve stejném designu, v jakém je vyvedena kabina. Kromě toho pak bude k dispozici i odpovídající oblečení, pročež se opravdu budete moci spárovat s vozem od hlavy až k patě. Mercedes přitom takto zrecykloval zbytky materiálů, jenž mu zůstaly po přečalounění interiéru. A co takto levně nabyl, to bude bezesporu velmi draho prodávat.

Cena novinky ovšem zatím nebyla zveřejněna, stejně jako není jasné, kolik exemplářů do prodeje zamíří. Nic se neví ani o pohonném ústrojí, ovšem nepředpokládáme, že by pod kapotu zamířilo cokoliv menšího než dvanáctiválec. Motorový prostor tak nejspíše bude jedinou oblastí, kterou nelze kritizovat. V případě zavazadelníku totiž rovněž došlo na přepracování, i přes svou velikost tak kvůli bílým stěnám zrovna praktický nebude. To ale majitele asi trápit nebude.

Mercedes-Maybach Haute Voiture Concept má být velmi blízký produkční verzi, s níž značka vyrukuje příští rok. Zatím však neupřesnila, kolik kusů zamíří do prodeje, jaká bude cena a co lidé najdou pod kapotou: Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

