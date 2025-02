Mercedes se skutečně probral, teď dokonce přísahá věrnost motorům V8 a V12 včera | Petr Miler

Jedna z nejvěhlasnějších automobilových značek světa dostala sama sebe do problémů nesmyslnou sázkou na řešení, která po ní nikdo nežádal. Ale můžeme kvitovat, že se z nich aspoň nyní netouží dostat sázkou na ten samý nesmysl. Prim, zdá se, budou znovu hrát touhy zákazníků.

Nikdy nepochopíme, jaká míra zabedněnosti mohla přimět automobilku jako Mercedes-Benz přijmout za svůj cíl prodávat už v roce 2030 jen elektrická auta. Nikdy. Nedávalo to žádný technický smysl, nedávalo to žádný ekonomický smysl, nedávalo to žádný smysl jakoukoli racionální optikou. Byl to nekonečně tupé ideologický plán, o kterém jsme od začátku tvrdili, že jednoduše nemůže být uskutečněn. A vážně nebude.

Mercedes tento týden představil zbytek svých výsledků za loňský rok, které jen potvrzují, jak moc negativní trend jeho vývoj strhl. Loni se musel potýkat s celkovým poklesem prodejů o 4 procenta, který byl tažen hlavně akcelerujícím nezájmem právě o elektrické modely. Odbyt nižší o 23 procent (!) z roku na rok, který ve čtvrtém kvartálu klesal ještě o 3 procentní body rychlejším tempem, byl brutálním budíčkem, po kterém na tváři firmy přistálo ještě pár facek - zisky společnosti loni klesly o masivních 40 % a pro letošní rok společnost varuje před tím, že budou ještě „výrazně nižší”.

To investoři pochopitelně neslyší rádi a poslali už tak strádající akcie firmy (za poslední rok -18 %) o dalších 5 % níž. Aby automobilka finanční trhy nadchla, rozhodla se tentokrát nikoli hrát si na druhou Teslu, ale pro krok, který byl ještě před pár lety nemyslitelný. A kdybyste jej Mercedesu navrhli jako možnou spásu, přestane se s vámi bavit - mluvíme o včera probírané záplavě nových spalovacích modelů, kterých bude víc než těch elektrických. To je vskutku pikantní krok v na začátku roku 2025, tedy méně než 5 let od chvíle, kdy třícípá hvězda neměla taková auta vůbec prodávat.

Nyní má tedy nové plány, které - až směšně - počítají se 70 % prodanými auty na spalovací pohon ještě v roce 2027. Chápete ten rozdíl? Firma, která ještě docela nedávno počítala s 0 % prodaných spalovacích aut v roce 2030, najednou plánuje prodávat v roce 2027 plných 70 % téhož. Musíme se hořce smát, když vidíme vedení vymlouvat se na „náročné podmínky na trhu”. O čem je tu řeč? Tohle způsobil jen chaos ve vedení společnosti, které přestalo při svých rozhodováních používat zdravý rozum, nic jiného. Trh se rozhodně nezměnil tak, že by místo 0 procent nějakých aut chtěl najednou kupovat 70 procent těch samých vozů. Chtěl to vždycky, jen to Mercedesu bylo nějakou chvíli úplně ukradené.

Ale zpět k detailům nových plánů, které jen podtrhují, o jak obrovský obrat se jedná. Automobilka říká, že bude „štíhlejší, rychlejší a silnější” i díky zachování objemných spalovacích motorů, které se zdály být na odstřel mezi prvními. Vše je jinak, a tak se dozvídáme, že nyní značka přísahá věrnost dokonce i motorům V12, vyjadřuje dokonce „dlouhodobý závazek” směrem k nim. Pravda, Evropa z toho těžit nemusí, jinak ale dál plánuje dodávat motor 6,0 V12 biturbo do vrcholných Maybachů a Mercedesů a samostatně jej pod hlavičkou AMG montovat pro externí partnery jako Pagani.

Mercedes se tak - jaký paradox - najednou stává poslední značkou z německé prémiové trojky, která V12 bude dodávat. Nezůstane jen u nich, k dispozici budou také motory V8, tentokrát jistě i pro EU, neboť firma vyvíjí „moderní elektrifikovanou osmiválcovou jednotku nové generace”, které dostanou přinejmenším modely AMG stojící na původně jen elektrické platformě AMG.EA. A plnit bude i normu Euro 7, čímž je stvrzena jeho přítomnost v prodeji na starém kontinentu (která se nakonec může týkat i jednotek V12, jen to zatím nebylo potvrzeno).

Co k tomu dodat? Meme s kapitánem Picardem, jak se chytá za hlavu? Leda. Je čas, aby si „svazácky” smýšlející úředníci z vedení podobných společností konečně sbalili kufry a nechali se nahradit obchodníky. Protože takhle věci dopadají, když firmu řídíte jako chráněnou dílnu. Díky bohu, že se aspoň blýská na lepší časy...

Auta jako Mercedes-Maybach S680 Nordic Glow jsou možná kýč, prodává je ale nakonec hlavně jejich technika. Motory V12 a V8 tak v nabídce Mercedesu zůstanou přítomny dál, protože předchozí hloupé elektrické plány byly pohřbeny pod zem tak hluboko, jak to jen jde. Foto: Mercedes-Benz

