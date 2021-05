Mercedes raději v tichosti představil novinku, z jejíhož motoru EU naskakují pupínky před 6 hodinami | Petr Prokopec

Za jiných okolností by to byla německá pojízdná pýcha a absolutní vlajková loď Mercedesu, v dnešní době jde ale spíše o úlitbu tradiční bohaté klientele, s níž je lepší příliš nedráždit.

Vrtěti psem je dnes již kultovní snímek, jehož název nejspíše znají i lidé, kteří jej nikdy v životě neviděli. Po důvodech není třeba dlouho pátrat. Děj filmu pojednávajícího o snahách ututlat sexuální skandál amerického prezidenta pomocí smyšleného útoku albánských radikálů kdysi předběhl skutečnost. Pouhý měsíc po premiéře se provalila aféra Billa Clintona a Moniky Lewinské, což těsně následovalo bombardování Sudánu. Název filmu se tak vzápětí stal synonymem pro mediálně-politické čachry odvádějící hlavní pozornost jinam.

Proč takový úvod? Stojí za ním slova šéfa Mercedesu Oly Källeniuse, který aktuálně oznámil, že třícípá hvězda rozhodně nebude jednat na základě nostalgie ve chvíli, kdy se spalovací motory stanou ekonomicky nevýhodnými. A jakkoliv neuvedl žádný termín, dodal, že s ničím jiným než s elektrickými hnacími ústrojími firma do budoucna nepočítá. Tím si dozajista vysloužil potlesk celého Bruselu, který si tak možná nevšiml, že Mercedes právě představil „skutečnou pohromu“ pro životní prostředí, a to dvanáctiválcový Maybach S680.

Automobilka prozatím nezveřejnila kompletní technické parametry, nicméně předchozí generaci poháněla šestilitrová jednotka se dvěma turby produkující 630 koní a 1 000 Nm točivého momentu. Zatím se zdá, že agregát by se měl vrátit v prakticky nezměněné formě, přičemž primárně má roztáčet zadní kola. Spekuluje se nicméně o tom, že vůbec poprvé by měl dorazit také pohon 4Matic. Jelikož však pro dvanáctiválec je Maybach generace Z223 poslední štací, současně to bude derniéra tohoto páru.

Je otázkou, jaké venkovní změny vyjma znaku V12 lze u novinky očekávat. Němci sice dříve zmiňovali kupříkladu příchod exkluzivních litých kol, nicméně jak je patrné z fotogalerie, vůz byl osazen stejnými kousky, jaké nosila v listopadu osmiválcová verze. Pravdou ale je, že kompletní fotogalerie odkazuje na několik měsíců staré snímky jak dvoubarevným lakováním, tak i registračními značkami. Jediným rozdílem je tedy opravdu odkaz na dvanáctiválec a snímky všeho, co s ním souvisí, včetně motoru samého.

Stejně tak můžeme teď spekulovat o interiéru, kde bude důraz kladen hlavně na dvojici zadních sedadel. Mezi nimi se pak nachází centrální ovládací konzole s tabletem, skrze který lze zaslat instrukce řidiči či aktivovat třeba audio systém Burmester 3D. Jeho součástí není pouze třicet reproduktorů, ale rovněž dva masivní subwoofery, které jsou namířené přímo proti zadní části opěradel. Oba cestující tak mohou počítat s mnohem intenzivnějšími zážitky.

Mercedes se zároveň snažil, aby posádka měla pocit, že usedla spíše do luxusního klubu než do automobilu. Nechybí proto jak kožené čalounění, tak dřevěné dekory pokrývající mimo jiné i celou zadní část předních sedadel. Opomenuty nebyly ani prvky jako masážní strojky, jimž společnost dělá ofukování krku a ramen horkým vzduchem. Vše umocňuje adaptivní diodové podsvícení, které si můžete lépe vychutnat po zatažení záclonek na všech zadních oknech.

Mercedes novou dvanáctiválcovou variantu Maybachu představil na identických fotkách, jaké použil již loni v listopadu u osmiválcového provedení. Neliší se přitom ani dvoubarevné lakování, ani registrační značky, novinkou je pouze znak V12 a samotný motor. Němci tak možná příchod modelu S680 raději tajili před Bruselem i při oficiálním focení. Foto: Mercedes-Benz

