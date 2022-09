Mercedes říká, že s pořádnými motory neskončí, dokud je lidé budou chtít, dávno ale dělá pravý opak před 7 hodinami | Petr Prokopec

Byla by to sympatická slova, kdyby jim ovšem šlo aspoň trochu věřit. Přestali snad lidé chtít šesti- a osmiválce do třídy C? Přestali je snad chtít do třídy GLC? Přestali chtít motory V8 do třídy E? Ne, přesto i v ní končí. A jejich přežijí v pár exotech pro bohaté nic neřeší.

Na přelomu května a června představil Mercedes jednu z posledních verzí stávající třídy E. Ta je na trhu již od roku 2016, přičemž před čtyřmi lety prošla faceliftem. Nástupce by tedy měl dorazit během následujících měsíců, část klientely německé značky jej ale s otevřenou náručí vítat nebude. Už i třícípá hvězda totiž v poslední době dává najevo, že přání zákazníků pro ni nejsou prioritou. Nové vozy tak již nebude vyvíjet s ohledem na jejich potřeby, místo toho se prioritou staly požadavky z Bruselu.

Němci již dříve konstatovali, že tato rošáda a přechod na úplnou elektromobilitu, ke které má dojít v roce 2030, je bude stát část prodejů. Až dosud dodávali, že je to netrápí, neboť jednoduše navýší marže, učiní své zboží exkluzivnějším a následně se budou koupat v šampaňském. Každý ekonomicky vzdělaný člověk ale ví, že takhle jednoduché to nikdy nebude. Dokud je poptávky více než nabídky, může si prodávající diktovat kde co, takový stav je ale dlouhodobě neudržitelný. Dříve nebo později se situace otočí a zákazníci půjdou tím směrem, který je jim nejbližší. A automobilka, která jim se svými produkty nevychází vstříc, bude v tu chvíli nejvíce zranitelná.

Možná i proto třícípá hvězda změnila rétoriku a své další záměry prezentuje opatrněji. Nejnověji přišla řeč na objemné, zejména pak osmiválcové motory, kterým sice Mercedes neřekl definitivní sbohem, jejich pole působnosti ale značně omezil. Jakékoli menší modely na ně mohou zapomenout zcela. Dokonce s nimi nemůže počítat ani příští třída E, jak dalo jasně najevo zmíněné provedení E63S Final Edition. A je otázkou, jestli se dočká alespoň šestiválce, náhradou dosud byla vždy poloviční jednotka, tedy dvoulitrový čtyřválec coby základ hybridního pohonu s baterkou, kterou lze dobít ze sítě.

Tímto směrem se třícípá hvězda už rozhodla jít v případě třídy C a modelu GLC. Nebude tedy překvapení, když stejně dopadne i třída E a následně také GLE. Tím se nabízí otázka, co se stane se samotným osmiválcem, z něhož se v mezičase stalo vrcholné hnací ústrojí značky, neboť dvanáctiválec je již vyhrazen pouze pár vozům s logem Maybachu.

Jörg Bartels, viceprezident značky pro vývoj, ale zachovává přívětivou tvář. Uvádí, že motory V8 Mercedes nepřestane prodávat, dokud tu bude „poptávka zákazníků”, nakonec tak prý může zůstat v nabídce i po onom roce 2030, kdy má být Mercedes „stoprocentně elektrický”. On ale tak úplně stoprocentní nebude, neboť tento stav má nastat pouze tam, „kde to trh dovolí”. Už poněkolikáté tak můžeme připomenout naše přesvědčení, že tyto plány vyletí komínem už proto, že „to trh nedovolí”. Ale osmiválce nebo šestiválce si Mercedes může dovolit škrtnout, i když ani sám Bartels zjevně moc nechápe, proč to dělá.

„Pokud v některých regionech bude i nadále poptávka po benzinovém osmiválci, proč s ním přestávat?“ ptá se. To je více než logická otázka, na kterou by se v normálním světě rýsovala jednoznačná odpověď. Jenže v takovém vlastně již delší dobu nežijeme. A Mercedes se podle toho také chová. Šestiválce a osmiválce jistě měly své zákazníky i v třídě C a GLC, měly a mají je i v třídě E, automobilka na to ale ohled nebere.

Trochu realističtěji v tomto směru Bartels hovoří v obecné rovině, když upřesňuje, že „s dieselovými i benzinovými motory mohou být spojené nemalé výzvy. „Někteří zákazníci pořád chtějí šestiválcové a osmiválcové motory. Je možné najít technická řešení pro každý požadavek a každou regulaci, někdy je to ovšem spojené s náklady, které zákazníci nejsou ochotni akceptovat,“ uvádí. A nakonec kapituluje, když říká: „Všechno závisí na emisních regulacích.”

Tím je vlastně řečeno vše. Mercedes se požadavky zákazníků neřídí, poptávka části zákazníků po motorech V/R6 a V8 jej v podstatě nezajímá a přizpůsobuje se jen oněm regulacím, v Evropě rozhodně. I osmiválcům tak u Mercedesu umíráček, však i pokud by jej hrstka lidí třeba z Austrálie chtěla, po faktickém znemožnění jejich prodeje v řadě jiných částí světa je třícípá hvězda zařízne úplně z ekonomických důvodů. Věříme, že je ještě chvíli ponechá k dispozici pro špičkové modely jako AMG GT, ale koho to zajímá? To už jsou v podstatě supersporty pro pár vyvolených a v těchto sférách konkurence snadno nabídne i víc.

Je tedy zjevné, že Mercedes bude dále pokračovat na cestě, po které se už dávno vydal - bez ohledu na poptávku bude pořádným motorům dál podepisovat ortely, ať dojde i na 4,0 V8 jako takový. Zkusit to nehodlá ani se syntetickými palivy, která mohou zachránit libovolný spalovací motor. Podle Bartelse je totiž s jejich výrobou spojena produkce CO2. Že je nedílnou součástí také výroby elektřiny, ho zjevně nezajímá, fakta a zdravý rozum zůstávají na druhé koleji.

E63S Final Edition je skutečně posledním zástupcem v řadě osmiválcových Mercedesů vyšší střední třídy. I když se tedy značka tváří, že je schopna jej udržet v prodeji i po roce 2030, v jakých autech to bude? Foto: Mercedes-Benz

