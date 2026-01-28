Mercedes se po fiasku hybridních čtyřválců skutečně vrací k motoru V8, ukázal první auto s ním. Jenže jaké?
Petr ProkopecNa jednu stranu můžeme kvitovat, že si Němci vzali ze svého nezdaru poučení a i menším modelům vrací osmiválce. Jenže jdou na to tak nešťastně, že tím fanoušky tak akorát znovu naštvou. Tohle auto si nebude moci dovolit skoro nikdo.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Tři roky. Jen tak krátce se vydržel na trhu trápit dnes už odpískaný model C63 od Mercedesu-AMG, který z generace na generaci vyměnil ryzí čtyřlitrový osmiválec se dvěma truby za čtyřválcový dvoulitr s jedním turbem, pár elektromotory a trochou baterek. Je to auto nesmírně absurdní koncepce, která mu nepřidává nic na rychlosti, hmotnost vozu tlačí vysoko nad dvě tuny, emotivní projev auta zašlapává do země a ani papírové emise CO2 zase tak moc nesnižuje vzhledem k tomu, kolik kusů tohoto auta by se za jiných okolností prodalo. Kdo tohle vymyslel jako řešení čehokoli, zasluhuje metál. Byla to vážně absurdita ušitá na míru nikoho.
Už když se ukázalo, jak tohle auto na trhu nefunguje, se mluví o tom, že se Mercedes musí vrátit i v menších modelech k motorům V8. Dlouho nebylo jasné, zda se to skutečně stane, stejně tak nevíme, co stihne s faceliftem verzi C63 - na víc jak šestiválec bychom nesázeli. Bezpečně ale už nyní víme, že motor V8 dostane jiný menší model, kupé CLE. Čas odšpuntovat „šáňo” a zlít všechny kolem? Raději kroťte své splašené láhve...
Abychom pochopili, co Mercedes vlastně ukázal, musíme se vrátit do května roku 2024. Tehdy se automobilka pochlubila modelem PureSpeed, který vycházel z poslední generace třídy SL. Na rozdíl od tohoto roadsteru však nedisponoval ani pevnou, ani plátěnou střechou. Absentovalo rovněž čelní okno, místo něj dorazil pouze ochranný oblouk inspirovaný „svatozáří“ z Formule 1. Po stránce mechanické pak PureSpeed vycházel z varianty SL 63 4Matic+, jejíž osmiválcový motor přijal beze změn. Na všechna čtyři kola tedy zamířilo 585 koní. Protože ovšem vůz byl k dispozici jen ve 250 kusech, značka si za tuto první vlaštovku nové divize Mythos účtovala skutečný majlant, zhruba 20 až 25 milionů Kč podle provedení. Mythos je zkrátka víc než AMG i Maybach dohromady, je to značka strojů pro vyvolené.
Už tušíte, odkud vítr vane? Asi ano. Třícípá hvězda nyní začala s prezentací novinky, která bude druhým dílem divize Mythos. Zatím toho neřekla mnoho, když do světa poslala pár snímků zakamuflovaného prototypu, který prochází zátěžovými testy ve Švédsku. Je ale jasné, oč tu jde - tohle auto je opravdu kupé CLE, které se zatím ukázalo jen se čtyřválcovými a šestiválcovými motory. „Extrémní nový model“, jak automobilka tohle CLA tituluje, ovšem dostane pod přední kapotu osmiválec.
Navíc nebude ledajaký. Jedná se o zcela novou pohonnou jednotku M177 Evo, která zřetelně navazuje na dosavadní agregát M177, přičemž bude taktéž disponovat čtyřlitrovým objemem, tím ale jakákoli spojitost končí. Zatímco totiž u předchozí jednotky se Mercedes držel křížové hřídele, u nové přepřáhne na plochou, s jakou přišel třeba Chevrolet u svého 5,5litrového osmiválce, jenž používá Corvette Z06 a ZR1.
Výhod tohoto řešení je celá řada od lepší efektivity turbodmychadel přes vylepšený termální management až po kompaktnější balení dané menší hřídelí. V důsledku toho je pak ostatně možné posadit motor níže a dosáhnout tak nižšího těžiště. Mercedes se tímto novým motorem pochlubí již zítra 29. ledna, což je pro značku velmi významný den - přesně před 140 lety si totiž Carl Benz nechal patentovat svůj Motorwagen, čímž položil základy automobilismu.
Kompletní CLE Mythos však značka nejspíše ještě ve svém ústředí neukáže, v té chvíli by totiž sebrala kus pozornosti faceliftované třídě S. Právě ta se nového motoru dočká jako první model značky, v jejím případě má ovšem jednotka produkovat 537 koní. Kupé vrcholné divize by oproti tomu mělo disponovat 659 kobylami výkonu a 800 Nm točivého momentu. Dynamicky by tedy mělo překonávat i PureSpeed, který měl kromě nižšího výkonu na kontě také vyšší hmotnost.
To zní všechno pěkně, ale je jasné, co to bude znamenat - Mercedes se vítězoslavně vrátí s motory V8 do menšího modelu, toho ale vyrobí třeba jen 500 kusů, plácne na něj 10milionovou cenu a jde na pivo. Bude to jistě úchvatné auto, ale k čemu tohle ve stínu fiaska dosavadního C63? Něco takového nadšené kupce předešlých osmiválcových verzí nenadchne, ale leda naštve, protože žádný Mythos si většina z nich prostě nebude moci dovolit.
Jistě nikde není psáno, že osmiválce nedostanou i běžnější provedení. Mohou, ale opravdu by nás nepřekvapilo, kdyby se to s odkazem na emise CO2 nestalo. To by pak byl jen zmar na druhou a řešení ničeho.
Nechme se ale překvapit, třeba se u Mercedesu pořád úplně nezbláznili. Pro tuto chvíli tedy přidáme jen pár poznámek ke vzhledu novinky. Na první pohled je patrné mohutné zadní pevně uchycené křídlo, změnami ovšem prošel také přední nárazník. Kola působí větším a širším dojmem, přičemž na jedné z fotek se zdá, že sníh odletuje pouze od těch zadních. CLE Mythos ale nejspíš i tak dostane pohon 4Matic. Vůz pak bude čistě dvoumístný, skrze okna je totiž jasně patrná ochranná klec. Skutečně bychom se tedy měli dočkat extrému, ten ale po vzoru dva roky starého roadsteru bude jistojistě tak limitovaný a drahý, že ho na silnicích uvidíme jednou za uherský rok. K čemu to?
CLE od divize Mythos dostane do vínku zcela nový osmiválec s plochou hřídelí, která má oproti dosud užívanému řešení své výhody. Mimo to nabídne také o poznání vyšší výkon. Levně však Němci nový, navíc limitovaný model nedají, čímž na vše vrhají stín. Tedy pokud to není jen začátek nového začátku. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
