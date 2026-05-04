Mercedes přiznal další selhání. S faceliftem změní k nepoznání ještě jeden model, sebere mu i nesmyslný motor
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto se nepovedlo, přes naši kritiku od prvního dne po premiéře jsme ale předpokládali, že aspoň první vlnu prodejů zvládne se ctí a najde si cestu k významné části tradičně loajální klientely. Nestalo se a s hrozivě nízkými prodeji Mercedes musí něco dělat.
Model SL je pro Mercedes-Benz jedním z těch klíčových. Ne kvůli prodejům, těch nikdy tolik nezastal, je to hlavě imagemaker sloužící k zatápění pod kotlem touhy lidí po jiných vozech značky. To se ostatně Němci pokusili zdůraznit u současné sedmé generace, zmastili ji ale takovým způsobem, že ji skoro nikdo a nikde nekupuje.
Auto je charakterově výstřelem mimo terč, i na své poměry je absurdně těžké, a byť všechny tři jeho verze zdobí písmena AMG, jen dvě z nich pohání osmiválcový motor. Základ nabídky je tvořen čtyřválcovou verzí SL 43, na jejíž adresu od počátku mířila znovu jen kritika. I původní první generace 300 SL totiž disponovala šestiválcem, navíc naladěným na 240 koní. To se psal rok 1954 a hmotnost této verze činila pouhých 1 295 kg. Moderna pak sice disponuje 381 kobylami, ovšem s těmi jsou spojeny více než dvě tuny. Při ceně startující na 3 424 300 Kč tak jde vlastně o naprostý nesmysl, který též prodejně netáhne a image značky i modelu leda poškozuje.
Automobilce to zjevně docvaklo, stejně jako si konečně uvědomila, že po odchodu první generace nebylo SL už nikdy vyloženým sporťákem. Místo toho se tento model začal přesouvat více k sice rychlým, ovšem jinak luxusním cestovním vozům. A stejně tak pochopila, že 3,5 milionu korun jí za čtyřválcové auto nikdo nedá. Proto se rozhodla, že v případě faceliftu změní vůz přinejmenším charakterově k nepoznání, a tak trochu zamíří zpátky ke kořenům. Nikoli ovšem k úplně první generaci, nýbrž k té druhé až šesté.
Mercedes k tomu měla přimět „víc než pozitivní reakce“ na Maybach SL. Ta dorazila pouze s osmiválci, jejichž výkon spojila s vyšším komfortem. A právě to je směr, který nově budou Němci razit. Čtyřválec se proto stane minulostí, nově má roli základní verze plnit SL 53, které se dočká třílitrového šestiválce. Jeho výkon by měl narůst na přibližně 450 koní, rozhodně tak půjde o důstojnějšího nástupce předchozích generací.
V případě osmiválcových modelů pak značka hodlá stávající čtyřlitrové jednotky nahradit novými o stejném objemu, ovšem s plochou hřídelí. V případě verze SL 55 tak výkon naroste na přibližně 540 kobyl, zatímco vrcholné SL 63 nabídne 650 koní. Tak tomu ovšem bude ve chvíli, kdy roadster ponese označení AMG. Jakmile půjde o zástupce Maybachu, bude motor naladěn méně ostřeji a bude na všechna čtyři kola posílat zhruba 612 kobyl.
Šestiválec i všechny verze osmiválce doplní devítistupňový automat a mild-hybridní technika v podobě startéru-generátoru. SL tedy kromě vyššího výkonu bude spojeno i s nižšími emisemi. Tomu všemu lze s nadšením zatleskat, radost ale může kazit jedna věc. V rámci faceliftu se totiž roadster má dočkat designového stylu, jaký značka razí poslední měsíce - dopředu i dozadu se tak nastěhuje neskutečný počet třícípých hvězd.
Uvnitř pak SL vsadí na poslední verzi operačního systému MB.OS, se kterým budou spojeny jiné displeje či odlišný volant, ani to nezní moc slibně a může to též přinést dramatickou proměnu. Jak ale vše bude vypadat pohromadě, zjistíme asi až příští rok, kdy by se faceliftovaný roadster měl rozjet za prvními zákazníky. Protože u toho přitom bude vyšší výkon, pod 3,5 milionu korun již nezamíří. Spíe se dá předpokládat, že šestiválcová verze odstartuje okolo 4 milionů Kč a osmiválcová ještě o milion výše.
Reakce na Maybach SL byly podle značky natolik pozitivní, že v rámci faceliftu se roadster více přesune směrem k luxusu a komfortu. Zároveň přijde o nesmyslný čtyřválcový motor. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Autocar
