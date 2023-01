Mercedes se rozhodl zatlouct poslední hřebíček do své vlastní rakve, začne s tím už příští rok včera | Petr Prokopec

Automobilky na vlastní oči vidí, že jejich nové strategie nefungují a lidé dál dávají přednost klasickým modelům klasického ražení. Vydat se za takové situace směrem, kdy nový a nefunkční přístup zanecháte a dáte mu háv toho starého a funkčního, je opravdu cesta do pekel.

Na počátku září se vlády nad koncernem VW ujal Oliver Blume. Ten dosáhl velkých úspěchů se značkou Porsche, která sice rovněž svou budoucnost spojuje s elektromobilitou, ovšem zároveň klade velký důraz také na syntetické pohonné hmoty. Spalovací jednotky by tedy minimálně kultovnímu modelu 911 měly vydržet. S pomocí e-paliv je skutečně mohou dosáhnout nižší emisní zátěže, a to navíc i u existujících aut.

Po vzoru této úspěšné strategie se Blume rozhodl postupovat v mnohem větším měřítku také u celého koncernu. Prakticky veškeré plány jeho předchůdce Herberta Diesse tak skončily v koši. Týkají se ovšem i názvosloví, jak ostatně potvrdil šéf Volkswagenu Thomas Schäfer. Ikonické modely ponesou klasické označení, i když přepřáhnou na zcela elektrický pohon. Týká se to především Golfu, o jehož konci se začalo ve velkém spekulovat po příchodu bateriového ID.3.

Tento hatchback je ale aktuálně jedním z největších propadáků značky. Automobilka tak již svá předchozí prohlášení bere zpátky. Dle Schäfera „ID.3 nikdy nebyl nástupcem Golfu, vždy to byl spíše Golf Plus“. VW tak zjevně zjistil, že auta bez tradic nezvládá prodat masám, protože sama o sobě nejsou dost zajímavá - však se podívejte, co za mizérii nabízí ID.3 od 1,2 milionu Kč. Protože elektrický pohon má ale být v Evropě jedinou možnou budoucností, rozhodli se Němci, že novým receptům dají stará jména.

Podle nás je to ta nejhorší možná cesta. Golf by se dobře prodával dál, ale musel by zůstat Golfem. Pokud se stane předraženým elektrickým nesmyslem jako ID.3, bude jen o málo více úspěšnější než ten. Automobilka si tak stlouká rakev, pokud si myslí, že faktické problémy zakryje image respektovaného modelu - krátkodobě to fungovat může, dlouhodobě ani omylem.

A jakkoli je to tristní, ke stejnému závěr zjevně dospěl i Mercedes-Benz. Ostatně ani jeho divizi EQ nemůžeme považovat za úspěšnou, automobilka loni prodala po celém světě jen 117 800 elektrických aut z více jak 2 milionů celkově prodaných. Jakkoli jde o víc jak 5 procent celkového odbytu a asi dvojnásobek ve srovnání s předloňským rokem, pořád je to plivnutí do moře, však Tesla má podobné množství aut na kontě za pouhý měsíc. Americká značka loni svým zákazníkům doručila rekordních 1 313 581 aut.

Němci proto již v příštím roce hodlají u svých bateriových aut zcela vypustit označení EQ. Místo toho pak novinky začlení do svého portfolia podobným způsobem, jako je tomu třeba u Fordu. Elektrická verze pick-upu F-150 se totiž vůči ostatním verzím liší pouze označením Lightning, které je navíc připnuto za ustálený alfanumerický název. Těží tak z pozice nejprodávanějšího vozu v USA a zároveň z historie, jež se začala psát již v roce 1948.

Je zatím otázkou, jakým způsobem třícípá hvězda své názvosloví upraví. Dá se nicméně předpokládat, že namísto takového EQS 450 4Matic bude automobilka nabízet S 450 4Matic E nebo něco takového. Zda u toho bude i sladění designu, již zdroje z automobilky, které vyzpovídal německý list Handelsblatt, nezmiňují. S ohledem na záměry Mercedesu by to ale bylo logické, jinak by elektrická faleš praskla prakticky hned.

Automobilka stále chce do roku 2030 zcela přejít na elektrický pohon, což zní stejně legračně jako absurdně. A pokud budou naplněny výše zmíněné plány, může být i pořádně tristní. Zákazníci neskočí firmě na špek a namísto benzinových či dieselových verzí nezačnou kupovat ty elektrické jen proto, že se stejně jmenují. Název totiž není jejich hlavním problémem - tím je, že za více peněz nabízí méně hodnoty. A to žádný soudný zákazník nepreferuje.

Třícípé hvězdě se zatím s elektromobily příliš nedaří, na celkových loňských registracích měly jen minimální podíl. Proto jim začne dávat tradiční názvy a vypustí dosavadní označení EQ. Bude tak dříve nebo později prodávat jen elektromobily třídy E apod., to bude nadělení. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Handelsblatt

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.