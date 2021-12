Mercedes přes nejhorší prodeje za mnoho let rozdá zaměstnancům prémie až 150 tisíc Kč před hodinou | Petr Miler

Mercedes aktuálně prodává tak málo aut jako už dlouho ne, zaměstnanců se to ale zjevně příliš nedotkne. Finanční výsledky firmy za letošní rok zatím neznáme, zjevně ale budou díky vysokým cenám pořád dost dobré.

O tom, jak špatně jsou na tom automobilové firmy, se v posledních měsících dočítáme skoro denně, věřit tomu lze bez výhrad ale jen do chvíle, než se podíváte do jejich ceníků. Ano, prodeje jsou mizerné a některé značky jsou v tomto ohledu skutečně bity, třeba takový Mercedes padá v posledních měsících meziročně pravidelně o 30 až 50 %. A i jeho celoroční výsledky jsou mizerné, 421 186 aut prodaných v Evropě od ledna do října znamená propad o více jak 12 % a docela slušnou pravděpodobnost, že značka na starém kontinentu zažije prodejně nejhorší rok za několik dekád. Přesto až tak špatně není.

Němci se na trhu zorientovali rychle a ceny drží tak vysoko, jak poptávka dovolí. I přes nižší prodeje tak mají relativně vysoké marže i zisky a ačkoli Mercedes pochopitelně stále nezveřejnil své finanční výsledky za letošní rok, jsou zjevně dost dobré na to, aby se dále vyplácely štědré bonusy zaměstnancům.

Přibližně 100 tisíc lidí pracujících pro třícípou hvězdu v Německu tak na cestu na vánoční volno dostane (obrazně, reálně tyto peníze inkasují až v rámci únorových mezd) bonus až 6 000 euro, tedy více jak 150 tisíc Kč. Nevíme, co přesně znamená „až”, a tedy jak budou sumy rozděleny mezi různé pracovníky, v rovnostářském Německu by ale jistě neprošlo, aby lidé z kanceláří dostali 6 000 a lidé od pásu 600 euro.

Dodejme, že byť v Evropě se Mercedesu daří stále hůře, celosvětově se přibližně drží loňské bilance. Ani to není výhra, ale aspoň to není další propad. A podíváme-li se na nejžádanější modely, mezi kterými najdeme i 62 306 kusů nejdražší třídy S prodané od ledna do září, je zjevné, že dobře situovaní zákazníci, kteří obvykle nehledí na pár set tisíc v ceně sem a nebo tam, zjevně Mercedes neopustili. I odtud jistě pramení solidní výsledky.

V továrnách Mercedesu zjevně není tak špatně, jak se z některých zpráv může zdát. Vánoční bonus pro zaměstnance v Německu až 150 tisíc Kč budiž toho důkazem. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, ACEA, JATO Dynamics

Petr Miler

