Mercedes se nepoučil z fiaska Volva, slibuje teď stejnou absurditu, s níž Švédové totálně pohořeli

Mercedes jako by se v poslední době rozhodoval ideologicky až dogmaticky, nikoli racionálně. Neprojevuje se to jen v případě pohonů nových modelů, podobné uvažování zachvátilo i přístup k bezpečnosti jeho aut. Slibuje tak reálně nemožné.

V průběhu minulé dekády představilo Volvo strategii zvanou Vision 2020. Ta byla velmi ambiciózní, neboť v souladu s ní neměl už v roce 2020 v souvislosti s provozem švédských vozů zemřít na silnicích jediný člověk. Neměli tedy umírat jejich řidiči, spolujezdci v nich jedoucí a dokonce ani další účastníci provozu.

Byl to jistě ušlechtilý cíl, ale jak reálný byl? Od začátku jsme jej proto kritizovali jako výkřik do tmy a Švédové - přes svou počáteční nelibost k naší kritice - nakonec seznali totéž. Co bylo původně koncipováno jako závazek, se nakonec stalo pouze jakýmsi ideálem, ke kterému se značka chce blížit. I Švédové tak pochopili, že chaos dnešního světa nepůjde nikdy ovládnout - proměnných je příliš mnoho na to, aby bylo možné všem smrtelným nehodám předejít.

Je nutné dodat, že Volvo se svou strategií přišlo v době, kdy se věřilo, že příchod plného autonomního řízení je vzdálen maximálně několik let. Postupně se však začalo ukazovat, že půjde spíše o dekády a právě to vedlo Švédy k přehodnocení původních ambicí. A jelikož momentálně se mluví spíš o tom, že plný autopilot úrovně SAE5 nedorazí nikdy, není překvapivé, že z někdejších plánů automobilek, tedy nejenom Volva, zůstaly už jen pouhé fragmenty.

O absurdněji se tedy jeví nový cíl Mercedesu. Německá automobilka totiž přichází se strategií Vision Zero, která se od ambicí Švédů nijak neodlišuje. I třícípá hvězda tedy počítá s tím, že její vozy budou schopné odvrátit jakoukoliv smrtelnou kolizi. Jen se tak nestane v roce 2020, místo toho je novým termínem rok 2050. To je pravda až za 28 let, do kdy se může stát cokoli, ale upřímně - je něco takového možné v jakémkoli termínu? Pokud chce Mercedes nadále prodávat své vozy třeba v zemích, kde lidé jezdí s off-roadovými modely uprostřed divočiny, jak si vůbec představuje, že zabrání všem fatalitám? Podle nás to bylo absolutně nemožné v roce 2020, je to nemožné dnes a bude to nemožné i v roce 2050.

Mercedes chce daného cíle dosáhnout s pomocí „vysoce automatizovaného a autonomního řízení,“ jak uvádí Paul Dick, který má u značky na povel právě bezpečnost aut. Ten zároveň dodává, že třícípá hvězda kvůli této misi do budoucna nahradí celou plejádu programů aktivní a pasivní bezpečnosti jedním centrálním softwarem. Automobilka totiž vychází z předpokladu, že jedna jednotka bude reagovat rychleji a sofistikovaněji, než když jich je několik desítek.

Mimo to Mercedes pracuje na novém programu RSD (Road Safety Dashboard), který by na základě dat z centrálního cloudu dokázal předem identifikovat rizikové oblasti. Tento software je prý již testován v Londýně, kde se zaměřuje hlavně na nejzranitelnější účastníky provozu, tedy na chodce a cyklisty. Automobilka se tedy soustředí zejména na zóny v okolí škol, školek a univerzit. Dodává přitom, že nová technologie má být přívětivá k uživateli, jemuž poskytne cenné informace.

Z daného popisu se zdá, že systém nebude do řízení zasahovat. V takový moment od něj ovšem nelze očekávat zázraky, ostatně s větším či menším rizikem je třeba počítat od chvíle, kdy otočíte klíčkem v zapalování či stisknete startovací tlačítko. Je pak sice možné, že ony informace bude používat i autonomní řízení, ovšem tím se vracíme zpět k systému, jehož působení je značně omezeno.

Totéž bude alespoň někde platit i kdykoli v budoucnosti, značka by tedy spíše než svá auta musela přeprogramovat lidské chování. Její nově představená strategie je tedy postavena na vodě, přičemž jsme zvědavi, kdy se tento závazek - stejně jako u Volva - nezmění v pouhý směr. Pro Mercedes je situace lepší snad jen v tom, že zatímco Švédové si na naplnění své vize dali jednotky let, Němci si dopřáli několik dekád. Během těch se na jejich dnešní sliby snáze zapomene...

Mercedes chce v roce 2050 dosáhnout nulové úmrtnosti v souvislosti s provozem svých aut. S něčím takovým původně počítalo i Volvo, Švédové ale nakonec závazek změnili v pouhou vizi. Došlo jim totiž, že chaos dnešního světa nelze technologiemi překonat. Jsme opravdu zvědavi, kdy k tomuto závěru dojdou také Němci. Foto: Mercedes-Benz

