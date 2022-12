Mercedes představil novinku s pořádným motorem, je ale extrémně těžká a líp než dřív pojede jen chvíli před 5 hodinami | Petr Prokopec

Na rozdíl od předchozích modelů značky se tohle auto sice může nadále pyšnit osmiválcem, ten se ale stal hybridním, a tak hmotnost vozu vylétla až do stratosféry. Lepší dynamiku než u slabšího a lehčího předchůdce nevyhnutelně nabídne jen po omezený čas.

Když Volvo před pár lety oznámilo, že končí s objemnými motory a pod kapoty svých aut začne montovat maximálně dvoulitrové čtyřválce, nebyl to zrovna krok, ze kterého bychom skákali nadšením. Na druhou stranu, pro zákazníky této značky není pohonné ústrojí až tak důležité. Řada z nich sice trvá na působivé dynamice, ovšem zda se o ni zasadí osmiválec, šestiválec či jiná jednotka, většina z nich neřeší.

Mercedes-Benz nicméně není Volvo, v případě této automobilky jsou objemné motory tradicí, jejíž zachování podstatná část klientely požaduje. Když proto třícípá hvězda oznámila, že třeba třída C bude kráčet švédskou cestou, začali jsme si ťukat prstem na čelo. Pokud by ovšem značka takto hodlala zakročit pouze u běžných modelů, nakonec by se kvůli bruselskému tlaku na co nejnižší emise vše dalo pochopit. Ovšem Němci oznámili, že dvoulitrové čtyřválce vyfasuje rovněž verze C63 AMG a dá se, čekat, že stejně na tom bude i E63 AMG, šlo o facku do tváří zákazníků.

Ke smůle Mercedesu se navíc automobilky Audi a BMW rozhodly, že tak hluboko neklesnou a u modelů RS a M budou i nadále používat nejméně šestiválcové jednotky. Mercedes tak zůstal sám jako kůl v plotě, což opravdu není záviděníhodná pozice. Úplně ve všech segmentech po ní ovšem třícípá hvězda zjevně netouží. Aktuálně totiž přišla s novým modelem S63 AMG E Performance, který se sice taktéž pyšní hybridizovanou jednotkou, ovšem na downsizing tentokrát nedošlo. Přesto moc není nad čím jásat.

Novinka tedy i nadále používá čtyřlitrový osmiválec, jenž produkuje 612 koní výkonu a 900 Nm točivého momentu. Jde o stejná čísla, jaká byla spojena i s předchozí variantou, novinkou je implementace hybridního systému, jenž přihazuje 190 koní a 320 Nm. Celá soustava tak disponuje 802 koňmi a 1 430 Nm (těžko říci, kde se vzaly či kde je Mercedes počítá, protože 900+320 je „jen” 1 220 Nm), což jsou opravdu vysoké hodnoty. Je nicméně třeba si uvědomit, že baterie o kapacitě 13,1 kWh dlouho nevydrží (udávaný dojezd činí 33 km). Jakmile je tedy vyplýtváte, zůstává vám 612 koní na 2 595 kg.

Právě příliš vysoká hmotnost je důvodem, proč jízdní dynamika není tak oslňující, jak by závratný výkon a točivý naznačovaly. Stovky totiž vůz dosáhne za 3,3 sekundy, což je jen o 2 desetiny lepší čas než u předchůdce, navíc je třeba dodat, že ten dával 0-100 km/h za 3,5 sekundy prakticky vždy a všude. U novinky budete muset mít nabité baterky, které vyprázdní nanejvýš pár akcelerací na vysoké rychlosti, 13,1 kWh opravdu není mnoho.

Jsme tedy opravdu zvědavi, jak se německé novince povede po prodejní stránce. Aktuálně tak už jen dodáme, že ve srovnání s běžnými variantami se provedení AMG liší čelní maskou Panamericana či upraveným nárazníkem a koncovkami výfuku rámujícími difuzor. Součástí standardní výbavy jsou pak elektromechanické stabilizátory, adaptivní tlumiče, řízení zadní nápravy nebo karbon-keramické brzdy a aktivní úchyty motoru.

Uvnitř značka hraje spíše na luxusní než sportovní notu, jakkoliv rámci voliče jízdních režimů je možné aktivovat módy Sport a Sport+. Zajímavé přitom je, že jakkoliv autonomní řízení úrovně SAE3 je pro výchozí třídu S již nějakou dobu nabízeno, novinka s ním nebude k dispozici ještě několik měsíců poté, co příští rok na jaře dorazí k prvním zájemcům. Cena zatím nebyla upřesněna, pod 4 miliony korun ale nezamíří určitě.

U modelu S63 sice třícípá hvězda odolala vábení downsizingu, na hybridizaci ovšem nezapomněla. Výsledkem tak sice je vysoký výkon a točivý moment, ovšem rovněž obrovská hmotnost. Spolehlivě dostupnou jízdní dynamikou tak novinka nemá šanci ohromit. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

