Mercedes se nedokáže zbavit svých skladových elektrických propadáků, dává na ně slevy až skoro 1,3 milionu Kč
Petr MilerKdyby šlo o auta za 13 milionů, nebylo by to až takové drama, tady se ale bavíme o slevách víc jak 40 procent na nikdy nejeté vozy, které u dealerů stojí po desítkách kusů. Jestli tohle není znak totálního prodejní fiaska, pak nevíme, co by jím mělo být.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Mercedes se nedokáže zbavit svých skladových elektrických propadáků, dává na ně slevy až skoro 1,3 milionu Kč
včera | Petr Miler
Kdyby šlo o auta za 13 milionů, nebylo by to až takové drama, tady se ale bavíme o slevách víc jak 40 procent na nikdy nejeté vozy, které u dealerů stojí po desítkách kusů. Jestli tohle není znak totálního prodejní fiaska, pak nevíme, co by jím mělo být.
I velmi omezené kognitivní funkce stačí člověku k tomu, aby pochopil, že sázka Mercedesu na elektrická auta vylétla komínem rychleji než Santa Claus po Guttalaxu. Ačkoli vyložené úspěchy neslaví s těmito auty snad nikdo, Mercedes je na tom opravdu bledě, když za poslední kvartál prodal pouhých 35 tisíc elektrických aut z 454 tisíc vozů celkem a dosáhl tak senzačního meziročního propadu odbytu o alarmujících 24 procent.
Automobilka tak nyní volá pro zrušení zákazu spalovacích aut od roku 2035, ač je vlastním zákazníkům chtěla zakázat ještě o pět let dřív. Což zní obzvlášť tragikomicky, když jedním dechem ta samá auta pořád tlačí vpřed jako něco výjimečného. Klienti Mercedesu tyto vozy prostě z valné většiny nechtějí, je třeba se s tím smířit a nabídnout jim to, co žádají. Je to tak těžké?
Zjevně ano, ale musíme se tomu pořád divit, když zrovna tato automobilka dostává tolik jasných signálů z trhu. Včera jsme psali o fiasku elektrické třídy G v USA, která byla od začátku tak zřetelně nesmyslným nápadem, že je těžké chápat, proč firma vůbec utápěla peníze v jejím vývoji. Géčku se ale nakonec možná ještě můžeme omluvit, když vidíme, jak si vedou zbylé modely z řady EQ. V Evropě jen modely EQA a EQB prodejně jakž takž drží linii, všechny ostatní typy výrazně ztrácí. Je navíc otázkou, co musí dealeři dělat, aby jich prodali aspoň tolik, kolik jich prodávají.
V tomto ohledu jsou velmi výmluvné přesné informace o situaci v Austrálii, kterou probírají kolegové z tamního Car Sales. Ti zjistili, že Mercedes má na skladě po celé zemi obvykle desítky kusů jednotlivých modelů EQ, které se pokouší prodat tak marně, že slevy na ně poslal až k magické hranici 100 000 australských dolarů, tedy skoro 1,4 milionu Kč. To je sakra velká sleva na nový vůz pořád za nižší jednotky milionů.
Abychom byli konkrétní, desítky sedanů EQE ve standardních provedeních lze pořídit se slevami okolo 30 000 AUD (cca 410 tisíc Kč) oproti ceníkovým cenám, vrcholná EQE 53 od AMG ale oproti ceníku s cenou klesají až o 87 000 AUD (asi 1,2 milionu Kč). Takového EQE SUV 53 od AMG je u protinožců na skladě 35 kusů se slevami až okolo 71 tisíc AUD (skoro 970 tisíc Kč). Nejhůř jsou na tom ale typy EQS.
Sedany EQS 450 lze koupit od 128 720 AUD, i když ceníkově má takový vůz stát nejméně 222 400 dolarů. To je skoro 94 000 AUD neboli téměř 1,3 milionu Kč dolů na cenu, která už je skoro stejná jako sleva (asi 1,75 milionu Kč). Plných 26 kusů SUV EQS 450 pak s cenou klesá až o 72 tisíc AUD při ceně od 126 927 AUD. Znovu se tak bavíme o autě za cca 1,7 milionu Kč po slevě o téměř 1 milion korun.
Nezájem o tyto vozy tak musí být u protinožců nezměrný, až se kolegové z Car Sales Mercedesu museli zeptat, jestli se na jejich prodej v zemi nechce vykašlat. Nechce, samozřejmě, protože budoucnost je přece elektrická, psali to v kalendáři na rok 2050...
Znovu se tak musíme podivit tomu, kolik - a jak zřetelných - signálů o tom, že se nabídka Mercedesu totálně rozešla s poptávkou, automobilka ignoruje. Kdyby zítra třícípá hvězda nacpala celý svůj elektrický program do popelnice a učinila něco podobného, jako jsme radili Porsche po testu Macanu Electric, udělala by nejlépe, neboť tímhle nemá šanci umořovat ani investice, které na oltář modelů EQ položila. Ale nedělá to a neudělá, bude pít svůj kalich elektrické hořkosti až do dna a tvářit se u toho, že jeho obsah skvěle chutná.
V tomto ohledu velmi čitelný australský trh ukazuje, jak bolestivě se VW pokouší prodávat aspoň nějaké své elektrické vozy. Jde mu to velmi, velmi špatně. Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Car Sales, Data Force
Bleskovky
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
před 4 hodinami
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
včera
- Dosud neznámý sporťák zajel 5 rekordů 5 okruhů během 5 dnů, navíc mezi nimi přejížděl po vlastní ose
19.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Moreira v roce 2026 do MotoGP: Honda nebo Yamaha? 08:47
- Časový program na Balatonu včera 16:06
- Pol Esparagaro místo Mavericka Viňalese včera 15:44
- Garcia místo zraněného Agiuse! včera 15:39
- Arbolino, Baltus – news na přestupovém trhu Moto2 19.8.2025
Nejčtenější články
- Elektrické Mercedesy jsou takové fiasko, že je automobilka někde s létem zlevnila až o 320 tisíc Kč
21.7.2025
- Neobvyklá vývozní Škoda 130 L v dodnes krásném originálním stavu je poklad, který zítra může stát ve vaší garáži
21.7.2025
- Neexistuje žádný moment v životě elektrického auta, kdy se ho opravdu vyplatí koupit, nové i ojeté vypadá jako past
21.7.2025
- Elektrický Range Rover je u ledu, i když na něj prý čekají davy. Že by to bylo celé trochu jinak?
21.7.2025
- Svodidla u silnic při nehodách nezvládají zastavit elektromobily. A není to jen hmotností, proto jde o problém hlavně těchto aut
22.7.2025
Živá témata na fóru
- Volkswagen obecne 08.21. 12:31 - abgx1
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.21. 11:46 - Truck Daškam
- Onboard videa 08.21. 11:42 - řidičBOB
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.20. 20:18 - Spectral
- BMW Divize 08.20. 12:06 - pavproch
- Škoda Auto obecně 08.20. 08:36 - pavproch
- Právní oříšky v dopravě a jejich řešení 08.19. 16:20 - Předseda
- S větrem ve vlasech.... 08.19. 14:39 - pavproch