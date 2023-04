Mercedes se chce vrátit do Ruska, přes oficiální odchod si nechal otevřená zadní vrátka před 7 hodinami | Petr Prokopec

Také pro třícípou hvězdu bylo Rusko příliš důležitým trhem na to, aby nad ním jen tak zlomila hůl. Přes zdánlivě morální postoje je zřejmé, že automobilky nakonec ze země vyhání jediné - faktická nemožnost tam auta rozumně prodávat kvůli platným sankcím.

Sankce zaměřené proti Rusku jsme během posledního roku zmínili mnohokrát. Mezinárodní společenství na napadení Ukrajiny muselo zareagovat, má to však jeden nešťastný důsledek. Ve snaze oslabit ruskou ekonomiku totiž začíná stále více docházet k posilování té čínské. Říše středu přitom posledních pár let hlavně kvůli realitnímu sektoru, který zadlužil ten bankovní, řešila vlastní značné potíže. A nejspíše by se z nich dostávala mnohem déle, kdyby jí do klína nespadla ruská ropa a plyn za nízké ceny.

V důsledku toho je výroba jakéhokoli produktu v Číně prakticky ještě levnější než kdy předtím. Je pak sice hezké, že Evropská unie si odhlasovala uvalení nemalých cel a daní na výrobky zatížené vysokou emisní stopou, ze starého kontinentu tím ale stává nejen nekonkurenceschopný, ale hlavně na zbytku světa závislý ostrůvek. Oproti tomu z Číny se pravděpodobně již letos stane největší ekonomika světa, která za sebou nechá jak EU, tak USA se značným odstupem.

V této misi je Říši středu nápomocné právě Rusko. Nejde pouze o zmiňovanou ropu a plyn, ale rovněž o čínská auta, která začínají ruský trh nemalou měrou obsazovat. Do této země se navíc začíná i stěhovat jejich výroba, přičemž další „zářez“ v tomto ohledu mohli Číňané udělat kvůli Mercedesu. Německá automobilka totiž pod vlivem sankcí loni na přelomu února a března pozastavila výrobu ve své moskevské továrně. Tu přitom třícípá hvězda otevřela před pouhými čtyřmi lety.

Podnik ležící v průmyslovém areálu Esipovo se soustředil na výrobu třídy E a tří SUV GLC, GLE a GLS. Nešlo o pouhou montovnu modulů dovezených z Německa, továrna měla k dispozici i vlastní lisovnu a lakovnu. Až do loňského března zde tedy probíhala kompletní výroba. Následně však byla továrna uzavřena, přičemž stejně jako Kreml i Němci předpokládali, že válka na Ukrajině bude trvat jen chvíli. Po pár měsících ale bylo jasné, že nastal čas rozlousknout velmi tvrdý oříšek.

Mercedes tak již od října loňského roku jednal s ruskou společností Avtodom o prodeji továrny. K tomuto kroku nakonec tento týden došlo. Vypadá to jako definitivní konec Mercedesu v Rusku, ale není tomu tak. Německá automobilka si ponechala otevřená vrátka, neboť součástí kupní smlouvy je i klauzule o možném zpětném odkupu podniku, jakmile sankce zmizí. To nakonec nejlépe dokazuje, že někdy morálně se tvářící postoje automobilek jsou obvykle jen obchodním rozhodnutím - kdyby v Rusku mohly působit i dnes, budou to dělat.

Dodejme, že do Ruska by měla zamířit čínská náhrada Mercedesu, a to značka Hongqi, která mimo jiné vyrábí i limuzínu L5 - tedy vůbec nejdražší čínský automobil všech dob, jehož cena startuje na hranici 15 milionů korun. Stát tedy dokonce bude i nad ruskou značkou Aurus. Produkce značky je nicméně mnohem členitější a zahrnuje nejen luxusní sedany, ale rovněž i SUV zaměřená na bohatou klientelu. Jestli na taková auta bohatí Rusové uslyší, uvidíme. Za aktuálních okolností jim ale dříve nebo později nic jiného nezbude.

Němci s velkou pompou před pouhými čtyřmi lety otevřeli továrnu u Moskvy. Ta byla navíc plně soběstačná, teď už jim nepatří. Ve smlouvě o prodeji si ale ponechali otevřená zadní vrátka k návratu hned, jak to sankce dovolí. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Drom, Avtostat

Petr Prokopec

