Mercedes se nečekaně ostře ohradil proti nové emisní normě EU, povede k hromadnému propouštění | Petr Prokopec

Mercedes patří mezi automobilky, které nařízení EU obvykle nejen vítají, ale v případě elektromobility ke dokonce i předchází. U emisní normy Euro 7 to ale nějak neplatí, podle třícípé hvězdy povede její zavedení v razantní pokles prodejů, a tedy i v následné propouštění.

Loni na podzim, tedy v době, kdy Česko předsedalo Evropské unii, představila Evropská komise návrh nové emisní normy Euro 7. V daný moment se z českých politiků proti tomuto kroku prakticky nikdo výrazně nevymezil, natož aby na plná ústa řekl celou pravdu. Tedy že v této podobě jde o nesmysl, která nepřinese hmatatelnou redukci emisí, povede k razantnímu zvýšení cen zejména dostupnějších aut a ve výsledku i ke konci některých obchodních tříd, zejména pak mezi menšími auty. Automobilky pak budou propouštět ne po stovkách, ale rovnou po tisícovkách zaměstnanců.

V mezičase se nicméně proti návrhu začal vymezovat v podstatě každý, komu ještě v hlavě zůstala alespoň špetka zdravého rozumu. Zástupci mladoboleslavské automobilky kupříkladu uvádí, že pokud návrh skutečně projde v této podobě, dojde na uzavírání výrobních závodů v Česku, Maďarsku či Polsku. Nejde však jen o propouštění. Aby totiž norma mohla být zavedena, vyžadovala by například instalaci senzorů sledujících emise za jízdy, které přitom nikdo nikde nenabízí. Tak jako v případě elektromobility jsme tedy zase u tématu „všechno bude“.

Dle expertů by přitom reálně bylo možné normu začít plnit za přibližně pět let. Brusel ovšem tlačí na to, aby začala platit již v roce 2025. Právě toto datum budí rozpaky, a to nikoliv jen u Škody, Renaultu nebo BMW, ale také u Mercedesu. Šéf odborů třícípé hvězdy Ergun Lümali totiž uvedl, že německá automobilka chystanou normu podporuje, nikoliv však v daném časovém horizontu. „Ono datum je nerealistické a vůbec nekoresponduje s nutností přebudovat továrny,“ říká Lümali. Dle něj tak skutečně hrozí, že by mnohé modely a spalovací motory zcela zmizely z trhu.

Pokud fandíte elektromobilitě, nejspíše si řeknete, že přesně tímto směrem by se automobilová branže měla ubírat. Problémem však je, že většina výrobců včetně Mercedesu není na úplný konec benzinových a dieselových jednotek vůbec připravená. A co je podstatné, připravené na to není ani publikum. „Výsledkem toho všeho je, že jen u Mercedesu jsou v ohrožení tisíce pracovních míst,“ dodal Lümali. Není nicméně sám, podobně zareagoval už i šéf Renaultu Luca de Meo či dokonce německá ministr dopravy Volker Wissing.

Odpůrci nového návrhu normy Euro 7 přitom na své straně mají i eurokomisaře pro vnitřní trhy Thierry Bretona. Nicméně jak se zdá, ten v souboji se strůjcem Zelené dohody Fransem Timmermansem zatím tahá za kratší kus provazu. Navíc dodává, že podněty ke změnám se Brusel bude zabývat až v příštích měsících. To však povede jen k větší nejistotě u automobilek, jenž nebudou vědět, jakým směrem zaměřit své investice. Tedy kromě toho elektrického, jenž se jeví jako jediná jistota.

Jak jsme tedy již párkrát zmínili, Evropa by se nemusela začít stávat druhou automobilovou Kubou až s příchodem roku 2035, ale už o dekádu dříve. Stačí si jen uvědomit, že pod půl milionu korun byste za dva roky nekoupili naprosto nic. Tedy kromě ojetiny. V té chvíli by to třeba francouzští výrobci zaměření na malé vozy mohli pomalu rovnou zabalit. Brusel by tedy měl začít jednat.

Odborový předák třícípé hvězdy potvrdil, že pokud projde návrh normy Euro 7, bude automobilka ve svých továrnách propouštět. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: DPA

