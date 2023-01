Mercedes i přes nejhorší prodeje za skoro dekádu rozdá zaměstnancům po 175 tisících Kč každému před 11 hodinami | Petr Miler

Musíme se vrátit až na počátek minulé dekády, abychom v případě třícípé hvězdy a Evropy narazili na horší výsledky, v předchozích letech bylo mnohem líp. Zaměstnanců se to ale zjevně zatím příliš nedotkne, jakkoli ani finanční bilance firmy nemíří správným směrem.

Automobilové firmy se v posledních letech nachází v komplikované pozici, koronavirové patálie se pro ně ale staly do značné míry požehnáním. Ano, celkové prodeje poslaly kvůli nedostatku aut výrazně dolů, nastalá situace ale některým výrobcům současně dovolila vyšroubovat ceny tak vysoko, jak jen poptávka dovolila. A Mercedes se nepokrytě řadil mezi jedny z nich. I přes nižší prodej tak vykazoval relativně vysoké marže, což pochopitelně přineslo i vysoké zisky.

Právě Mercedes tak v roce 2021 zaznamenal rekordní čistý zisk přes 23 miliard Eur, i když jeho odbyt v Evropě klesl z rekordních více jak 900 tisíc aut jen na 630 tisíc vozů za rok. Loni se prodeje držely na stejně nízké úrovni, když dosáhly 635 100 aut, což znamená pokles až pod úroveň roku 2014 (652 373 aut). A musíme se vrátit na samý počátek minulé dekády, abychom narazili na ještě nižší číslo. Klesající poptávka pak dolů poslala i zisk - Mercedes zatím své finanční výsledky za další rok nezveřejnil, v informacích pro investory ale očekává dosažení čistého zisku za další rok „jen” 13,7 miliardy, což je poměrně razantní pokles. A až do roku 2024 předpokládá další poklesy.

Asi 93 tisíc lidí pracujících pro třícípou hvězdu v Německu si s tím ale zjevně těžkou hlavu dělat nemusí a na mimořádnou lednovou dovolenou (obrazně řečeno, reálně tyto peníze inkasují až v rámci dubnových mezd) dostane bonus 7 300 Eur, tedy asi 175 tisíc Kč. Právě na takové sumě se vedení společnosti dohodlo se zástupci zaměstnanců a není bez zajímavosti, že aktuální prémie jsou vyšší než dosavadní strop takových odměn ve výši 6 465 Eur (asi 154 tisíc Kč) na osobu. Automobilka prý s rokem 2023 rozjede nový systém pro výpočet bonusů za podíl na zisku, který je „více v souladu se stávajícím systémem odměn pro management firmy“. A právě to dovolí posunout laťku výš.

Zaměstnanci třícípé hvězdy si tak mohou mnout ruce, byť je otázkou, na jak dlouho. Také Mercedes se rozhodl obout čistě do elektromobility a už v roce 2030 chce nabízet pouze elektrická auta „tam, kde to podmínky na trhu dovolí“. A dále předpokládá, že do roku 2025 budou elektromobily a hybridy tvořit polovinu jeho celkových prodejů - původně měl takový stav nastat až o 5 let později. Nepovažujeme to za strategii vedoucí k růstu zisků, a tedy ani k růstu bonusů pro zaměstnance, realitu ale pochopitelně ukáže jen čas.

Pro tuto chvíli dodejme, že Mercedes prodejně nestagnuje jen v Evropě, také jeho celosvětová bilance má daleko k nejlepším časům. Loni automobilka po celém světě prodala 2 043 900 aut, tedy o 49 576 vozů méně než v předchozím, už tak mizerném roce. A propadla se hluboko za dlouholetého rivala z Mnichova, který dodal zákazníkům o 355 736 aut více. Zrovna ten - možná jen shodou okolností - za čistě elektrickou budoucnost zdaleka nehoruje.

V továrnách Mercedesu bude hej, bonus pro zaměstnance automobilky v Německu činí pro letošek v přepočtu 175 tisíc Kč. Za to už se dá koupit leccos. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, ACEA, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.