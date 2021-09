Mercedes přiznal, že prodej motorů V8 nezastavil kvůli dílům, nedávalo to žádný smysl před 2 hodinami | Petr Prokopec

Jako sloni v porcelánu se Němci pohybují v motorovém marasmu svých sportovních modelů. Už několik protichůdných vysvětlení následuje další a s nimi i realita popírající předchozí reakce.

V půlce letošního srpna automobilový svět otevřel ústa údivem. Mluvčí americké divize Mercedesu tehdy potvrdil, o čem se již nějakou chvíli neoficiálně mluvilo po diskuzních fórech majitelů a příznivců Mercedesů. Tedy že německá automobilka zastavila dodávky všech modelů s osmiválcovým motorem a dokonce začala rušit už dříve učiněné objednávky. Důvodem měl být globální nedostatek komponentů, což nás zarazilo. Je sice pravdou, že komponenty dnes chybí, osmiválce ale nepotřebují nic až tak specifického. A pokud by byl problém s čímkoli zaměnitelným, Mercedes by zcela určitě neposlal přes palubu nejvýdělečnější modely.

Spíše než na výpadky v dodavatelských řetězcích jsme tak poukazovali na snahu o snížení průměrných emisí CO2 značky. Ano, v takovém případě by nedostatkem motorů nebyly zasažené primárně (či vůbec) Spojené státy, kde limity jsou benevolentnější než v Evropě. Usuzovali jsme ale na snahu Mercedesu naplnit interní cíle či zefektivnění výrobních procesů dočasným zastavením výroby a dodávek všem. Bylo to trochu na vodě, naše informace z Německa ale hovořily o tom, že i tamní dealeři mají stejné instrukce jako tu američtí. Tehdy vypadly osmiválce i z německého konfigurátoru.

Nechápali jsme, proč automobilka volí tak nešikovný postup, i kdyby osmiválce letos už prodávat nechtěla nebo nemohla, nemusí přece rušit či měnit objednávky, většina zájemců by počkala. Na tento postup ale přešla až o nějaký týden později, kdy se motory V8 vrátily do konfigurátoru, i když fakticky dostupné nejsou. Pořád jsme si ale nemohli být jisti tím, co se vlastně děje.

Nyní tu máme vysvětlení, které kolegové z magazínu Road and Track získali od Philippa Schiemera, kterého lze označit za velmi povolanou osobu - má u Mercedesu na starosti vozy AMG, Maybachu a třídu G. Tedy v podstatě přesně tu část nabídky, která osmiválcové motory používá především. Ten konečně přiznal, že o komponenty tu nejde, jeho vysvětlení ale není o moc lepší - odstávka je prý spojena s kvalitativními potížemi. To už pochopitelně možné je, o moc jasněji v celé věci ale díky tomu nemáme.

„Nemohu vám poskytnout více detailů. Jde ale o otázku kvality. Modernizujeme naše vozy každý rok a nejsme spokojeni s kvalitou. Pro nás je kvalita na prvním místě. Takže jsme se vrátili k testům, a právě v této fázi se aktuálně nacházíme. Vše se přitom liší model od modelu, na každém trhu je situace jiná,“ uvedl Schiemer. Již však nevysvětlil, proč se třída G modelového roku 2021 vyrábí i nadále, ovšem ta modelového roku 2022 nikoliv. Ani to, proč AMG stále dodává V8 Astonu Martin.

Jelikož navíc kromě výše zmíněného zůstává třeba v americké nabídce i osmiválcová třída S, zdá se, že za vším nakonec stejně vězí emise, ostatně automobilka o nich dříve náznakem hovořila, jen trochu jinak, než se zprvu zdálo. Stačí si uvědomit, že mimo dosah jsou momentálně hlavně nejmodernější verze osmiválců. Ty měly být efektivnější, ale buď se to nestalo, nebo ne dost, nebo nastal jiný problém s jejich přesným změřením. Kde to tedy šlo, tam značka ponechala staré V8, ty nové však stáhla.

Jelikož se v srpnu mluvilo o tom, že dodávky budou obnoveny až v roce 2022, pak nejspíše nejde o malý problém. A jak jsme již naznačili, homologace je dnes nesmírně zdlouhavou záležitostí, která u jediné verze zabírá přibližně tři týdny. Právě na tyto zádrhele přitom kolegové poukazují jako na stěžejní důvod. A dodávají, že pokud je to pravda, pak by Mercedes-Benz měl být transparentnější - zatím je kolem celé věci jedna velká mlha, budeme se ale nadále snažit zjistit od našich zdrojů více.

Mercedes má problémy s dodávkami osmiválcových motorů, jakkoliv situace se liší trh od trhu a model od modelu. Důvod jednoznačně stále pojmenovat nedokážeme, nedostatek komponentů to ale už oficiálně není. Foto: Mercedes-Benz

