Mercedes překvapivě dal ruce pryč od jednoho z velkých nesmyslů moderních aut

Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdálo se, že jde o jasnou budoucnost diktovanou zejména bruselskými regulacemi, nakonec jsou to ale paradoxně právě tlak EU, který nahrazení klasických zrcátek kamerami dělá čáru přes rozpočet.

Před pěti léty jsme je zmiňovali mezi věcmi, které brzy zmizí aut, ono to ale nakonec tak být nemusí. Řeč je o nahrazení vnějších zpětných zrcátek kamerami a displeji, což je nepochybně řešení, které má své výhody. Jednak jsou uživatelské, neboť do obrazu přenášeného kamerou je možné vnést více interaktivních prvků a varovat třeba před překážkami při parkování či jinými riziky v okolí vozu během jízdy. Především jsou ale „emisní” - prťavé kamery místo velkých krytů zrcátek mají menší aerodynamický odpor, což snižuje spotřebu, a tedy i emise CO2, největší to zaklínadlo posledních let.

Před pět léty je tedy vyzdvihoval i Gordon Wagener, šéfdesignér Mercedesu, který je dokonce použil na velké dodávce Vision Van. Když tento koncept v roce 2016 představoval, nad kamerami se rozplýval. Klasická zpětná zrcátka by podle něj kazila čistotu designu, Wagener dále vyzdvihoval i jejich funkčnost, tedy lepší výhled, který navíc mohl být doplněn grafickými prvky, jež by upozorňovaly na přítomnost jiného vozu či člověka.

S takovým pohledem se lze ztotožnit, funguje ale jen na papíře. V praxi se z tohoto nápadu stává jeden z největších moderních nesmyslů, který toho autům více bere než dává. Na úskalí tohoto nápadu poukazujeme již delší dobu - sami jsme jej mohli poznat opakovaně a byť moderní technika dokáže zajistit opravdu dobrý přenos obrazu a umí jej rozšířit i o prvky, které na zrcátko nikdy tak efektivně nepromítnete, vnímání okolí je pořád umělé, zpožděné a na rychlé změny světla a stínu špatně reagující. I když tedy výhody existují, celkový efekt nám přijde jednoznačně záporný.

Výrobce by to nezajímalo, kdyby dále fungoval onen pozitivní efekt z hlediska spotřeby energie resp. emisí CO2, on ale nefunguje. U aut na benzin či naftu by fungoval dál, v takových vozech jste schopni zrekuperovat dost elektřiny, která je po obstarání napájení palubní elektroniky v podstatě na nic, a tak jí lze živit i elektronickou náhradu zrcátek. Teď se ale do popředí dostávají elektrické pohony, kde to nefunguje - watthodiny je možné použít pro pohon a při stál velmi omezených kapacitách akumulátorů je každá z nich sakramentsky potřeba. „Elektronická zrcátka” se tak najednou nehodí.

Přišel na to i Wagener, kterému toto řešení na elektromobilech nedává smysl. „Tyto kamery ve skutečnosti nejsou zase až tak dobrým nápadem. Zaprvé, zrcátko vám poskytuje okamžitou odezvu. Kamery jsou pak sice aerodynamičtější, nicméně spotřebují mnoho energie na svůj vlastní provoz, což zvláště na elektromobilu z tohoto úhlu pohled nedává žádný smysl,“ potvrdil šéfdesignér třícípé hvězdy. Přesně to je také důvod, proč se na včera představeném, na jednu stranu hypermoderním Mercedesu EQS, objevila klasická zrcátka jak ze seriálu Flintstoneovi - jiná prostě energeticky nedávají smysl.

Šéf automobilky Ola Källenius na prezentaci dodal ještě jeden důvod - nikoli nepodstatné části zákazníků se prý při sledování obrazu v okolí vozu pomocí kamer dělá nevolno. Nemyslíme si, že to je až tak podstatné a popravdě jsme se s tím ještě nesetkali, nicméně možné to je právě vinou zpožděného obrazu, který mohou někteří hůře zpracovávat než ten realistický, přímo zprostředkovávaný zrcátky. Nezdá se tedy, že by kamery místo zrcátek v jakkoli dohledné době převzaly vládu, u Mercedesu určitě ne.

Přes zmíněná Källeniova slova je ale energetická bilance nepochybně faktorem číslo jedna a jen ukazuje, jak se někdy výrobci pokouší drbat levou rukou na pravém uchu. Však už Leonardo da Vinci říkal, že jednoduchost je vrchol propracovanosti. Tak proč obraz snímat, přenášet a promítat přes řadu komplikovaných „prostředníků”, když zrcátko zastane vše jedním tahem a bez jakékoli dodané energie?

Snad jednou někdo přijde také na to, že velký smysl nedává ani vyrábět elektřinu z uhlí, složitě ji přenášet a transformovat k nabíjecím stanicím, pak do akumulátorů a pak ji pomocí elektromotorů přetvářet v pohybovou energii, když na začátku stojí v principu stejný Carnotův cyklus, který může fungovat ve vašem autě ve spalovacím motoru, který pohyb ze srovnatelného fosilního paliva vytváří rovnou. Jistě, tohle nefunguje všude, na spoustě míst ale ano.

Když Gorden Wagener v roce 2016 představoval studii Mercedes-Benz Vision Van, považoval kamery namísto zpětných zrcátek za krok vpředu. Foto: Mercedes-Benz



Nyní už si to nemyslí ani on, ani jeho nadřízení, a tak se na novém EQS objevila klasika. Foto: Mercedes-Benz



Kamery místo zpětných zrcátek jsme v praxi poznali nejednou, třeba na Volkswagenu XL1. Za uspokojivé řešení je označit nešlo, stejně jako třeba u Audi etron. Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: Mercedes-Benz

