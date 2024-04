Mercedes se pokusil spravit propadák jménem EQS falešnou maskou chladiče a hvězdou na kapotě, vypadá ještě hůř před 7 hodinami | Petr Miler

Bezradnost. To je asi jediné slovo, které se člověku dere na mysl, když se podívá na to, jak se Mercedes pokouší odvrátit zkázu elektrické třídy S. Inteligentnější design by autu jistě pomohl, brzký facelift ho ale zcela jistě nepřináší.

Elektrické Mercedesy jsou zatím víc než čím jiným slušným prodejním propadákem. Třeba u nás si loni podle dat SDA sáhly jen na 5,2procentní podíl na celkovém odbytu značky, letos jsou už jen na 3,7 %. To je vzhledem k jejich bující nabídce neskutečné fiasko, s českými prodeji ale německá značka jistě nestojí a nepadá. Nicméně ani obecně se jim moc nedaří a jejich vlajková loď jménem EQS je samostatnou kapitolou hodnou vlastní pozornosti.

V Evropě si loni našla pouhých 3 708 kupců, co je o 46 procent méně než v roce 2022. V USA je situace podobná, tam Mercedes loni dodal zákazníkům 6 688 exemplářů tohoto modelu, což pro změnu představuje meziroční pokles o 40,8 procenta. Je to až tragikomický neúspěch, pokud uvážíme, kolik technického, marketingového i obchodního potenciálu na modelech EQ Mercedes promrhal, jak moc si od nich sliboval. Jejich prodeje se hroutí už od loňska a Mercedes to ví, a tak své ambiciózní plány už odpískal a s modely EQ úplně končí, což jen podtrhuje osud někdejšího EQG. Aktuálně nabízené typy ale firma hned tak nezmění a z nabídky je nestáhne, tak se je pokouší resuscitovat.

První na řadu přišel vrcholný EQS, který kupce odrazuje už extrémními ztrátami hodnoty, jde o vůbec největší cenový propadák dneška. Jeho technickou podstatu, což je největší problém, automobilka pochopitelně nezmění, s designem se ale aspoň něco málo dělat dá. A tak značka přistoupila k brzkému faceliftu, který přichází už po méně než 3 letech na trhu. Obáváme se ovšem, že tím vozu ani trochu nepomohla.

„Failcelift.” „Jako když nanesete rtěnku na prase!” „Opravdu si myslí, že hvězda na kapotě tuhle katastrofu napraví?” To je pár těch decentnějších z nejlépe hodnocených komentářů na sociálních sítích, které se automobilce v reakci na prvotní odhalení sešly. Mercedes pochopitelně nemohl změnit příšerné proporce vozu, které z něj dělají něco jako skleník s předním pohonem na kolech, nicméně s detaily si pohrát mohl. Také to udělal, ale podle nás znovu selhal.

Podstatou modernizace je změna stylingu přídě, kde místo podivného plastového krytu mezi světly vůz dostal ještě podivnější falešnou masku chladiče nově s horizontálními chromovanými lamelami, tedy spíše jejich připodobněním. Nad ní pak najdeme třícípou hvězdu, tedy klasický znak výrobce v jeho nejklasičtější podobě. K Mercedesům patří, to ano, máme ho dokonce rádi. Ale na tomto autě vypadá jako když si dáma v teplákovce z Kiku vezme „birkinku” od Hermése. Není to nutně špatné, ale nějak to k sobě nesedí.

Auto tak vypadá ještě kontroverzněji, troufneme si říci ještě hůř. Je nehomogenní, nehezké, nereprezentativní, k tomu má kontroverzní pohon. Jestli chtěl tímto Mercedes svou třídu EQS napravit, pak znovu ztratil smysl pro realitu, nemůže to pomoci. A nic na tom nezmění ani další dílčí změny, které zasáhly rovněž interiér. Automobilka do něj přidala mj. chromované obroučky ventilačních otvorů ve sloupcích B, polštáře vzadu mají nyní kontrastní prošívání a lemování z kůže Nappa. Zadní sedačky pak mají být o něco pohodlnější díky přidání trochu molitanu navíc do opěradel.

Auto také dostalo větší baterii s využitelnou kapacitou 118 kWh (místo 108,4 kWh), pro tak velký a těžký vůz je to ale pořád komicky málo, jedná se o ekvivalent asi 30litrové nádrže na naftu. EQS má také lépe zvládat rekuperovat kinetickou energii díky vylepšenému software, ani to ale tento model nespasí.

Čekáme tedy přetrvávající nevalné prodeje a ohromné poklesy hodnoty, které budou odrazovat od další koupě čehokoli podobného i ty, kteří si pro EQS 2024 přece jen zajdou k dealerovi. Je skoro neuvěřitelné, že na takové vozy Mercedes ještě před pár týdny sázel v podstatě úplně všechno, ale takový už je dnešní automobilový svět - odvážný, ale zabedněný.

Tímhle chce Mercedes napravit trápení modelu EQS? Vážně? Podle nás nemá šanci, už tak problematický vůz přepracovanou přídí jen dál karikuje. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, SDA

Petr Miler

