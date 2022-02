Mercedes přestal přijímat objednávky na další žádaný model, přednost dostávají vozy preferované EU před 3 hodinami | Petr Miler

Že koupit nové auto dnes není snadné, nějakou chvíli víme, v případě Mercedesu ale už dva modely nelze koupit vůbec. Po třídě G automobilka zastavila příjem objednávek i na třídu E, zatím ve formě sedanu.

O tzv. čipové krizi se mluví skoro denně a nějakým způsobem zasáhla všechny významné automobilky. Ne každé se ale dotkla stejně. Jednou z těch velmi trpících je německý Mercedes, jehož prodeje se koncem loňského roku propadly tak moc, že to ničím jiným než vyčerpanými výrobními kapacitami být nemohlo. Tento stav, za kterého ale firma přijímala další objednávky, má své sekundární následky - některé už raději ani nepřijímá.

Koncem ledna jsme vás informovali o zastavení prodejů třídy G, neboť fronta kupců čekající na dodání tohoto vozu je dnes tak dlouhá, že automobilka ani není schopna říci, co současným zájemcům za několik let vůbec prodá. Něco podobného se nyní dotklo dalšího žádaného vozu, třídy E.

Historicky nejžádanější model Mercedesu s více jak 14 miliony prodeji po celém světě netrpí až takovým nepoměrem mezi výrobními kapacitami a poptávkou, problém je trochu jinde. Současné Éčko je už 6 let staré auto, takže jeho výroba nejspíše skončí někdy příští rok. Fronta objednávek je zjevně tak dlouhá, že si Mercedes nemůže být jistý, zda by současné kupce do konce výroby vůbec zvládl uspokojit. A tak už je prostě auto nenechá objednat.

Informují o tom nezávisle na sobě deníky Stuttgarter Zeitung a Stuttgarter Nachrichten, podle nichž situace nemusí trvat věky. Mercedes může najít dodatečné výrobní kapacity a objednávky znovu rozjet, krom toho existuje jedna úleva i nyní - verzi kombi lze stále objednat. Pro sedan už ale od pátku minulého týdne nemá smysl k dealerům chodit, objednávku do výroby v tuto chvíli neumí přijmout.

Není ale jisté, zda se tento stav někdy změní, neboť podle našich zdrojů není nastalý stav daný jen omezenými výrobními kapacitami, ale i omezenou snahou Mercedesu problém řešit. Od jednoho z dealerů máme informaci, že automobilka ve výrobě preferuje elektrické modely kvůli tomu, že na ně EU svévolně pohlíží jako na vozy starající se nulové emise CO2, i když to s realitou nemá nic společného. A zrovna to Mercedes vzhledem ke svým vysokým emisním průměrům daným prodeji výkonných modelů a velkých SUV potřebuje. Pokud tedy budete chtít třeba elektrický EQE, problém mít nebudete, benzinová nebo dieselová třída E je ale nedostupným zbožím.

Automobilka se k tomuto stavu odmítla vyjádřit a konstatuje pouze tolik, že situaci řeší a dealeři mají i za tohoto stavu k dispozici prezentační a testovací modely. A opakuje informaci o tom, že kombík nadále vyrobit umí.

Ne každý je ovšem takto tajnůstkářský. Šéf Opelu Uwe Hochgeschurtz v rozhovoru pro magazín Automobilwoche otevřeně přiznal, že firma „čipy používá primárně pro elektrická auta”, neboť na ně Evropská unie pohlíží výše popsaným způsobem. Tak to holt dopadá, když přirozené tržní mechanismy nahradí jakási moderní alternativa centrálního plánování. Co chcete vy, není zcela nepodstatné, je to zcela zjevně druhořadé.

Pokud jste pomýšleli na objednávku Mercedesu třídy E, můžete si v tuto chvíli nechat zajít chuť. Foto: Mercedes-Benz



Tedy nemáte-li zájem o kombík, ten k dispozici (stále ještě) je. Foto: Mercedes Benz

Zdroje: Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, Automobilwoche, Mercedes-Benz

